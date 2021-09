Canon EOS R3

Canon Europe danas najavljuje željno iščekivani EOS R3 – moćnu mašinu za sportsku fotografiju i reportažu. Spajajući tradiciju s najnovijom tehnologijom, EOS R3 pruža prepoznatljivost i brzinu Canon-ove renomirane EOS-1 serije, uz inovacije i svestranost revolucionarnog EOS R sistema.

Dizajniran korišćenjem povratnih informacija najzahtevnijih profesionalnih novinskih i sportskih fotografa, EOS R3 sadrži preko 100 poboljšanja u odnosu na Canon-ove modele bez ogledala i DSLR modele. Rezultat toga je fotoaparat koji drastično optimizuje procese rada, a vezu između fotografa i aparata podiže na nove nivoe, radi nenadmašne brzine i odziva. Uz potpuno nov, inovativni senzor od 24,1 megapiksela, EOS R3 pruža optimalan balans performansi, rezolucije i brzine kako bi novinskim i sportskim fotografima obezbedio fotoaparat kojim će prestići i nadmašiti konkurenciju.

Budućnost je brza

Koristeći novi revolucionarni višeslojni, pozadinsko osvetljeni CMOS senzor rezolucije 24,1 megapiksela, EOS R3 pruža munjevito brzo snimanje slika i poboljšani odziv. Moćni senzor skoro u potpunosti eliminiše izobličenja pokretnog zatvarača (rolling shutter), a zahvaljujući velikim brzinama zatvarača, koje omogućavaju opseg od 30 sekundi do 1/64000 dela sekunde, on pomaže sportskim fotografima da zamrznu i najbrže subjekte.

Kada koriste elektronski zatvarač, fotografi mogu da snimaju do 30 slika u sekundi uz AE i AF praćenje, čak i kada snimaju RAW datoteke, a imaju i opciju snimanja u 15 ili 3 slike u sekundi. Elektronski zatvarač takođe može da se koristi sa Canon blicevima, ali po prvi put i sa blicevima drugih proizvođača. Uklanjajući tradicionalne slabosti elektronskih zatvarača, Canon je predstavio detekciju treperenja (flicker) i visokofrekventi režim snimanja protiv treperenja koji detektuje i ispravlja svetlosne izvore koji trepere i sprečava pravljenje traka u gradijentima (banding) ili probleme sa bojama ili ekspozicijom.

Izuzetno brze performanse modela EOS R3 ne zaustavljaju se na broju slika u sekundi, već se proširuju i na fokusiranje. Zbog toga što je u stanju da fokusira za 0,03 sekundi, EOS R3 je najbrži fotoaparat EOS R serije do sada – što je savršeno za snimanje nepredvidljive akcije sportova i reportaža. Pokreće ga Dual Pixel CMOS AF II, a EOS R3 ima poboljšan algoritam dubokog učenja, pružajući AF praćenje koje uključuje ljudsko i životinjsko oko, telo i prepoznavanje lica, kao i prepoznavanje glave kod ljudi, kako za fotografije, tako i za video.

Dizajniran s fotografima motosportova na umu, na ovom modelu Canon je takođe uveo funkciju praćenja vozila, kako bi se ekspertski pratili motocikli, formule koje imaju otvoren kokpit, kao i GT i reli automobili – uz mogućnost da se prioritet da vozilu ili kacigi vozača. Prepoznavanje oka, lica, glave i tela sada je dostupno u svim AF režimima, kao i nova funkcija Flexible Zone (fleksibilna zona) koja korisnicima omogućava da izaberu veličinu i oblik oblasti funkcije Zone AF. EOS R3 postavlja novi standard kada je u pitanju njegova sposobnost da fokusira u uslovima slabog osvetljenja koje je nisko čak do -7.5 EV – što ga čini jednim od najsposobnijih dostupnih aparata za nizak nivo osvetljenja.

