Canon predstavlja najširi RF objektiv do sada

Canon Europe danas najavljuje puštanje u prodaju modela RF 14-35mm F4L IS USM, najšireg RF objektiva do sada. Ovaj zum objektiv upotpunjuje RF trojac kompaktnih f/4 objektiva praktičnih za nošenje u torbi sa opremom koji entuzijastima i profesionalnim fotografima svi zajedno obezbeđuju svestrani opseg fokusa od 14-200 mm. Zahvaljujući tihom automatskom fokusu, optičkoj stabilizaciji slike u 5,5 koraka i žižnoj daljini od 14-35 mm koja koristi asferične i UD elemente radi kristalno jasnih rezultata, RF 14-35mm F4L IS USM savršen je objektiv za snimanje pejzažne i arhitektonske fotografije, kao i za vlogovanje kada je stvaraocima sadržaja potrebno stabilno i široko vidno polje.

RF 14-35mm F4L IS USM pridružuje se Canon-ovom rastućem asortimanu RF objektiva koji su vodeći u svojoj klasi i koji su napravljeni na čvrstim osnovama EOS R sistema. U kombinaciji s inovativnim telima fotoaparata, kompletna linija RF objektiva pruža nenadmašne optičke performanse i otvara nove mogućnosti za fotografe i videografe. Zahvaljujući sistemu komunikacije RF nosača objektiva, ovaj objektiv iskorišćava prednosti kombinovane stabilizacije u objektivu i u telu na kompatibilnim fotoaparatima iz EOS R serije. On postiže prednost stabilizacije u 7 koraka kada se koristi sa aparatom Canon EOS R5 ili EOS R6, uz autofokus i kontrolu – što ga čini praktičnom alatkom za snimanje fotografija i filmova.

Kompaktan objektiv sa širokim pogledom

Iskorišćavajući prednost velikog prečnika nosača objektiva na EOS R sistemu, RF 14-35 mm F4L IS USM postiže moćnu kombinaciju šire pokrivenosti i visokog kvaliteta slike – a sve to u kompaktnom optičkom sistemu.

Težak samo 540 g, RF 14-35mm F4L IS USM stoji uz bok kompaktnim, laganim RF 24-105mm F4L IS USM i RF 70-200mm F4L IS USM objektivima kako bi pružili niz f/4 objektiva različitih optičkih daljina koji mogu da odgovore na gotovo sve fotografske potrebe. Kao i ostali objektivi u ovom trojcu, on ima isti 77-milimetarski navoj filtera i kompaktne dimenzije, što ih čini praktičnim saputnicima – korisnici mogu da budu sigurni da će zabeležiti širok opseg perspektiva, dok istovremeno smanjuju veličinu i težinu opreme koju nose sa sobom.

Time što pruža širok opseg fokusa, RF 14-35 mm F4L IS USM omogućava fotografima fleksibilnost za snimanje mnoštva različitih subjekata, uključujući pejzaž i arhitekturu. Objektiv odlikuje minimalna razdaljina fokusa od 0,2 m i uvećanje od 0,38x koji su vodeći u klasi, zahvaljujući zadnjem sistemu fokusiranja. To čini RF 14-35 mm F4L IS USM posebno efikasnim u ograničenom prostoru, omogućavajući fotografima da uguraju čitavu scenu na sliku.

Optička izvrsnost

RF 14-35 mm F4L IS USM koristi napredni optički dizajn od tri elementa ultra niske disperzije i tri staklena izlivena asferična elementa sočiva – od kojih je jedan istovremeno i UD i asferični – koji se zasnivaju na 50-godišnjem Canon-ovom istraživanju i razvoju asferičnih sočiva za fotoaparate sa izmenjivim objektivima. Zahvaljujući velikom ulaganju u dizajn sočiva i izuzetno preciznoj proizvodnoj tehnologiji, ove komponente imaju nesferičnu zakrivljenost koja sakuplja svetlost u jednoj tački radi smanjivanja aberacije i pravljenja savršeno oštrih slika, čime se replicira kvalitet slike Canon-ovih renomiranih prajm objektiva. Ovi elementi osiguravaju najvišu rezoluciju od ivice do ivice slike, što je posebno izazovno kod širokougaonih objektiva kod kojih se prisustvo sferičnih aberacija izuzetno povećava. U kombinaciji sa Canon-ovim naprednim vlasničkim tehnologijama Subwavelength Structure Coating (SWC) i Air Sphere Coating (ASC), koje sprečavaju duhove (ghosting) i odbleske (flare), RF 14-35mm F4L IS USM postiže izvanrednu oštrinu i kontrast.

Profesionalne, pouzdane performanse za fotografije i filmove

Obezbeđujući najbolje karakteristike L-serije, RF 14-35 mm F4L IS USM pruža fotografima i videografima dosledne, precizne performanse. Dizajn zadnjeg fokusa koji omogućava sposobnost ovog objektiva za fokusiranje na blizinu takođe smanjuje disanje fokusa na manje od trećine u odnosu na model EF 16-35mm f/4L IS USM. Njegov Nano USM motor za fokus pruža brz, gladak i tih autofokus; dok širokougaoni, fiksni f/4 otvor blende ostaje konstantan u čitavom opsegu žižnih daljina čime se osigurava da brzina zatvarača ili ISO vrednost ne variraju prilikom zumiranja. Kada se to iskombinuje sa stabilizacijom slike (IS) od 5,5 koraka, koja se povećava na 7 koraka prilikom upotrebe sa Canon-ovim EOS R5 i EOS R6 aparatima, RF 14-35mm F4L IS USM je neophodna alatka za videografe koji koriste EOS R sistem, pružajući stabilan snimak tokom celog video zapisa. Fotografi mogu da snimaju iz ruke, čak i pri veoma niskim brzinama zatvarača.

RF 14-35 mm F4L IS USM koristi kontrolni prsten kako bi korisnicima omogućio brzu, direktnu kontrolu nad postavkama TV, AV i ISO vrednosti, bez potrebe za ulaženjem u menije ili sklanjanjem pogleda s tražila. Zajedno sa stalnim prstenom za ručno fokusiranje, koji iskorišćava otpornost na vremenske prilike L-serije kako bi postigao robustan dizajn, fotografi i videografi mogu sa samopouzdanjem da snimaju u svim uslovima.