Canon PRISMAprepare Go alatka

Canon lansira PRISMAprepare Go aplikaciju za slanje zadataka i pripremu zasnovanu na cloud tehnologiji namenjenu malim štamparijama.

Nadograđujući uspešnu PRISMA liniju softvera za proces rada u produkciji štampe, Canon Europe predstavlja PRISMAprepare Go, bezbednu alatku za slanje zadataka i pripremu datoteka namenjenu malim internim i komercijalnim pružaocima usluge štampe (PSP-ovima). Nudi se po modelu software-as-a-service (SaaS – softver-kao-usluga), a klijenti mogu da pristupe ovoj pristupačnoj usluzi za proces rada zasnovanoj na cloud tehnologiji sa bilo kog mesta, sve dok imaju pristup internetu i internet pregledač.

PRISMAprepare Go ubrzava proces donošenja zadataka klijenata, brzu proveru njihove spremnosti za štampu i obavljanje osnovnih provera pre štampe, u potrazi za problemima kao što su neispravne ili nedostajuće veličine stranice, formatiranje, fontovi i rezolucija slika. To pomaže u uklanjanju grešaka, smanjuje skupe štamparske greške i štedi dragoceno vreme.

Nije potrebna IT stručnost ili specijalizovana obuka za konfigurisanje, upravljanje i održavanje usluge PRISMAprepare Go, tako da korisnici mogu da budu aktivni za nekoliko minuta, a usluga je jednostavna i intuitivna za upotrebu. Ova aplikacija podržava Canon produkcione štampače koje pokreće PRISMAsync, Fiery ili Canon PDL, kao i generičke JDF štampače nezavisnih proizvođača.

David Preskett, potpredsednik za prodaju rešenja za dokumenta, Canon Europe komentariše: „Malim štamparijama svakodnevni izazov predstavlja upravljanje sve različitijim štamparskim zadacima malih tiraža u kratkim rokovima, dok istovremeno pokušavaju da privuku i zadrže klijente i ostanu profitabilni. Time što nudimo PRISMAprepare Go kao naš prvi SaaS proizvod za proces rada, činimo lakšim i pristupačnim da svaka štamparska firma može da automatizuje slanje zadataka, obradu i produkciju, bez potrebe za investicijom u kompleksan softver na lokaciji ili IT znanja. A internim štamparijama PRISMAprepare Go pruža novi nivo automatizacije i profesionalizma i daje im vreme da dodaju vrednost svojim internim klijentima kroz razvoj novih usluga. Zahvaljujući niskoj mesečnoj pretplati i tome što nema inicijalnih troškova, mali interni i komercijalni PSP-ovi sada mogu da naprave pozitivan korak ka pojednostavljivanju procesa, poboljšavanju svoje usluge ka klijentima, savladavanju grešaka i otpada, kao i da se fokusiraju na izgradnju odnosa sa klijentima kako bi podstakli rast. Automatizacija je upravo postala dostupna svima.“

Klijenti pristupaju usluzi PRISMAprepare Go preko PRISMA Home, novog portala koji je u srcu svih PRISMA rešenja i alatki zasnovanih na cloud tehnologiji. Time što radi na Microsoft® Azure platformi, sa njenim robusnim bezbednosnim funkcijama, PRISMA Home pruža pouzdan, bezbedan i siguran pristup usluzi i skladištu PRISMA Cloud Storage, gde korisnici mogu da pohrane svoje korisničke podatke i datoteke zadataka. PSP-ovi takođe mogu da pregledaju svoje pretplate, da kontaktiraju Canon i da upravljaju svojim internim korisnicima.

Jednostavno onlajn slanje zadataka

PRISMAprepare Go uključuje portal za predavanje zadataka namenjen korisnicima koji PSP-ovi mogu da brendiraju kao svoj, što klijentima olakšava onlajn slanje zadataka. Konfiguracija je jednostavna – PSP-ovi mogu da personalizuju i brendiraju interfejs koji koriste njihovi klijenti za ubacivanje zadataka i da brzo postave interne naloge administratora i operatera, kao i pojedinačne korisničke naloge.

Kupcima štampe ili internim akterima u slučaju internih štamparskih odeljenja, drag-and-drop funkcija olakšava slanje pojedinačnih ili više PDF datoteka i dodatnih instrukcija, pre nego što one budu prihvaćene za produkciju. Portal im takođe omogućava da onlajn prate status svog zadatka, čime se uklanjaju email i telefonska komunikacija koje troše vreme i oslobađaju im vreme za dodavanje vrednosti negde drugde.

PSP ima trenutni pregled dolazećih zadataka, što optimizuje komunikaciju i eliminiše često neiskazane troškove intervencija radi ispravljanja neispravnih datoteka, dok će kupac štampe ceniti mogućnost da pošalje onlajn zadatke, što pospešuje ponovljene poslove i gradi lojalnost.

Usluga PRISMAprepare Go je dostupna direktno kod Canon-a ili kod akreditovanih partnera za kanal od 14.09.2021.

Sveobuhvatna mesečna pretplata dolazi sa 10 GB skladišnog prostora kao standardnom opcijom i uz stalne nadogradnje funkcionalnosti.