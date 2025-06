Anime kao mamac za 250.000 sajber napada

By

Od Naruta do Napada na titane, sajber kriminalci sve češće koriste anime i druge omiljene sadržaje generacije Z kao mamac. U novom izveštaju koji obuhvata period od drugog kvartala 2024. do prvog kvartala 2025. godine, kompanija Kaspersky je registrovala preko 250.000 sajber napada koji su bili skriveni iza popularnih anime i drugih serija na striming platformama koje preferira mlađa publika. Kako bi pomogli generaciji Z da prepozna ove i druge sajber rizike, kompanija Kaspersky pokreće „Case 404“ — interaktivnu sajber bezbednosnu igru koja ih uči kako da zaštite svoj digitalni život.

Za mnoge pripadnike Generacije Z, striming je više od zabave — to je način života koji im omogućava da se povežu sa likovima, svetovima i fan zajednicama koje oblikuju njihov identitet. Od anime serija do filmskih maratona ispunjenih nostalgijom, povezanost Generacije Z sa svetovima na ekranu je duboka. Ova jedinstvena privrženost stvara sigurnosni paradoks: što je emotivna vezanost gledalaca veća, to ih je lakše prevariti, pa entuzijazam Generacije Z lako postaje predmet opasne zloupotrebe.

Ovo je izuzetno izraženo u anime kulturi. Više od 65% pripadnika Generacije Z redovno gleda anime, što ih čini najaktivnijom generacijom u istoriji po pitanju anime sadržaja. Za potrebe ove analize, stručnjaci kompanije Kaspersky su odabrali pet popularnih anime naslova među Generacijom Z: Naruto, One Piece, Ubica demona, Napad na titane i Jujutsu Kaisen. Kompanija Kaspersky je zabeležila 251.931 pokušaj isporuke malvera ili neželjenih fajlova prikrivenih pod imenima ovih anime serija. Sajber kriminalci iskorišćavaju poverenje i privrženost koju Generacija Z ima prema ovim serijama, često koristeći mamce poput „ekskluzivnih epizoda“, „procurelih scena“ ili „premijum pristupa“.

Među anime naslovima, Naruto je zauzeo prvo mesto, uprkos tome što je prva epizoda emitovana pre više od dve decenije. Tokom izveštajnog perioda, ova serija je korišćena kao mamac u 114.216 pokušaja napada. Serija Ubica demona je zauzela drugo mesto sa 44.200 pokušaja napada. Njen ogroman uspon poslednjih godina, pojačan viralnim momentima i rastućom globalnom bazom fanova, učinio je ovu seriju prirodnom metom za sajber kriminalce koji žele da iskoriste talas popularnosti. Takođe, serija Napad na titane koja je dugo bila omiljena među napadačima je zauzela treće mesto sa 39.433 detektovana pokušaja širenja zlonamernog sadržaja.

Uz anime, kompanija Kaspersky je analizirala i pet kultnih filmova i serija koje i dalje imaju veliki odjek među Generacijom Z: Šrek, Sumnjičavi umovi, Sumrak, U Mojoj Glavi 2 i Dedpul & Vulverin. Samo ovi naslovi zabeležili su 43.302 pokušaja napada, uz izražen skok pažnje sajber kriminalaca na ove naslove početkom 2025. godine. To je prvenstveno zbog porasta napada u vezi sa filmom Šrek, sa više od 36.000 pokušaja i naglim skokom u martu 2025. godine, što je dvostruko više od proseka mesečnih napada u 2024. godini.

Platforme kao što su Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV Plus i HBO Max preoblikovale su način na koji gledamo filmove, serije i anime ostvarenja i nudeći sadržaj koji se može gledati u bilo kom trenutku i koji zadovoljava potrebe Generacije Z u pogledu personalizovanog sadržaja i globalnog pripovedanja. Međutim, to je takođe stvorilo plodno tlo za sajber kriminalce. Kompanija Kaspersky je detektovala 96.288 pokušaja širenja zlonamernih ili neželjenih fajlova sakrivenih iza ovih velikih striming platformi. Za razliku od sezonskih trendova, striming platforme nude neprekidan tok sadržaja – od iščekivanih premijera do skrivenih dragulja koje gledaoci otkrivaju mesecima ili čak godinama nakon objavljivanja.

