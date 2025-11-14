Ubrzana trka za 5G spektar otvara ključno poglavlje digitalne transformacije Srbije, a operatori ulaze u novo tehnološko nadmetanje pod znatno drugačijim uslovima nego pre deset godina.

Zašto je novo RATEL-ovo nadmetanje prekretnica

Javno nadmetanje za dodelu radiofrekvencijskog spektra za 5G mreže, koje je RATEL nedavno uspešno priveo kraju, predstavlja jednu od najvažnijih regulatornih odluka poslednje decenije u domaćem telekom sektoru. Ne zato što 5G donosi „budućnost“, već zato što se raspodela spektra dešava kasnije u odnosu na druge evropske zemlje, u trenutku kada se potrošnja mobilnih podataka u Srbiji već približila gornjoj granici kapaciteta postojećih 4G mreža.

Operatori su, praktično, dobili nužnu infrastrukturalnu osnovu bez koje dalji rast tržišta ne bi bio moguć.

U takvom okviru treba posmatrati i reakciju A1 Srbija, koja je odluku dočekala spremno. Kompanija sada ulazi u fazu u kojoj mora da pokaže kako se višegodišnje ulaganje u mrežu i nasleđe unutar A1 Grupe pretvara u konkurentsku prednost na domaćem tržištu koje prolazi kroz intenzivnu 5G tranziciju.

A1 u novoj 5G dinamici: iskustvo iz regiona kao oslonac

A1 Srbija pripada regionalnoj grupaciji koja već godinama razvija 5G mreže van Srbije. To iskustvo je važno iz dva razloga:

Tehnološka pripremljenost – A1 Grupa već koristi implementacijske modele koji su stabilni u praksi, posebno u Austriji i Sloveniji. Ubrzana primena znanja – Expertise se može direktno preneti na domaće tržište, što smanjuje vreme potrebno za početak komercijalne 5G faze.

Istovremeno, A1 Srbija mora da balansira između tri paralelna sistema: postojeće 4G mreže, razvijene optičke infrastrukture i nove 5G opreme. Upravo ova tehnološka konvergencija postaje ključan parametar za kvalitet mreže, jer korisnici više ne vide razliku između „mobilne“ i „fiksne“ konekcije — očekuju da sve radi fluidno i bez prekida.

Generalna direktorka kompanije, Judit Albers, ukazuje upravo na tu konvergenciju kao na centralni izazov i centralnu prednost. Lokalni tim ne kreće od nule: A1 Srbija je već imao ulogu pionira, kao operator koji je prvi lansirao 4G na domaćem tržištu, što je svojevremeno promenilo korisničko iskustvo mobilnog interneta.

Brzina kao KPI: pet godina najbrže mreže u Srbiji prema Ookla Speedtest metodologiji

Važan deo konteksta za razumevanje pozicije A1-a jeste podatak da je kompanija pet godina zaredom ocenjena kao najbrža mobilna mreža u Srbiji prema Ookla Speedtest analizi.

Međutim, ovaj podatak treba pravilno posmatrati:

Speedtest meri brzinu u realnom okruženju, ali pod uticajem faktora poput gustine populacije, testova u urbanim sredinama, tipa uređaja i ponašanja korisnika. Rezultat je relevantan, ali nije apsolutno merilo ukupnog kvaliteta mreže — pre svega je indikator doslednosti u pogledu brzine downlinka i latencije.

Za 5G tranziciju brzina je važna, ali još važniji su:

stabilnost signala,

ujednačen kvalitet u različitim zonama,

latencija u milisekundama,

kapacitet mreže u uslovima naglog rasta saobraćaja (npr. streaming platforme, cloud gaming, IoT).

Upravo u tim parametrima će se razlikovati 5G strategije domaćih operatora.

5G testovi i realne performanse: šta do sada znamo

Zanimljiv podatak koji A1 otkriva jeste da je tokom testiranja postizano i do osam puta veće brzine u određenim scenarijima u odnosu na 4G. To je realno za tehnološke uslove n78 spektra.