Da bi se maksimalno povećala kontrola nad svim ovim AF opcijama, EOS R3 pruža tri različita načina za izbor AF tačaka: brzi pametni kontroler, precizni multi-kontroler i instinktivni Eye Control AF. Eye Control AF pruža prirodniju vezu između fotoaparat i fotografa. Ovaj intuitivni i revolucionarni metod izbora AF tačke pomera tačku fokusa tamo gde fotograf gleda. U situacijama u kojima priča može brzo da se rasplete, to fotografima omogućava da se instinktivno fokusiraju na akciju jednim pogledom.

Unapređujući mogućnost za snimanjem iz ruke i stabilizovanom produkcijom filmova u pokretu, 5-osni stabilizator slike u telu može da se kombinuje sa stabilizatorom slike u odabranim RF objektivima i omogućava vodeće performanse u industriji zahvaljujući stabilizaciji do 8 koraka.

Prestignite kolege

Kada su u pitanju profesionalni fotografi koji snimaju na terenu, ne radi se samo o brzini beleženja trenutka, već je veoma važna i brzina njegovog dopremanja do redakcija i urednika. Zahvaljujući velikom broju profesionalnih mogućnosti povezivanja koje uključuju ugrađeni Bluetooth verzije 5.0 i WiFi na 5 GHz, EOS R3 optimizuje procese rada i pojednostavljuje povezivanje sa pametnim telefonom ili Wi-Fi mrežom. Savršen za sportske arene, ugrađeni gigabitni Ethernet port omogućava žičnu vezu velike brzine. A u trenucima kada je brzina izuzetno važna, fotografi mogu fotografije da prebace do klijenata preko FTP-a. Za postojeće EOS R5[v] i EOS-1D X Mark III korisnike, mrežne postavke mogu da se dele između ta tri aparata.

Korisnici mogu da kontrolišu aparat na daljinu preko mobilnog uređaja korišćenjem Canon-ove Camera Connect aplikacije ili korišćenjem Browser Remote funkcije preko ethernet konekcije. Popularna funkcija sa modela EOS-1D X Mark III, Browser Remote funkcija takođe omogućava korisnicima i centralama da na daljinu menjaju metapodatke, pregledaju i preuzimaju slike. Korisnici će takođe moći da koriste Canon-ovu Mobile File Transfer (MFT) aplikaciju – mobilnu aplikaciju za profesionalne fotografe koja prenosi slike preko mobilnog uređaja na FTP/FTPS/SFTP server. Buduća unapređenja aplikacije uključivaće konverziju glasovnog podsetnika u tekst, unapređujući jednostavnost korišćenja za profesionalce. Novi držač za mobilni telefon kao dodatak za EOS R3, Smartphone Link AD-P1, omogućava korisnicima da nakače svoj iOS ili Android uređaj preko Multi-Function Shoe adaptera i da jednostavno prenose slike preko nove MFT aplikacije. Aplikacija Canon Camera Connect sada omogućava da se EOS R3 firmver ažurira preko vašeg telefona – po prvi put za EOS fotoaparat.

Neverovatne video mogućnosti

Kao što je slučaj sa modelom EOS R5, i EOS R3 podiže Canon-ovu hibridnu ponudu na novi nivo – ispunjavajući potrebe fotografa da zabeleže akciju i u fotografijama, kao i u impresivnom video zapisu visoke rezolucije. On pruža moćne video mogućnosti, beležeći snimak u 6K 60p RAW rezoluciji, koja pruža 50 odsto više detalja nego 4K. Kod 6K CRM RAW datoteka, ekspozicija i balans bele boje mogu da se koriguju nakon snimanja, čime se osigurava zadivljujuća reprodukcija slike. 4K snimak do 60p dobija se preklapanjem uzoraka (oversampled) iz 6K što garantuje najkvalitetniji mogući 4K video. Odličan za brze i dinamične sportove, EOS R3 beleži 4K 120p snimak radi zadivljujućeg usporenog snimka u 4K rezoluciji. Sada je moguće snimati do šest sati običnog video zapisa ili 1,5 sati u visokim brzinama slika od 119,88/100p.

