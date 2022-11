Acronis najavio novo pojednostavljeno EDR rešenje za pružaoce upravljanih usluga

Acronis, globalni lider u sajber zaštiti, predstavio je svoj novi proizvod Acronis Advanced Security + EDR za Acronis Cyber ​​​​Protect Cloud. Advanced Security + EDR pruža inovativan pristup efikasnom otkrivanju pretnji, obuzdavanju i sanaciji, smanjujući složenost koja je prisutna u drugim EDR rešenjima.

Prateći uspostavljene industrijske standarde mapiranjem na softverski okvir MITER ATT&CK®, Acronis Advanced Security + EDR pojednostavljuje složena rešenja potrebna da bi se održao korak s današnjim sofisticiranim okruženjem pretnji. To čini korišćenjem jedinstvenog platformskog pristupa koji IT timovima omogućava otkrivanje i razumevanje naprednih napada, a zatim i brz oporavak korišćenjem karakteristika kao što su vraćanje jednim klikom na prethodno stanje. Uz korelaciju događaja, analizu lanaca napada i prezentaciju prilagođenih, vođenih interpretacija, kompanije dramatično smanjuju vreme potrebno za visoko specijalizovane (i skupe) sigurnosne analitičare i vreme do popravka (TTR) za poslovne operacije.

Ova najava sledi razvojni niz kompanije, koji je započeo otkrivanjem inovativnog, bihejvioralno osnovanog DLP proizvoda na RSAC 2022 u junu, a zatim i dobijene značke „Approved badge from AV-TEST“ za područje korporativne endpoint zaštite na macOS-u.

Acronis Advanced Security + EDR je deo platforme Acronis Cyber ​​​​Protect Cloud koja omogućava kompanijama i njihovim uslužnim serverima da isporuče holističku zaštitu u okviru Cybersecurity Framework Core Nacionalnog instituta za standarde i tehnologiju (NIST). Ovaj novi unos osnažuje sajber zaštitu Acronisa:

ML-pokretanom korelacijom i interpretacijom događaja sa vidljivošću lanca napada mapiranom na MITRE ATT&CK®

Mogućnošću integrisanog odgovora, koja uključuje povratak na prethodno stanje jednim klikom

Sposobnošću istraživanja, ispravljanja, oporavka i zatvaranja sigurnosnih rupa integrisanih sa još više karakteristika na platformi Acronis Cyber ​​​​Protect Cloud

Smanjenu složenost i trošak putem brzog uključivanja kroz jednu Acronis konzolu i jedinstvenog agenta koji nudi naprednu sigurnost na samo jedan klik – bez postavljanja više agenata ili operativnih izazova integracije s različitim proizvodima trećih strana

Osim svog inovativnog pristupa kako bi svim kompanijama osigurao veći pristup sofisticiranim tehnologijama za bolju zaštitu, Acronis je jedinstveno spreman da omogući svojoj širokoj, globalnoj mreži partnera pružalaca upravljanih usluga da ponude MDR usluge klijentima na tržištu po zdravim maržama i uverljivim cenama za klijente, izbegavajući visoke troškove licenciranja i MDR konkurenciju za svoje klijente od sigurnih dobavljača.

Prema izveštaju Acronis Cyber Protection Operation Centers Report iz avgusta, procenjuje se da će globalna šteta od ransomwarea biti viša od 30 milijardi dolara do 2023. Ransomware je i dalje pretnja broj jedan za velika i srednje velika preduzeća. Acronis značajno utiče na neuspeh napada ransomwarea svojim holističkim, NIST pristupom kontinuitetu poslovanja, kao i u broju URL-ova za krađu identiteta, zlonamernog softvera i naprednih napada, blokirajući 21 milion URL-ova na krajnjim tačkama samo u drugom kvartalu 2022.

“EDR tehnologija je bitan dodatak na osnovu sajber sigurnosti,” rekao je Kendid Vust, potpredsednik Acronis Research-a. “Na primer, znamo da dosad nepoznate zero-day ranjivosti čine 80% proboja[1]. Suočavamo se s tim fokusirajući se na sigurnosne i poslovne ishode za naše klijente i partnere kao našem glavnom prioritetu, pri čemu je brza i jednostavna sanacija od najveće važnosti.”

Program ranog pristupa Acronis Advanced Security + EDR biće dostupan u decembru za Acronis partnere, a za ostale korisnike u prvom tromesečja 2023.