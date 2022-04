Canon Europe proširuje funkcionalnost video striminga PTZ kamera

Canon Europe objavio je novi drajver koji može da se preuzme za PTZ kamere, zahvaljujući čemu su video konferencije i strimovanje preko modela CR-N300, CR-N500 i CR-X300 – tri Canon-ove PTZ kamere koje imaju neverovatan 4K kvalitet slike i svestranu IP kompatibilnost – savršeni za obrazovne i religiozne ustanove, kao i za radna okruženja. Pandemija je bila katalizator zahteva za video konferencijama i strimingom, pri čemu je pristup visokokvalitetnim rešenjima za striming koja su jednostavna za implementaciju zahtevalo više institucija nego ikada ranije. Dodatno, Canon lansira podršku za dva nova protokola na modelima CR-N300 i CR-N500 – SRT[i] i FreeD[ii] – koji pružaju savršenu integraciju u jednostavna i cenovno isplativa rešenja za VR i AR produkcije, kao i za visokokvalitetni striming uz minimalno vreme nedostupnosti.

Savršena integracija i optimizovani procesi rada

Webcam Driver efikasno povezuje Canon-ove udaljene PTZ kamere sa računarima koji su kompatibilni sa Windows OS-om, čime im omogućava funkcionalnost veb kamere radi visokokvalitetnog striminga uživo. PTZ kamere tada mogu da se integrišu u aplikacije kao što su Microsoft Teams, Skype i Zoom – što je odlično za hibridne sastanke. Takođe pogodne i za obrazovne ustanove, ove kamere mogu da se koriste za strimovanje uživo predavanja na Panopto platformi uvezanoj sa Lecture Capture aplikacijama za snimanje i strimovanje video zapisa.

Ovaj softver pojednostavljuje procese rada strimovanja uživo, tako što automatski prepoznaje bilo koju Canon PTZ kameru na istoj mreži na kojoj je korisnikov računar, čime se omogućava jednostavan proces postavke, što znači da striming odmah može da započne. Dodatno, moguće je registrovati i koristiti istovremeno do pet kamera radi postavke sa više kamera – što je savršeno za situacije u kojima je potrebno više uglova ili više kamera u različitim prostorijama, kao što je u religioznim ustanovama ili na predavanjima sa demonstracijama.

Webcam Driver postiže impresivan kvalitet slike uz fleksibilnost. Kada se koristi LAN konekcija, korisnici mogu da naprave video konferenciju do 4K 30p – čime se postiže puna izlazna rezolucija kamere, bez ograničenja u razdaljini do kojih najčešće dolazi kada se koriste USB kablovi, obezbeđujući fleksibilnost izbora lokacije kamera na planiranim pozicijama. Zahvaljujući dužinama kabla do 100 m i više, LAN konekcija omogućava upotrebu na većim prostorima na kojima PTZ kamera mora da bude udaljena od računara sa kojim je uparena.

Dva nova protokola: SRT i FreeD

Oba modela, CR-N500 i CR-N300 imaće dva nova protokola, što korisnicima omogućava da unaprede procese rada, sadržaj i kvalitet. Nakon preuzimanja, FreeD protokol omogućava da se informacije podataka o položaju kamere – kao što je zum, fokus, otvor blende i nagib ili rotacija – šalju procesorskoj tehnologiji, bez potrebe za dodatnom opremom za praćenje položaja. Ovo omogućava emiterima i kompanijama za organizaciju događaja da jednostavno integrišu PTZ kamere u AR i VR procese posla, pružajući visokokvalitetan ‘virtuelni’ sadržaj. Kada se radi sa zelenim ekranom u vestima, vremenskoj prognozi, sportskim i događajima uživo, on omogućava da se snimak uživo bez muke kombinuje sa kompjuterskom grafikom.

Protokol Secure Reliable Transport (SRT) je protokol za video prenos koji ima visoku reputaciju na tržištu produkcije na daljinu. On ima enkripciju visoke bezbednosti za video podatke i pouzdan video prenos. Ovaj protokol osigurava pouzdanost i stabilnost zahvaljujući retransmisiji / mehanizmu oporavka izgubljenih paketa, kao i stabilnu isporuku visokokvalitetnog video zapisa sa niskom latencijom – čak i u okruženjima sa nestabilnim brzinama protoka, zahvaljujući praćenju stanja mreže i izuzetno prilagodljivom sistemu upravljanja baferom. Zajedno sa protokolom NDI | HX, on ima široku primenu u produkciji na daljinu na tržištu emitovanja.