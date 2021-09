A1 Srbija predstavila “Offensity” rešenje za nadzor bezbednosti na internetu

Broj sajber pretnji s kojima se kompanije iz različitih industrija suočavaju svake godine raste i predstavlja jedan od najvećih izazova u modernom poslovanju.

Ovo napredno rešenje, razvijeno je u kompaniji A1 Digital koja posluje u okviru A1 Telekom Austrija Grupe. Kako bi svaki korisnik imao najbolji mogući prikaz potencijalnih ranjivosti svoje IT infrastrukture, Offencity se konstantno prilagođava i usavršava. Iz tog razloga stručnjaci kompanije A1 Srbija sarađuju sa ekspertima za bezbednost kompanije A1 Digital kako bi zajedno definisali najbolji pristup u cilju zaštite digitalnog poslovanja.

„Offensity pomaže poslovnim korisnicima da se prilagode okruženju sajber pretnji, koje se konstantno menja. Koordinisano uvođenje ovog cloud rešenja na nivou Grupe predstavlja veliki uspeh, koji je rezultat zajedničkih napora i najbolji primer kako treba digitalizovati poslovanje“, kaže Alehandro Plater, operativni direktor A1 Telekom Austria Grupe.

Rukovodioci i IT stručnjaci nemaju uvek dobar pregled podataka, a ni dovoljno resursa da sve vreme nadziru sistem u potrazi za bezbednosnim “rupama”. Koliko je ovaj problem učestao pokazuje podatak da se u samo jednoj sekundi dogodi 39 hakerskih napada, a u jednom danu pojavi i do 40 novih ranjivosti digitalnih sistema. Posledice hakerskog napada mogu varirati, ali je izvesno da će napraviti velike materijalne izdatke. Offensity automatski otkriva potencijalne slabosti digitalne infrastrukture kojoj se može pristupiti spolja putem interneta. Korisniku daje uvid u IT nedostatke koje bi haker mogao zloupotrebiti. U pitanju je cloud rešenje, što znači da korisnici nemaju potrebu za dodatnim ulaganjima u opremu i instalacijama iste.

Skeniranje nije ograničeno na pojedinačne delove kompanije ili na određene sistemske module već se sprovodi na nivou celog sistema. Offensity kontinuirano testira sve elemente jedne digitalne infrastrukture, bez obzira na to koliko su skriveni. Nakon pregleda, korisnici dobijaju uvid svih ranjivosti koje su kategorisane po prioritetima, uz preporuke za njihovo otklanjanje.

Offensity će ekskluzivno biti dostupan svim poslovnim korisnicima A1 Srbija uz mogućnost korišćenja usluge sa ili bez ugovorne obaveze.