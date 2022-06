Bosch koristi pametni softver Industry 4.0 za kontrolu klimatski neutralnih proizvodnih aktivnosti

U borbi protiv klimatskih promena, tehnologija krči put, a Bosch je na čelu tih aktivnosti. Februara 2020. Bosch je postao prva globalna industrijska kompanija koja je postigla ugljenično neutralnu proizvodnju. Razvija zelene tehnologije koje čuvaju resurse, smanjuju potrošnju energije, štite životnu sredinu i ublažavaju globalno zagrevanje. „Industrija će pokrenuti ekološku transformaciju u poslovanju i društvu. Bosch angažuje sve svoje resurse i doprinosi svojim tehnološkim znanjima i iskustvima i dugogodišnjim iskustvom i ekspertizom u proizvodnji”, kaže Rolf Najork, član Upravnog odbora kompanije Bosch zadužen za industrijsku tehnologiju. U oblasti zelene tehnologije koja se koristi u industriji kompanija je ostvarila prodaju od preko 800 miliona evra 2021. godine.

To je nešto ispod 14 procenata ukupne prodaje poslovnog sektora Industrial Technology kompanije Bosch (6,1 milijarda evra 2021). Tržište zelene tehnologije godišnje raste 8 odsto (izvor: BMU, 2021). „Bosch raste brže od tržišta. Želimo da do 2023. premašimo milijardu evra u prodaji zelene industrijske tehnologije”, kaže Najork. Ekološka transformacija se isplatila: kako navodi VDMA, nemačko udruženje proizvođača mašina i opreme, sistematska upotreba zelene tehnologije može smanjiti industrijske emisije gasova staklene bašte za skoro 90 odsto (izvor: VDMA, 2020). Studija VDMA takođe navodi da će do 2050. ekspanzija klimatski prihvatljivih tehnologija u industrijskom sektoru stvoriti tržišni potencijal od preko 300 milijardi evra godišnje. Na sajmu Hanover Messe (30. maj – 2. jun 2022) Bosch će predstaviti svoja rešenja za zelenu tehnologiju – od industrije, za industriju i više od toga.

Zelene fabrike: digitalizovane i povezane

Ublažavanje klimatskih promena predstavlja izazov za društvo u celini. Industrijski sektor stvara otprilike petinu globalnih emisija CO2. „Industrija mora i može da igra ključnu ulogu u akciji za životnu sredinu i klimu”, kaže Najork. „Zelene fabrike sada su realnost, a ne nedostižan san. Sada nam samo treba više takvih fabrika.” Energetska efikasnost je ključna jer pomaže mašinama i opremi da troše manje energije. I upravo tu digitalizacija stupa na scenu. Ona takođe pomaže da se tačno odredi gde se energija troši. Za upravljanje potrošnje energije za grejanje , električne energije i komprimovanog vazduha Bosch se oslanja na sopstvenu energetsku platformu u kombinaciji sa Nexeed Industry 4.0 softverom. Inteligentni algoritmi pomažu da se predvidi potrošnja energije, da se izbegnu najveća opterećenja i da se otkriju i koriguju nepravilnosti u uobičajenim šemama potrošnje mašina.

Platforma se sada koristi na više od 120 lokacija kompanije i u više od 80 projekata klijenata. U vodećem postrojenju Industry 4.0 kompanije Bosch u Homburgu u Nemačkoj, ovaj softver pomaže da se smanje potrebe za energijom više od 40 odsto po proizvedenom proizvodu. Veštačka inteligencija nudi još više mogućnosti. U svom postrojenju u Ajzenahu, takođe u Nemačkoj, Bosch sada isprobava svoju Balancing Energy Network. Zasnovano na energetskoj platformi, ovo rešenje veštačke inteligencije upravlja i optimizuje energetske potrebe 1000 mašina. Veštačka inteligencija pokazuje kako su proizvodni i logistički podaci, vremenske informacije i cene energije povezani jedni sa drugima i daje preporuke za aktivnosti. Očekuje se da veštačka inteligencija pomogne da se na lokaciji dodatno smanje godišnji troškovi energije za oko 5 odsto.

