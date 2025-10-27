Prema najnovijim uvidima kompanije Kaspersky, putnici veoma cene upotrebu veštačke inteligencije (AI) jer im štedi vreme, omogućava personalizovane preporuke i pronalaženje povoljnijih ponuda. Međutim, svest o rizicima po bezbednost podataka takođe je na visokom nivou, što stručnjaci za bezbednost smatraju pozitivnim znakom.

Istraživački centar kompanije Kaspersky otkrio je šta motiviše aktivne korisnike AI tehnologija da chatbotovima i alatima zasnovanim na veštačkoj inteligenciji poveravaju važan zadatak planiranja putovanja, kao i kako oni procenjuju bezbednost takvih usluga*.

Glavni motiv za korišćenje AI-a u planiranju putovanja ušteda vremena i pojednostavljivanje priprema, ističe 73% ispitanika u istraživanju. Drugi važni benefiti, koje navodi 65% učesnika, uključuju pronalaženje informacija o glavnim atrakcijama odredišta i personalizovane preporuke prilagođene individualnim preferencijama. Pored toga, 63% koristi AI da pronađe najpovoljnije ponude, dok 61% poverava veštačkoj inteligenciji da pronađe informacije koje bi inače bilo teško otkriti.

Zanimljivo je da starija generacija (55+) pokazuje nešto drugačiji obrazac ponašanja: manje su usmereni na personalizovane ponude (60%), ali češće koriste AI da otkriju predloge koje sami ne bi pronašli (65%). U međuvremenu, osobe sa decom pokazuju veće interesovanje za prilagođene preporuke (68%) u poređenju sa onima bez dece (60%), što naglašava sve veću ulogu AI tehnologije kao svestranog asistenta među različitim grupama korisnika.

Danas se, uz pomoć AI, može napraviti individualni plan putovanja, koji odgovara svim zahtevima i budžetu određenog putnika, u svega nekoliko klikova. Ipak, informacije koje pružaju chatbotovi uvek treba proveriti. Već je bilo slučajeva u kojima su turisti imali problema jer su previše verovali AI-u i nisu sami sproveli dodatno istraživanje o putovanju.

Štaviše, ne treba proveravati samo informacije, već i linkove koje AI pruža, jer se među njima mogu naći zlonamerni ili fišing linkovi. Pre nego što kliknete na link koji vam pošalje AI chatbot, preporučuje se da ga proverite pomoću rešenja za sajber bezbednost sa ugrađenom detekcijom fišinga.

Veštačka inteligencija i bezbednost

Pored planiranja rute i pretrage informacija, AI se u mnogim slučajevima koristi i za rezervisanje hotela i karata, što neizbežno podrazumeva deljenje ličnih podataka. Istraživanje kompanije Kaspersky pokazuje da nisu svi putnici spremni da poveravaju AI-u svoje lične podatke.

Gotovo polovina (48%) ispitanika vidi bezbednosne rizike u korišćenju AI tehnologije i trudi se da ne deli poverljive podatke, 37% njih nema mnogo briga o bezbednosti, ali ipak postupa oprezno, dok čak 86% korisnika razmišlja o bezbednosti podataka dok koristi AI alate. Samo 14% putnika smatra da je deljenje bilo kakvih podataka sa AI potpuno bezbedno.

Kada je reč o mlađoj populaciji (18–34 godine), zabrinutost u vezi sa bezbednošću AI usluga je još izraženija — 52% njih nerado deli lične podatke sa veštačkom inteligencijom. Nasuprot tome, starija generacija (55+) pokazuje nešto manju dozu opreza: 42% je svesno mogućih rizika, dok 44% ne vidi značajne pretnje, ali se odlučuje za selektivno deljenje podataka, što pokazuje nijansiran pristup upotrebi AI tehnologija.

Prema istraživanju, putnici iz Španije, Ujedinjenog Kraljevstva, Indonezije, Malezije i Južne Afrike izražavaju veće brige u vezi sa rizicima povezanim sa AI, dok oni iz Kine, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije pokazuju veće poverenje u bezbednost veštačke inteligencije.

„Istraživanje ukazuje na značajan nivo opreznosti među putnicima koji koriste veštačku inteligenciju, što je ohrabrujući znak. Racionalan pristup je ključan za svaku vrstu online interakcije, naročito kada govorimo o deljenju ličnih podataka. Na kraju krajeva, vaše ‘privatne’ konverzacije sa AI-jem mogu biti izložene sajber pretnjama, a povoljna ponuda koju pronađe chatbot može se ispostaviti kao obična prevara. To, naravno, ne znači da treba potpuno odustati od ovih digitalnih alata. Umesto toga, budite pažljivi, izbegavajte deljenje previše ličnih informacija i pažljivo razmislite o tome koje zadatke zaista možete poveriti AI-ju. Na taj način, servisi zasnovani na veštačkoj inteligenciji mogu postati pouzdani asistenti koji vam pomažu da bezbedno i efikasno rešavate različite izazove,“ komentariše Vladislav Tuškanov, menadžer grupe u Kaspersky AI Technology Research Centru.

Kaspersky daje nekoliko saveta kako ostati bezbedan prilikom interakcije sa AI:

Ne delite lične podatke sa AI asistentima: ličnu kartu, adresu, lozinke ili bilo koje druge osetljive informacije. Budite vrlo selektivni gde ih unosite.

Sve važne radnje i odluke (slanje e-pošte, kupovine, rezervacije itd.) obavljajte ličно. AI asistentu poveravajte samo rutinske zadatke.

Proveravajte linkove i e-poruke koje vam AI daje. Koristite pouzdano bezbednosno rešenje za proveru URL adresa, blokiranje sumnjivih sajtova i zaštitu online plaćanja.

Ako odlučite da AI bude vaš glavni pomoćnik za putovanja, postarajte se da imate stabilnu internet vezu dok ste u inostranstvu. Razmotrite upotrebu eSIM-a radi stalnog pristupa mobilnim podacima.

Ne povezujte svoje glavne naloge koji sadrže poverljive informacije sa chatbotovima ili bilo kojom drugom AI uslugom.