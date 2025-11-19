Analiza AMD-ovih novih AI superkompjutera, Enterprise AI Suite platforme i šire strategije koja menja pravila HPC tržišta.

Ako se posmatra mapa globalnog HPC tržišta poslednjih pet godina, jedan trend je teško ignorisati: AMD je iz pozicije izazivača prešao u ulogu ključnog sistemskog aktera. To se ne ogleda samo u rezultatima na listama Top500 i Green500, već u sve intenzivnijem povezivanju tradicionalnog superračunarstva sa AI modelima velike razmere, energetskom efikasnošću i otvorenim softverskim stekom.

Današnji pravac u kojem se kreće HPC industrija nije samo „brže i više“ — već „pametnije, efikasnije i skalabilnije“, a upravo tu AMD gradi svoju strategiju.

Novi superkompjuteri Lux i Discovery, kao i objavljeni AMD Enterprise AI Suite, deo su iste šire ambicije: stvaranje održive, otvorene AI infrastrukture koja može da pogura naučna istraživanja, energetsku tranziciju i industrijske aplikacije naredne decenije.

Top500 i Green500: brojke koje menjaju ravnotežu u HPC tržištu

Kada se objave liste Top500 i Green500, reakcija industrije uglavnom se meri nijansama — nekoliko novih sistema, pomeranje rangova, blagi skokovi performansi. Međutim, ovog puta, AMD dominacija nije marginalna statistika, već ilustracija dubinskih promena u dizajnu superkompjutera.

Činjenice koje odskaču:

sistema na Top500 listi bazirano je na AMD tehnologiji — što je više od trećine globalne HPC flote. Na listi Green500, među prvih 50 energetski najefikasnijih sistema nalazi se 26 AMD baziranih superkompjutera.

Ove brojke nisu rezultat pojedinačnih projekata, već višegodišnjeg investicionog ciklusa u više pravaca: EPYC procesore, Instinct akceleratore, napredne mrežne arhitekture, i otvorene softverske alate koji omogućavaju da hardver radi u punom kapacitetu.

Najmoćniji sistem današnjice, El Capitan, i već dobro poznati Frontier, deo su iste linije razvoja koja AMD-u daje jasnu prednost na egzaskalarnom nivou. Sa stanovišta industrije, to znači da se superračunarski ekosistem kreće ka heterogenim konfiguracijama sa tešnjom integracijom CPU-a i GPU-a i sve većim oslanjanjem na standardizovane AI orkestracione slojeve.

Lux i Discovery: zašto ih SAD nazivaju „AI fabrikama“

U najavljenim sistemima Lux i Discovery, koji će biti postavljeni u okviru američke nacionalne naučne infrastrukture, vidljiva je nova faza u spajanju superračunara i veštačke inteligencije.

Lux – AI infrastruktura fokusirana na nauku

Biće instaliran u Oak Ridge National Laboratory početkom 2026.

početkom 2026. Kombinuje 5. generaciju AMD EPYC procesora , Instinct MI355X GPU-ove , i Pensando mrežne akceleratore .

, , i . Namenjen je prvenstveno izgradnji i pokretanju najsavremenijih AI modela u oblastima: materijalske nauke, biologije i bioinformatike, energetskih sistema nove generacije.



Drugim rečima, Lux nije superkompjuter u tradicionalnom smislu — on je infrastruktura prilagođena modelima koji često imaju desetine milijardi parametara i zahtevaju ekstremno efikasan paralelizam.

Discovery – nastavak Frontier nasleđa

Discovery će koristiti:

Instinct MI430X GPU-ove ,

, EPYC procesore sledeće generacije (interno kodno ime „Venice“ ),

), integrisani otvoreni softver koji proširuje tzv. American AI Stack.

Njegova uloga je dvostruka:

sa jedne strane, treba da pruži moćniju platformu za naučna istraživanja, a sa druge, da služi kao okosnica AI suvereniteta SAD — osiguravajući da razvoj kritičnih modela ostane u domaćoj infrastrukturi.

U domenu geopolitike tehnologije, „AI fabrike“ su nova generacija strateški važnih objekata, uporedivih sa energetskim ili komunikacionim čvorištima.

Od HPC-a ka korporativnom AI-u: AMD Enterprise AI Suite i promena industrijskog modela

Najavljeno softversko rešenje AMD Enterprise AI Suite predstavlja možda tiši, ali jednako važan deo AMD strategije. Reč je o objedinjeni, otvorenoj platformi namenjenoj preduzećima koja žele da razvijaju, treniraju i implementiraju AI modele u velikim razmerama — i to u Kubernetes-native okruženju.

