Canon razvojni program za studente

Vodeći inkubator za mlade kreativce u industriji – Canon Program za razvoj studenata startuje u 2022.

Canon Europe pokreće svoj prestižni Program za razvoj studenata za 2022. godinu. U svojoj šestoj godini, ovaj vodeći studentski inkubator u industriji pruža neprocenjiv pristup i izloženost iskusnim profesionalcima iz fotografske zajednice, kao i mogućnost prisustvovanja ključnim događajima u industriji.

Ovaj obrazovni program traje između šest i dvanaest meseci u zavisnosti od napretka mentija u okviru procesa i osmišljen je tako da iznedri narednu generaciju fotoreportera. Stvaranjem ravnopravne mreže za vizuelne pripovedače, ovaj program će sarađivati s grupom međunarodnih stručnjaka koji će podržavati ovogodišnje mentije i pružiti im znanje i inspiraciju potrebne da započnu svoje karijere.

Program je otvoren za studente i pripravnikei s boravištem u Evropi, Bliskom Istoku i Africi, od 28. marta do 29. aprila. Ograničen broj mesta biće takođe dostupan za preporuke od stručnjaka iz industrije. Prijave će ocenjivati panel urednika iz kompanija AFP, Getty Images i Reuters koji će odlučiti o početnoj užoj listi od 100 najperspektivnijih mladih pripovedača iz ovih regija.

Oblikovanje budućih karijera kroz 1:1 mentorstvo

Nakon odabira, svaki od 100 studenata mentija biće spojen sa jednim od stručnih mentora programa. Tokom juna i jula, oni će završiti tri virtuelne sesije kako bi usavršili svoj portfolio i sinopsis projekta – sa posebnim naglaskom na istraživanje različitih opcija uređivanja i načina za dodatno jačanje narativnih veština i razvoj autorskih potpisa.

Na osnovu ovih sesija, svaki mentor će nominovati svoje najjače kandidate, a nezavisni panel će zatim izabrati grupu od 30 članova za naredne faze programa.

Finbarr O’Reilly, Mentor u programu i Canon ambasador prokomentarisao je: „Ovo je sjajna prilika za učenje od nekih od najboljih stručnjaka u našoj industriji. Canon Program za razvoj studenata pruža fotografima koji su u ranim fazama svoje karijere direktan pristup nekim od najiskusnijih fotoreportera, koji mogu da podele ono što su naučili tokom decenija svog rada na terenu, kao i neke od saveta i tehnika koje koriste za vizuelno pripovedanje. Studenti će imati priliku da nauče različite faze osmišljavanja, istraživanja, konceptualizacije, realizacije, a zatim i uređivanja i deljenja svog rada sa urednicima i širokom publikom. Osim kreativnih aspekata, oni će u izvesnoj meri takođe naučiti o poslovnoj strani – kako da se predstavite i promovišete.“

Praktične radionice i pregledi portfolija

Najboljih 30 studenata koji uđu u uži izbor biće pozvani da prisustvuju Canon-ovoj prestižnoj radionici, koja se održava uoči festivala Visa pour l’image u Perpinjanu u Francuskoj – jednom od vodećih svetskih festivala fotožurnalizma. Radionica će pružiti intiman forum za razmenu ideja, izgradnju poznanstava i razvoj talenata. Studenti će prisustvovati kombinaciji predavanja i praktičnih sesija koje će voditi priznati fotografi, kao što je Canon ambasador Paolo Verzone, koji će voditi majstorski kurs o tehnikama osvetljenja za snimanje portreta.

Pretposlednjeg dana, studenti će učestvovati u grupnim sesijama pregleda portfolija koje će voditi priznati stručnjaci iz industrije, kao što su Benoit Baume (Fisheye), Chiara Bardelli Nonino (Vogue Italia) i Fiona Shields (The Guardian), a imaće i neverovatnu priliku da predstave svoje radove i da kritikuju svoje kolege tokom ekskluzivnog foruma za razmenu znanja. Poslednjeg dana, učesnici će prisustvovati prvom danu festivala Visa pour l’image i doživeti sve što festival ima da ponudi.

Hamburg Portfolio Review

U poslednjoj fazi procesa, pet finalista će otići u Hamburg na najnoviju evropsku razvojnu platformu, Hamburg Portfolio Review. Tokom trodnevnog putovanja, svaki od pet finalista će učestvovati u četiri pojedinačne recenzije portfolija, njihovi radovi će fizički biti izloženi na izložbi i prisustvovaće nizu ekskluzivnih medijskih sastanaka sa ključnim urednicima u industriji. Tokom narednih šest meseci, oni će dobiti dugoročna mentorstva i dobiće stipendiju od 2.000 evra, kao i najsavremeniju Canon opremu kao podršku u njihovom narednom kreativnom poglavlju.

Susie Donaldson, EMEA direktorka marketinga za Canon, rekla je: „Zaista možemo da vidimo neverovatne uspehe Canon Programa za razvoj studenata, kada gledamo diplomce iz prethodnih godina dok napreduju u svojim karijerama. Uspostavljamo nešto posebno, zaista impresivan program razmene znanja i razvoja talenata koji je samoodrživ, jer se uspešni kandidati vraćaju da uzvrate programu koji im je pomogao da se otisnu u pravom smeru.“

„Stalno učimo i razvijamo način na koji ovaj program može najbolje da posluži kreativnoj zajednici koju nastoji da neguje i podržava. Na primer, ove godine smo dodali nove aktivnosti u celokupni paket, koje su osmišljene tako da dugoročnije podrže studente kako bi napravile realan pomak u razvoju njihove karijere. Ova godina će takođe biti prva od 2019. godine koja je neometana pandemijom i u kojoj će se vratiti događaji i iskustva uživo.”

Od 2017. godine, više od 1.000 studenata je učestvovalo u programu, što je za rezultat imalo prave uspešne priče o talentima koji su ostvarili neverovatne karijere. Alumni kao što je Ksenia Kuleshova (2017), koja je od tada postala uspešan fotoreporter, redovno radi za publikacije kao što su The New York Times i The Wall Street Journal; dok je Michele Spatari (2018) nagrađivani dokumentarni i novinski fotograf za AFP koji je zabeležio neke od najznačajnijih događaja u novijoj istoriji, uključujući Covid-19 pandemiju. Nakon što su pohađali Program, oba fotografa su takođe postala Canon ambasadori.