Međutim, treba naglasiti da se rezultati u praksi dosta razlikuju u zavisnosti od:

frekvencijskog opsega koji se koristi (n78 vs n28),

gustine baznih stanica,

kapaciteta backhaula (optička veza prema baznim stanicama),

broja korisnika u ćeliji,

primene tehnika kao što su beamforming i MIMO konfiguracije.

U „prvoj fazi“ 5G u Srbiji neće automatski značiti maksimalne gigabitne brzine. Biće to postepeno unapređenje u kojem će najveći benefiti za korisnike biti:

stabilniji signal u zagušenim gradskim zonama,

brže učitavanje multimedijalnih sadržaja,

bolji streaming i cloud servisi,

priprema terena za industrijske i IoT projekte.

América Móvil i kapital iza A1 Srbija: zašto je to važno

Manje poznata činjenica široj javnosti jeste da je A1 Grupa deo América Móvil korporacije, jedne od najvećih telekomunikacionih grupacija na svetu. Takva podrška donosi dve konkretne prednosti:

Kapital za infrastrukturu — Grupa je već investirala oko 1,5 milijardi evra u Srbiji, a planirana su dodatna ulaganja od 250-300 miliona evra. Pristup globalnim tehnologijama i dobavljačima — što smanjuje troškove implementacije i ubrzava uvođenje novih standarda.

U trenutku kada su 5G mreže skupe za izgradnju, a prihod po korisniku stagnira, veličina grupacije postaje važan stabilizator ulaganja.

5G usluga kreće u decembru: šta će to konkretno značiti za korisnike

A1 Srbija najavljuje početak komercijalne 5G usluge u decembru, najpre u velikim gradovima. Početna mapa pokrivanja neće biti dramatično velika — kao što nije ni u drugim zemljama u prvoj godini.

Korisnici mogu očekivati:

brži pristup sadržaju u aplikacijama koje koriste velike količine podataka,

stabilniji rad u zagušenim mestima poput tržnih centara i velikih raskrsnica,

bolju mrežu u zonama sa mnogo istovremenih korisnika,

mogućnost korišćenja 5G uređaja u punom kapacitetu, barem u zonama pokrivenosti.

Sa aspekta industrije i IT sektora, rana 5G implementacija otvara prostor za razvoj:

pametnih gradskih servisa,

IoT sistema u proizvodnji,

naprednih logističkih platformi,

cloud gaming servisa sa niskom latencijom.

A1 i istorija inovacija: od 4G pionira do prvog 5G rominga

Važan deo identiteta A1 Srbija je činjenica da je kompanija bila prvi operator koji je lansirao 4G u zemlji. Taj potez je doveo do ubrzanog prelaska na savremeni mobilni internet i podigao očekivanja korisnika.

Kasnije, A1 je takođe bio prvi operator koji je omogućio korišćenje 5G mreža u romingu, što je za korisnike koji često putuju predstavljalo mali, ali važan pomak prema usaglašavanju sa evropskim standardima.

Ovo ukazuje da A1 želi da održi poziciju tehnološkog inovatora, ali to će u 5G eri zahtevati mnogo veća ulaganja nego u vreme prelaska sa 3G na 4G. Tržište je zrelije, konkurencija snažnija, a korisnici zahtevniji.

5G trka tek počinje

Nova 5G licitacija predstavljala je regulatornu osnovu, ali prava tržišna utakmica tek počinje. A1 Srbija ulazi u to nadmetanje sa:

regionalnim 5G iskustvom,

stabilnim rezultatima u pogledu brzine mreže,

snažnim investicionim zaleđem,

infrastrukturom koja objedinjuje 4G, optiku i nove 5G kapacitete.

Najveći izazovi biće pokrivenost, doslednost performansi i mogućnost da se 5G pretvori u stvarnu vrednost za korisnike i industriju — ne samo u marketinšku oznaku.

Ako Srbija želi da ostane u toku sa evropskim digitalnim trendovima, operatori će morati da nastave ubrzano da ulažu i da precizno planiraju mreže koje će u narednim godinama nositi teret sve većeg podatkovnog saobraćaja.

A1 Srbija je za now spremna da napravi prvi korak u toj novoj fazi.