Efikasne mašine: veći učinak, manja potrošnja

Inteligentno povezivanje mašina i procesa i njihovo spajanje sa informacionom i komunikacionom tehnologijom stvara osnovu za energetski efikasnu proizvodnju. To sve češće obuhvata premeštanje funkcija sa hardvera na softver, pojačano digitalnim blizancima. „U fabrici budućnosti biće moguće podesiti mnoge stvari pritiskom na dugme”, kaže Najork. Bosch ima modularni pristup ovoj oblasti. Jedini statični elementi takve fabrike biće pod, plafon i zidovi. Sve ostalo će biti dinamično i promenljivo, sa mašinama koje će stalno preuređivati svoje konstelacije i menjati svoju konfiguraciju, u zavisnosti od datog posla. Kao rezultat toga, postrojenja i oprema će trajati duže, a količina sirovina koja se koristi u proizvodnji novog hardvera će se smanjiti.

Digitalni blizanci omogućavaju načine projektovanja, razvoja i testiranja proizvodnih sistema kako bi bili resursno efikasniji. „Virtuelne kopije fizičkih sredstava u stvarnoj fabrici omogućavaju nam da simuliramo i optimizujemo tokove i procese – i to bez prekidanja rada”, kaže Najork.

Izvanredan primer za to je ctrlX Automation, nova Bosch Rexroth kontrolna tehnologija, sa svojom tehnologijom aplikacija i veb-inženjeringa. Ona omogućava da se obim svih komponenti automatizacije smanji u proseku do 50 odsto. Štaviše, pogoni teže do jedne trećine manje. Što je laganiji hardver, to mu je potrebno manje pogonske snage i energije. Tri godine od predstavljanja na tržištu, više od 300 korisnika već koristi ovu Bosch tehnologiju automatizacije, koja funkcioniše kao pametni telefon.

Kompanija čak ponovo osmišljava hidrauliku i koristi njen potencijal: alatne mašine, mašine za ubrizgavanje i prese često koriste pametne hidraulične jedinice kao što je Bosch Rexroth CytroBox. Integrisani pogon pumpe promenljive brzine smanjuje potrošnju energije i troškove električne energije do 80 odsto u poređenju sa konvencionalnim pogonima. Kontrola CytroBox u zavisnosti od opterećenja znači da je režim rada uvek optimalan. Prebacuje se u režim pripravnosti kada se ne koristi.

Održive industrije: osnova i začetnici zelene ekonomije

Nemačke kompanije su među vodećim dobavljačima ekoloških tehnologija i čine 15 odsto globalnog tržišta zelenih tehnologija. Među tim nemačkim kompanijama prednjače proizvođači mašina i opreme – ovaj sektor ima najveći udeo na nemačkom zelenom tehnološkom tržištu (izvor: BMU, 2021). „Uspostavljanje zelene ekonomije zavisi od industrije. U njoj će se razvijati inovacije koje održivo oblikuju ne samo industriju već i niz drugih sektora”, kaže Najork.

Uzmimo za primer mobilnost: Bosch je najveći dobavljač u automobilskoj industriji na svetu i lider u oblasti inovacija u električnoj vožnji. Nijedna druga kompanija ne nudi tako širok portfolio – od e-bicikala, preko putničkih automobila, do komercijalnih vozila. Bosch Rexroth ide i korak dalje i ubrzava elektrifikaciju mobilnih mašina kao što su bageri, viljuškari i traktori. Planirano je da obim proizvodnje elektromotora za primenu van auto-puteva počne u drugoj polovini 2022.

Bosch je takođe i jedan od vodećih dobavljača fabričke opreme. Kompanija snabdeva mašinama i opremom svoje fabrike, i fabrike svojih klijenata. Prelazak na elektromobilnost biće moguć samo ako se razviju visokokvalitetni sistemi za skladištenje energije koji se održivo proizvode i zatim recikliraju. Za proizvodnju i recikliranje modula i paketa baterija, Bosch nudi sve iz jednog izvora, od pojedinačnih komponenti i sistemskih rešenja do kompletnih montažnih linija.