A1 Srbija vas poziva da obradujete sebe

Praznici i vreme darivanja su period kada želimo da obradujemo drage ljude. Neretko se desi da, nakon što kupite sve poklone najbližima, izostavite najvažniju osobu u našem životu, onu koja je uvek tu, i kada je najlepše i kada je najteže – sebe.

A1 Srbija vas podseća da, vreme za sebe nam je uvek neophodno, posebno u periodima koji nose dodatnu dozu stresa i izazova. Iako briga o sebi treba da bude prioritet, često se dešava da odustanemo od svojih potreba zarad nekog drugog, a kao izgovor navedemo nedostatak vremena. Neretko budemo i strogi prema sebi, osećamo da smo dali maksimum, a to je ostalo neprimećeno ili se zanemarujemo zbog svojih najmilijih. Ipak, kraj ove izazovne godine zavisi isključivo od nas. Zašto ovaj put ne bismo uradili nešto drugačije?

Posvetite vreme sebi. Razmislite o tome šta vam nedostaje, šta vas čini srećnim i u čemu uživate? Nekad je i 5 minuta dnevno dovoljno da kažete sebi „hvala, „ma ovo smo sjajno uradili“, ili „i to će proći“. Ovog puta dajte sebi oduška i mislite malo na sebe. Onda će biti dobro i svima koji vas okružuju. Imajte na umu da ono što funkcioniše za jednu osobu, možda neće za drugu. Obradujte sebe novim telefonom i iskoristite popust do 30.000 dinara uz NEO tarife* do kraja decembra ili uživajte tri meseca bez pretplate na NEO tarife* uz novogodišnju promociju A1 koja traje do 31. januara.