U svojoj srži, EOS R3 dizajniran je da pomogne fotografima da nadmaše svoju konkurenciju – a isto važi i za video. Kako bi se smanjila veličina datoteka i ubrzali procesi rada sa video zapisima, CRM light ili MP4 snimci mogu da se beleže u All-I, IPB ili manjoj IPB light opciji, omogućavajući korisnicima da biraju iz niza bitrejta, da bi ispunili svoje potrebe i zahteve skladišnog prostora. Dvostruki slotovi za kartice, uključujući UHS-II SD slot za karticu i CFexpress ultravisoke brzine čine mogućim snimanje 6K RAW video zapisa i podržavaju istovremeno snimanje na obe kartice u MP4, pružajući sigurnosnu kopiju vitalnih snimaka.

Canon-ov poznati Canon LOG 3 omogućava 10-bitno interno snimanje, kako bi se postigao veći dinamički opseg ili 10-bitni HDR PQ koji smanjuje potrebu za uređivanjem ili korekcijom snimaka u postprodukciji. Savršen za terenske reportere, EOS R3 ima Canon-ov novi Multi-Function Shoe i kompatibilan je sa novopredstavljenim Directional Stereo Microphone DM-E1D – direkcionim stereo mikrofonom koji se napaja iz aparata koji koristi digitalnu obradu – i TEAC Tascam CA-XLR2d-C XLR adapterom koji omogućava dvokanalno snimanje sa profesionalnim XLR mikrofonima.

Instinktivno iskustvo snimanja

Obezbeđujući svu brzinu i prepoznatljivost EOS-1 serije, Canon-ov najnoviji aparat bez ogledala koristi novo visokokvalitetno elektronsko tražilo sa 5,76 miliona tačaka bez zatamnjenja koje je razvio Canon, koje ima nisku zadršku i frekvenciju osvežavanja do 120 slika u sekundi pri punoj rezoluciji, čime se obezbeđuje doživljaj gledanja sličan optičkom tražilu.

Pored novopredstavljene funkcije OVF simulation View Assist, tražilo pruža bogatije tonove i veći dinamički opseg. Zadrška zatvarača može da se smanji na zadivljujućih 20 ms – što je upola manje od konvencionalnog aparata, radi skoro trenutnog snimanja kada se pritisne okidač zatvarača. Novi Vari-Angle ekran osetljiv na dodir visoke rezolucije od 4,1 miliona tačaka pruža više detalja nego ikada do sada i omogućava veću fleksibilnost uglova snimanja, zahvaljujući sposobnosti da se naginje i rotira u niz položaja.

Kombinovanjem postojeće EOS ergonomije sa novim kontrolama i brojnim novim opcijama prilagođavanja za korisnike, uključujući zvukove zatvarača sa kontrolom jačine zvuka, EOS R3 pruža prepoznatljivu, a opet naprednu kontrolu. Kako bi uštedeli vreme pri prelasku sa jednog tela aparata na drugo, fotografi mogu lako da iskopiraju i sačuvaju personalizovane postavke na memorijske kartice. Korišćenjem iste LP-E19 baterije kao EOS-1D X Mark II i EOS-1D X Mark III, EOS R3 omogućava produženo snimanje i veću kompatibilnost sa postojećim DSLR-ovima.

EOS R3 koristi novo magnezijumsko kućište koje je lagano i otporno na prašinu i vodu, zbog čega može da se koristi u teškim uslovima. Otpornost na vremenske uslove takođe može da se zadrži kada se koriste postojeći Speedlite blicevi, tako što ćete ih povezati na nedavno najavljeni Multi-Function Shoe Adapter AD-E1. EOS R3 takođe pokreće i novi, kompaktni Speedlite Transmitter ST-E10 preko Multi-Function Shoe veze, što fotografima daje mogućnost da daljinski kontrolišu više radio Speedlite bliceva.

EOS R3 je ultrabrz, izuzetno odzivan aparat koji sportskim i novinskim fotografima daje konkurentsku prednost potrebnu da bi zabeležili pobednički snimak.