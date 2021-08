Canon predstavlja nova 4K i 8K rešenja za snimanje

Canon Europe danas najavljuje puštanje u prodaju dva rešenja koja odgovaraju na promenljive potrebe industrija emitovanja i produkcije, uključujući kompaktni, ali moćni XF605 profesionalni 4K kamkorder i 10×16 KAS S 8K BCTV zum objektiv. Dizajniran imajući u vidu solo snimatelje, XF605 nadograđuje renomiranu XF seriju, što ovaj prenosni kamkorder čini moćnom mašinom za prikupljanje vesti i studijsku produkciju. Zadovoljavajući industrijske standarde, ovi novi proizvodi nude produkcionim timovima paket rešenja koja mogu da postignu visok kvalitet slike u bilo kom okruženju za snimanje.

XF605: Performanse bez kompromisa

XF605 predstavlja narednu generaciju Canon-ove XF serije, kamkordera prepunog funkcija koji je u stanju da postigne impresivan 4K 60p/50p 4:2:2 10-bitni kvalitet slike i FHD uz visoki broj slika u sekundi do 120p u malom formatu. Pošto ovu kameru pokreće 1.0 TYPE CMOS senzor i DIGIC DV 7 procesor, ona radi na najvišim nivoima koje zahtevaju današnji profesionalci. XF605 pruža niz prilagođenih opcija slike koje mogu da se prilagode različitim potrebama i koje pružaju veću fleksibilnost u postprodukciji ili na terenu, uključujući HDR (HLG/PQ), Canon Log3 i korisničke Look Files datoteke.

Koristeći isti sistem za stabilizaciju slike (IS) u 5 osa koji se nalazi u Canon-ovim serijama XF i XA, model XF605 pravi glatke snimke, čak i u dinamičnim scenarijima snimanja. Dostupne su četiri IS opcije kombinovanjem različitih postavki u Standard, Dynamic i Powered IS, što korisnicima omogućava da izaberu najprikladniji i najefikasniji rad IS-a u skladu sa svojim okruženjem za snimanje. Zahvaljujući 4K objektivu L-serije sa velikim uvećanjem, XF605 postiže 15x optički zum u 4K i 30x napredni zum u FHD, što je odlično za snimanje udaljenih subjekata.

XF605 koristi Canon-ov brzi i precizni Dual Pixel CMOS Auto Focus System koji po prvi put u seriju XF uvodi Eye Detection AF (autofokus sa detekcijom očiju) i Canon-ovu EOS iTR AF X inteligentnu funkciju detekcije i praćenja glave. Ovaj napredni sistem fokusiranja održava oštar fokus na pojedincu čak i ako se on okrene od kamere. Novi Direct Touch korisnički interfejs korisnicima omogućava da brzo i intuitivno odaberu subjekte koje žele da fokusiraju, kao i kontrolu postavki na ekranu, navigaciju kroz menije i kontrolu reprodukcije.

Svestran i jednostavan, za optimizovane procese rada

Približno 10 odsto manji i 600 g lakši od modela XF705, XF605 je težak oko 2 kg[i] – što ovaj model čini praktičnom kamerom za držanje u ruci koja eliminiše napor prilikom snimanja u pokretu. Imajući pojedinačne operatere na umu, on spaja prenosivost sa praktičnim, novim multifunkcijskim konektorom za dodatnu opremu, dizajniranim tako da proširi mogućnosti modela XF605 kroz buduću dodatnu opremu, od koje je prvi CA-XLR2d-C adapter za XLR mikrofon visoke definicije iz kompanije TEAC. Adapter omogućava da se dodele XLR ulazi za sva četiri audio kanala koje XF605 nudi, što pruža veću fleksibilnost prilikom snimanja zvuka. Ovaj kamkorder takođe odgovara na porast strimovanja uživo u poslednjih godinu dana, uz mogućnost IP strimovanja koje podržava brojne protokole, daljinsku kontrolu za rad sa više kamera uz Canon-ov asortiman PTZ kamera, kao i dodatak UVC-a za jednostavno korišćenje u režimu web kamere preko USB-C konekcije.

XF605 je fleksibilna kamera koja se savršeno uklapa u postojeće procese rada. Zahvaljujući dvostrukim slotovima za SD karticu i brojnim opcijama snimanja, ona može da snima različite formate datoteka, rezolucije, uzorkovanja boja i proksije istovremeno na različite kartice. Takođe je moguće da se slika istovremeno šalje i na 12G-SDI i na HDMI veze, koje mogu da se povežu na bilo koju kombinaciju monitora, sistema za emitovanje i snimanje kako bi se podržali i procesi rada uživo ili sa prethodno snimljenim materijalom. Savršen za snimanje u pokretu, XF605 je kompatibilan sa Canon-ovom novom aplikacijom Content Transfer Mobile (CTM)[ii] koja korisnicima omogućava da uređuju metapodatke vesti pre i posle snimanja, kao i da uvezu snimak sa kamere na telefon, omogućavajući trenutni prenos na servere stanice za emitovanje, na primer.

10×16 KAS S: Moćan, ali prenosiv

10×16 KAS S je dokaz Canon-ove izvanredne optičke tehnologije, time što ispunjava zahteve 8K produkcije visoke rezolucije u sportu i dokumentarcima. Proširujući Canon-ovu liniju 1,25-inčnih 8K objektiva ultra visoke rezolucije za kamere za emitovanje, koja uključuje UHD-DIGISUPER 51 i 7×10.7 KAS S, model 10×16 KAS S pruža besprekorne optičke performanse u kompaktnim dimenzijama. Opremljen specijalnim staklenim elementima kao što je fluorit, Hi-UD sočivima i asferičnim sočivima širokog prečnika, 10×16 KAS S pomaže u smanjivanju hromatskih aberacija, sferičnih aberacija i drugih efekata koji umanjuju kvalitet slike. Težak samo 2,94 kg, 10×16 KAS S savršeno je projektovan da postigne 8K performanse u tako prenosnom i izdržljivom objektivu. Uz 10x optički zum od 16 mm – 160 mm i stalni otvor blende od f/2,8, ovaj objektiv postiže konzistentan kvalitet u okviru celog opsega zuma, od širokih do telefoto snimaka. Uz kompletnu liniju Canon-ovih 4K objektiva za emitovanje, dodatak modela 10×16 KAS S u liniji 8K objektiva za emitovanje odgovara na trenutne potrebe u industriji, dok istovremeno podržava produkcione potrebe budućnosti.