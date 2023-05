APLIKACIJA APOTEKA.RS – VAŠA DIGITALNA APOTEKA U SRBIJI

Koliko su se naše svakodnevne navike promenile i digitalizovale shvatimo kad i za najobičnije stvari uzimamo telefon i tražimo ih na internetu, žureći da ih dobijemo što pre i što lakše. Odlazak u banku ili poštu postali su nezamislivi za mnoge od nas, jer gotovo sve za šta smo nekad čekali u redovima sad obavljamo preko aplikacije. Zašto tako ne bi bilo i sa apotekama? Zašto da lutamo od jedne do druge i tražimo lek ili bilo koji drugi proizvod, kad ih sve možemo imati na svom telefonu ili na sajtu – odmah, pregledno i jasno, sa preciznim podacima u kojoj su nam apoteci najbliži i koliko koštaju.

Imate sreće – prva ovakva platforma postoji upravo kod nas i potpuno je besplatna. U pitanju je sajt i mobilna aplikacija APOTEKA.RS, koja omogućava proveru stanja lekova i drugih farmaceutskih proizvoda u apotekama širom Srbije, kao i njihovu rezervaciju i preuzimanje, uz stručne savete farmaceuta.

„Poput drugih servisnih aplikacija, i ova je nastala iz stvarne potrebe, koju smo uočili kod ljudi koji nas okružuju. Godinama smo vodili i održavali bazu podataka za brojne apoteke i poznanici su nas na dnevnom nivou zvali i molili da im proverimo gde je dostupan određeni lek, jer nisu uspevali da ga nađu i to im je oduzimalo dosta vremena“, rekao je Matija Majstorović, osnivač platforme apoteka.rs, objašnjavajući kako je došlo do ideje za pokretanje ove aplikacije, i dodao da je programerski bilo najzahtevnije umrežiti baze podataka svih apoteka i obezbediti da se one ažuriraju gotovo istovremeno sa kupovinom proizvoda u apotekama.

Online centar apotekarstva

Po principu „pretraži – rezerviši – preuzmi“, sajt i aplikacija apoteka.rs dostupni su 24/7 za rezervaciju lekova, medicinskih sredstava, dijetetskih suplemenata i kozmetike. Pretraga je vrlo jednostavna i intuitivna i funkcioniše po principu geolokacije – u listi se, jedna ispod druge, pojavljuju apoteke sa dostupnim proizvodima od najbliže ka najudaljenijoj.