Ovaj pristup se uklapa u trend koji se već jasno vidi u industriji:

Preduzeća žele skalable AI , ali bez zaključavanja na zatvorene vendor ekosisteme.

, ali bez zaključavanja na zatvorene vendor ekosisteme. Potreban je sloj koji povezuje računarsku infrastrukturu, orkestraciju i razvojne alate.

HPC akceleratori se sve više koriste u poslovnom okruženju, posebno za modelovanje, simulacije, analitiku i prilagođene LLM sisteme.

AMD, za razliku od Nvidia ekosistema, insistira na otvorenim standardima. To čini Enterprise AI Suite posebno interesantnim za organizacije koje nastoje da izbegnu vendor lock-in, ili one koje žele da izgrade sopstvene „AI farme“ koristeći više tipova hardvera.

Napredak u nauci: rekordno brzo predviđanje strukture proteina

Variacija računarskih modela za predikciju strukture proteina već nekoliko godina predstavlja jedno od najdinamičnijih polja AI istraživanja.

U saradnji sa Lawrence Livermore National Laboratory i Univerzitetom Kolumbija, AMD-ovi sistemi su omogućili najveći i najbrži proces predviđanja proteina do sada — koristeći superkompjuter El Capitan.

Ovo otkriće je bitno iz više razloga:

pokazuje da egzaskalarni sistemi mogu da obavljaju AI i biološke simulacije istovremeno,

otvara put za ubrzani razvoj lekova i bioinženjeringa,

demonstrira kako se HPC i AI ne nadopunjuju, već postaju nerazdvojivi.

U narednim godinama, očekuju se kompleksniji modeli koji uključuju dinamiku proteina, višestruke molekularne strukture i simulacije u realnom vremenu — oblasti za koje je potrebna upravo ovakva infrastruktura.

Uloga oblaka: nova generacija EPYC instanci menja odnos snaga među cloud provajderima

Još jedan aspekt AMD strategije je širenje u oblaku, gde Google Cloud i Microsoft Azure uvode nove HPC instance bazirane na 5. generaciji EPYC procesora.

Azure HBv5 – HPC u oblaku bez kompromisa

Azure je nedavno pustio u opštu dostupnost HBv5 VM serije, optimizovane za zadatke koji zahtevaju visoku propusnost memorije. Ove instance nude:

nižu cenu po simulaciji,

bolju skalabilnost,

znatno brže izvođenje paralelnih naučnih i industrijskih zadataka.

Google H4D – skok u performansama od skoro 4x

Google Cloud ističe da njihove nove H4D instance, bazirane na EPYC procesorima, dostižu do četiri puta bolje performanse u odnosu na C2D generaciju — naročito u oblastima:

proizvodnih simulacija,

meteorologije,

zdravstvene zaštite,

bioloških nauka.

Cloud provajderi danas ne gledaju samo broj jezgara, već balans između CPU performansi, energetike i ukupne efikasnosti — a u tom segmentu EPYC procesori već nekoliko generacija imaju prednost.

Zašto sve ovo menja industriju HPC-a

U prethodnoj deceniji, HPC je bio gotovo isključivo povezan sa državnim laboratorijama, univerzitetima i velikim istraživačkim centrima. Danas, AI modeli kombinuju karakteristike HPC simulacija i deep learning treninga, što znači:

potrebna je infrastruktura koja može da obradi i neuronske mreže i klasične simulacije,

energetska efikasnost postaje jednako važna kao i bruto performanse,

superkompjuteri i AI farme postaju instrumenti javne politike.

AMD se nalazi na raskršću svih ovih pravaca, što objašnjava zašto je kompanija u relativno kratkom periodu zauzela toliko prostora na globalnim listama performansi.

AMD gradi temelje za sledeću eru naučnih otkrića

Najvažniji rezultat svih najavljenih projekata nije samo rast performansi ili broj instaliranih sistema. Suština je u stvaranju infrastrukture koja će omogućiti:

brže naučne proboje,

nove AI modele za energetiku, medicinu i materijale,

razvoj AI suvereniteta,

pomak industrije ka otvorenim softverskim ekosistemima.

AMD svojim pristupom pokazuje da strateško prisustvo u HPC-u nije stvar prestiža, već uslov za globalni tehnološki napredak — od laboratorija do poslovnih okruženja.