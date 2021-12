Canon predstavio prenosni DP-V1830 referentni 4K ekran

Zahvaljujući izvanrednom kvalitetu slike i alatkama za HDR monitoring, prenosivi DP-V1830 savršen je za produkcione timove u pokretu

Canon Europe predstavio je prenosni DP-V1830 referentni ekran, koji pruža besprekornu reprodukciju 4K slike i koji odgovara na skorašnji porast 4K HDR emitovanja i produkcije filmova. Ovaj beskompromisni monitor dizajniran je da prikaže smele, verne boje, dok nagrađivane alatke za HDR monitoring pružaju produkcionim timovima složene informacije koje su potrebne za detaljnu analizu slike. Kao model male težine, DP-V1830 je savršen za emitovanje, reportažna kola i HDR monitoring na setu.

Verna reprodukcija slike

Ovaj 18-inčni 4K HDR LCD ekran sposoban je za svetlinu od 1.000 cd/m² celog ekrana, dajući živopisne slike visokog kvaliteta koje ostavljaju zadivljujući utisak. Primenjujući Canon-ovu naprednu tehnologiju ekrana, DP-V1830 ispunjava visoke zahteve HDR emitera i postprodukcionih kolorista uz dosledne performanse ujednačene svetline i široke game boja. Zahvaljujući ultraniskom nivou crne boje od 0,0012, DP-V1830 pruža impresivne HDR performanse i preciznost boja koje postižu Dolby Vision sertifikaciju i Grade 1A u EBU Tech 3320 standardima.

Napredne alatke za HDR monitoring

Pored besprekorne reprodukcije slike na ovom referentnom monitoru, DP-V1830 iskorišćava Canon-ove nagrađivane napredne alatke za HDR monitoring, kao što su HDR Waveform Monitor i False Colour, kako bi produkcijskim timovima pružio detaljnu analizu slike. Pored tradicionalnih funkcija HDR monitoringa, ovaj model primenjuje revolucionarne nove alatke kao što su Pixel Value Check, Out of Gamut/Luminance Display i direktno HDR/SDR poređenje, pružajući detaljne informacije u vezi sa svakim aspektom signala.

Poboljšane mogućnosti povezivanja i prenosivost

DP-V1830 ima širok spektar opcija za povezivanje koje produkcijskim timovima omogućavaju da ga lako integrišu u postojeće procese rada. Zahvaljujući četiri ulazna i četiri izlazna 12G-SDI terminala i jednom HDMI ulazu, ovaj monitor je u stanju da isporuči 4K60P 4:2:2 10-bitni ili 4K30P 4:4:4 12-bitni signal i čak može da podrži 8K visoke rezolucije, što znači da ispunjava zahteve sadržaja budućnosti. DP-V1830 podržava istovremeno gledanje do 4K u Dual ili Quad nizu – što je savršeno za produkcije koje imaju postavke sa više kamera. Izdržljiv, ali kompaktan dizajn sa tankim okvirima i lagano telo težine 7,5 kg čine DP-V1830 pogodnim za užurbane produkcije u pokretu.

Napravljen imajući budućnost na umu

DP-V1830 ima Canon-ovu potpuno novu procesorsku platformu, koja će otvoriti mogućnosti za buduće ekskluzivne nadogradnje firmvera koje će nastaviti da unapređuju mogućnosti ovog ekrana. Canon planira da objavi firmver na leto 2022. godine, kojim će dodati RGB Parade monitoring talasnog oblika i prebacivanje ulaza preko multi-funkcijskog SDI izlaza[ii], pored drugih funkcionalnosti[iii]. Kako bi se omogućila bolja vidljivost i kontrola nad kvalitetom slike, nadogradnja će uključiti podešavanja za Dual i Quad View koji omogućavaju korisnicima da primene individualne LUT-ove za svaki ulaz, kao i dijagram hromatičnosti koji predstavlja distribuciju boja u okviru cele slike.