Prilikom ispitivanja koje su striming platforme sajber kriminalci najčešće koristili, Netflix se ubedljivo izdvojio, jer je bio povezan sa 85.679 pokušaja napada i više od 2,8 miliona fišing stranica koje oponašaju njegov vizuelni identitet. Sajber kriminalci koriste stalni promet korisnika, širok globalni domet i česte aktivnosti zasnovane na pretplati. Oni kreiraju lažne stranice za prijavu, dele linkove za „besplatne probne periode” ili šalju lažne imejlove za resetovanje lozinke, svesni koliko je Netflix važan deo digitalne rutine generacije Z.

Kako svakodnevni život generacije Z postaje nerazdvojiv od striming platformi, prostora za fanove i zajednica na društvenim mrežama, sajber pretnje se razvijaju tako da prate njihova interesovanja. Kako bi odgovorila na ovaj izazov, kompanija Kaspersky je pokrenula interaktivnu onlajn igru „Case 404“, osmišljenu posebno za generaciju Z. „Case 404“ poziva igrače da postanu sajber detektivi i reše uzbudljive slučajeve sajber kriminala. Kroz ovu digitalnu avanturu, kompanija Kaspersky ne samo da ukazuje na rizike već i osnažuje generaciju Z da razvije način razmišljanja i veštine kako bi ostali bezbedni u sve opasnijem onlajn okruženju. Kao nagradu za uspešno završavanje igre, učesnici dobijaju popust na Kaspersky Premium, čime stiču pouzdane alate za bezbedno kretanje kroz digitalni svet.

„Kako se svet zabave stalno menja, tako se menjaju i taktike koje sajber kriminalci koriste kako bi zloupotrebili popularan sadržaj, bilo kroz lažne fajlove za preuzimanje ili obmanjujuće prodajne ponude. Od omiljenih anime naslova poput Naruta i Ubice demona do najnovijih blokbastera kao što je U Mojoj Glavi 2, prevaranti pronalaze nove načine da iskoriste sklonost generacije Z ka digitalnoj kulturi i striming platformama. Sa porastom ovih sajber pretnji, važnije je nego ikad da mladi korisnici ostanu oprezni i nauče kako da se zaštite na internetu“, kaže Vasilij Kolesnikov, stručnjak za bezbednost u kompaniji Kaspersky.

Za bezbedno gledanje omiljenih emisija, kompanija Kaspersky preporučuje:

Pogledajte interaktivnu onlajn igru „Case 404“ kompanije Kaspersky, posebno osmišljenu za generaciju Z kako bi naučili kako da ostanu bezbedni u sve opasnijem onlajn svetu.

Uvek koristite legitimnu, plaćenu pretplatu prilikom pristupa striming servisima i proverite da li koristite aplikacije sa zvaničnih prodavnica ili zvaničnih veb-sajtova.

Uvek proverite autentičnost veb-sajtova pre nego što unesete bilo kakve lične podatke. Držite se pouzdanih, zvaničnih stranica kada gledate ili preuzimate sadržaj i dobro proverite URL i da li su nazivi kompanija ispravni kako biste izbegli fišing sajtove.

Budite oprezni sa ekstenzijama fajlova koje preuzimate. Video fajlovi ne bi trebalo da imaju ekstenzije .exe ili .msi — one su obično povezane sa štetnim programima.

Koristite pouzdano bezbednosno rešenje, poput Kaspersky Premium, da otkrije zlonamerne priloge koji bi mogli ugroziti vaše podatke.

Osigurajte bezbedno pretraživanje i sigurnu razmenu poruka uz Kaspersky VPN, koji štiti vašu IP adresu i sprečava curenje podataka.