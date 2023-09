Apple se pridružuje EU: iPhone 15 će verovatno imati USB-C port

By

U skladu sa evropskim zakonodavstvom, proizvođači će morati da pređu na Type-C punjače u telefonima, tabletima i drugim uređajima do decembra 2024. godine.

Nedavno je Bloomberg prvi izvestio da će Apple zameniti svoj patentirani Lightning port za punjenje na iPhone uređajima kako bi postao kompatibilan sa USB Type-C kablom. Ova kompanija vredna 3 biliona dolara jednostavno se pridržava zakona koje je postavila Evropska unija.

Prema evropskom zakonu, do kraja 2024. godine svi mobilni telefoni, tableti i kamere prodavani u zemljama članicama EU moraće da budu opremljeni USB-C punjačem. Od proleća 2026. godine, obaveza će se proširiti i na laptopove. Cilj ovog zakona je smanjenje ekološkog otpada i ušteda za potrošače, procenjuje se da će iznositi 247 miliona dolara godišnje.

Novi telefon, novi punjač

“Bez obzira na proizvođača, svi novi mobilni telefoni, tableti, digitalne kamere, slušalice i mikrofoni, prenosne konzole za video igre, prenosni zvučnici, čitači e-knjiga, tastature, miševi, prenosni navigacioni sistemi, slušalice i laptopovi koji se mogu puniti preko žičanog kabla, sa snagom do 100 vati, moraju biti opremljeni USB Type-C portom”, navodi se u saopštenju EU.

Potrošači više neće morati da kupuju različite punjače za Android i Apple proizvode. Apple je već prešao na USB-C port na nekim laptopovima 2015. godine i iPad Pro modelu 2018. godine. Jedini proizvod koji još uvek koristi Lightning port su iPhone, AirPods i dodaci za Mac. Iako Apple ima vremena do sledeće godine da se uskladi sa zakonom u vezi sa iPhone-om, čini se da je odlučio da se pridržava evropskih propisa godinu dana ranije.

Apple događaj 12. septembra

Apple će otkriti svoj novi niz proizvoda 12. septembra, kako je najavljeno na njihovom sajtu, a očekuje se i najava promene punjačkog porta tog dana. Najviše se iščekuje novi iPhone 15 u njihovoj seriji tehničkih uređaja. Postoje spekulacije o nadogradnjama i mogućem preimenovanju modela “Pro Max” u “Ultra”.

Postojalo je vreme prošle godine kada se široko spekulisalo da Apple možda neće slediti put EU, već će se potpuno prebaciti na bežično punjenje u iPhone-ima i drugim proizvodima. Mark Gurman iz Bloomberga tvrdio je da se promena sa Lightning na USB Type-C neće dogoditi pre kraja 2023. godine, ali ako se to desi, to će samo biti privremeno rešenje u njihovom planu da pređu na potpuno bežično punjenje. Može se reći da potpuno bežično punjenje još uvek nije stiglo, a biće potrebno nekoliko generacija da se to postigne.

Prema izveštaju, Apple je pružio otpor ovom prelasku, izjavivši 2022. godine da “stroga regulativa koja zahteva samo jedan tip konektora guši inovaciju umesto da je podstiče, što će štetiti potrošačima u Evropi i širom sveta.”

Očekivalo se da će Apple pružiti otpor, s obzirom da je Lightning patentirani proizvod lansiran 2012. godine. Samo Apple ili kompanije koje su licencirale tehnologiju od Apple-a mogu proizvoditi i prodavati Lightning kablove.

Ljudima su potrebni dodatni kablovi – jedan za automobil, jedan za spavaću sobu i jedan za kancelariju. Kompanija je uštedela ogromnih 6,9 milijardi dolara kada je bez obaveštenja prestala da prodaje punjače sa iPhone-om 2020. godine. Koliko će sada izgubiti sa padom prodaje Lightning kablova? To će vreme pokazati. Ali, u budućnosti, da li će Lightning kablovi postati zastareli? Verovatno ne, jer neće svi koji žele da kupe iPhone izabrati najnoviji model. Mnogi će kupiti starije modele, pa će Lightning kablovi ostati u upotrebi još neko vreme.