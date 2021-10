Canon donosi revoluciju u 180° VR

Canon Europe predstavio je najnoviju inovaciju u EOS R sistemu – revolucionarno novo rešenje za snimanje virtuelne stvarnosti koje iskorišćava superiorne mogućnosti RF nosača objektiva. Canon-ov EOS VR SYSTEM, koji uključuje novi Canon RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE objektiv, razvijen je kao odgovor na zahtev za visokokvalitetnim 3D 180° VR sadržajem. Kako je usvajanje VR tehnologije u porastu u okviru mnogih sektora poput obuke, putovanja, sporta, događaja uživo i dokumentaraca, Canon-ova nova ponuda pojednostavljuje celokupni proces stereoskopskog 180° VR snimanja i postprodukcije. Sposobnost rešenja EOS VR SYSTEM da stvori imerzivan doživljaj uvodi gledaoce u središte akcije tako što pruža profesionalni kvalitet slike i visoke nivoe realističnosti.

Canon RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE objektiv je Canon-ov prvi ikada izmenljivi VR objektiv, dizajniran da pojednostavi postavku i snimanje 180° VR video zapisa i slika pomoću aparata EOS R5[i] – istovremeno zadržavajući visoke optičke performanse EOS R sistema. To čini stvaranje 3D sadržaja praktičnijim za postojeće stvaraoce VR sadržaja, profesionalne produkcijske kompanije, kao i za profesionalce koji žele da se probiju na VR tržište zahvaljujući efikasnijem sistemu. Uz Canon RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE objektiv, Canon-ov EOS VR SYSTEM takođe obuhvata novorazvijenu Canon VR softversku aplikaciju (EOS VR Utility) i dodatnu komponentu (EOS VR Plug-in for Adobe Premiere Pro) za optimizaciju 180° VR procesa postproducije, poboljšavajući iskustvo stvaraoca sadržaja, od ulaza do izlaza.

Inovativni dizajn objektiva za pojednostavljeno snimanje

Canon RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE dvostruki objektivi sa ribljim okom koji su usmereni unapred imaju ultraširoko vidno polje od 190 stepeni koje čini osnovu njegove mogućnosti stereoskopskog VR snimanja. Canon-ov napredni dizajn objektiva zatim omogućava projekciju te dve slike na jedan senzor u aparatu kako bi se postiglo savršeno poravnanje i sinhronizacija direktno iz aparata. Korišćenjem objektiva na ovaj način, VR postavka je jednostavnija nego sistem sa dve kamere.

Beleženje dve slike na jednom senzoru takođe znači da obe slike imaju iste karakteristike performansi, čime se izbegavaju suptilne razlike kao što su kvalitet slike i ekspozicije od kojih drugi sistemi sa dva senzora mogu da pate. Osim toga, dve EMD jedinice (za otvor blende), po jedna za svaki objektiv, takođe se fino kontrolišu kako bi se održala dosledna ekspozicija na senzoru – što pomaže da se smanji korekcija u postprodukciji, kao i ekspertiza koja je potrebna za usklađivanje leve i desne slike.

Kompaktni objektiv ima pametan sklopivi optički dizajn i osnovnu udaljenost od 60 mm koja daje pogled koji izgleda prirodno. Projektovan da radi sa kompatibilnim aparatima u okviru VR sistema, kao što je Canon EOS R5, ovaj sistem pruža i prenosivost i prepoznatljivost EOS sistema.

Pomeranje optičkih granica

Stereoskopski Canon RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE objektiv ima čuveni crveni prsten, koji označava da je to profesionalni objektiv L-serije koji koristi dva UD elementa po objektivu, što pomaže u dobijanju oštrih, jasnih slika, od ivice do ivice. SWC premaz objektiva Canon RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE savršen je za snimanje sa suncem u kadru, s obzirom da suzbija pojavljivanje duhova (ghosting) i odbljesaka (flare) od sunčeve svetlosti – što je uobičajena situacija tokom VR snimanja.

Zahvaljujući želatinskom držaču preko zadnjih elemenata, korisnici objektiva Canon RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE mogu da iskoriste želatinske ND filtere nezavisnih proizvođača kako bi zadržali ‘normalne’ brzine zatvarača i otvora blende prilikom snimanja u svetlim uslovima. Funkcija MF Peaking u aparatu EOS R5 pruža jednostavno asistirano ručno fokusiranje, koje naglašava oblasti u okviru fokusa.

Kada koristi senzor punog formata[ii] modela EOS R5, objektiv Canon RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE postiže VR snimanje u visokoj rezoluciji uz visok dinamički opseg korišćenjem postavki Canon Log / Log 3. Brz otvor blende od f/2.8, zajedno sa mogućnostima visokog ISO-a na modelu EOS R5 podrazumevaju odlične performanse pri niskom osvetljenju – što stvaraocima sadržaja daje mogućnost snimanja i širem rasponu scenarija.

Pojednostavljeni procesi rada u 180° VR

Potpuno novi EOS VR SYSTEM koristi Canon RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE objektiv na aparatu s jednim senzorom, pri čemu nije potrebno usaglašavanje objektiva – što znači da se pravi samo jedna datoteka i za levu i za desnu sliku, koja je već savršeno sinhronizovana. To omogućava Canon softveru ili dodatnoj komponenti da precizno konvertuje zabeleženi dvostruki kružni format ribljeg oka u standardni 180° VR format, koji je spreman za dalju obradu u programu Adobe Premiere Pro ili za gledanje na VR uređaju.

Zahvaljujući Canon-ovoj novoj moćnoj EOS VR Utility aplikaciji i dodatnoj komponenti EOS VR Plug-in for Adobe Premiere Pro, proces konverzije slike[iii] iz dvostruke kružne slike ribljeg oka u prepoznatljiviji 180° VR format kvadratnog prikaza jedan pored drugog, koji je uobičajeno jedan od komplikovanijih i vremenski zahtevnijih zadataka u stvaranju VR sadržaja, obavlja se bez muke. Pomoću ovih dodatnih rešenja, video zapisi i slike mogu jednostavno da se obrade3[iv] i da se eksportuju u različite rezolucije i (profesionalne) kodeke, do 8K u veličini datoteke za video izlaz2 – što je osmišljeno za uređivanje u postprodukciji i/ili finalnu reprodukciju na odgovarajućim VR uređajima.

Canon-ova ažurirana aplikacija EOS Utility i Camera Connect takođe će omogućiti jednostavnu daljinsku kontrolu i pregled slike uživo prilikom beleženja sadržaja.

Ovo visokokvalitetno rešenje iskorišćava prednosti RF nosača objektiva, dok istovremeno isporučuje inovativnu novu VR tehnologiju kako bi se pojednostavio kompletan proces 180° VR snimanja, od postavke do postprodukcije.