Aplikacija “Accunea Transplant Monitor” pomaže u transplantaciji organa

Da li ste znali da se 15 do 20 odsto doniranih organa u svetu nikada ne iskoristi jer ne postoje metode koje bi ih temeljno analizirale? Jedna od najbrže rastućih internacionalnih IT kompanija, Q, nedavno je razvila proizvod koji donosi budućnost na polju medicine – softversko rešenje koje pomaže da donirani bubreg lakše pronađe svog odgovarajućeg primaoca. U pitanju je aplikacija razvijena za potrebe jedne britanske kompanije koja nosi naziv “Accunea Transplant Monitor”, a koja će pomagati u transplantaciji organa i raditi na povećanju broja uspešnih operacija.

Tehnologija funkcioniše tako što se u sterilnom okruženju na transplantacijski organ postave senzori spojeni na Arduino uređaj koji očitavaju tri vrednosti – kreatin, glukozu i laktat, kao i njihove oscilacije. Takav princip pruža mogućnost da se bluetooth vezom prate funkcije organa u realnom vremenu, što će omogućiti lakše utvrđivanje da li će potencijalnom primaocu odgovarati organ i to pre nego što se izvrši transplantacija, a sve sa ciljem da se iskoristi potencijal svakog doniranog organa.

„Uz pomoć ove aplikacije nefrolozi će moći da prate ključne biohemijske podatke i to iz daljine, i moći će da spase živote ljudi na vreme. Reč je o prvom takvom konceptu na ljudskim organima što je revolucionarni korak u zdravstvu. Jako smo srećni što imamo priliku da radimo na svetskim projektima kojim utičemo na dobrobit ljudi širom sveta“, rekao je Filip Ljubić, CEO Q-a i dodao je:

“Naglim širenjem veštačke inteligencije i mobilnih zdravstvenih aplikacija, pojavom nanotehnologije, biotehnologije i kognitivnih tehnologija, digitalizacija nastala kao proizvod rada IT kompanija na inovativnim izumima, dovodi do sveopšte promene globalnog zdravstvenog sistema.”

Aplikacija je napravila pravu revoluciju na polju hirurgije i trenutno se testira u jednoj od najprestižnijih londonskih bolnica.

Ovaj izum je samo jedan od uspeha Q-a, internacionalne IT kompanije, sa sedištem u Hrvatskoj, koja je po Clutch-u, vodećoj nezavisnoj svetskoj agenciji za rangiranje IT kompanija, proglašena jednom od 20 najboljih svetskih web development kompanija u svetu. Takođe, dve godine za redom, Q se našao na listi 500 najbrže rastućih firmi u Evropi, Bliskom Istoku i Africi (Deloitte Fast 500 EMEA). Kompanija trenutno broji preko 200 stručnjaka, a nedavno je dobila nagradu za najboljeg poslodavca godine u regionu. Na spisku klijenata su The Times, Manpower, Novartis i drugi, a kako je u planu širenje tima, u toku 2021. godine nameravaju da zaposle veći broj iskusnih developera iz Srbije.