ChatGPT im je zanimljiviji od TikToka: Šta deca u Srbiji zaista rade na internetu?

Povodom Međunarodnog dana deteta, kompanija Kaspersky je objavila svoj godišnji izveštaj o interesovanjima dece u digitalnom svetu. Analiza koja obuhvata period od maja 2024. do aprila 2025. godine otkriva sve veće interesovanje za četbotove zasnovane na veštačkoj inteligenciji, viralni porast italijanskih „brejnrot“ (brainrot) mimova poput „tralalero tralala“, kao i sve veću pažnju posvećenu igrici Sprunki — ritmičkoj igri koja kombinuje muziku i pokret. YouTube ostaje najpopularnija aplikacija među decom na globalnom nivou, dok je WhatsApp prestigao TikTok i zauzeo drugo mesto. Saznajte više u kompletnom izveštaju.

U današnjem svetu gde je sve međusobno povezano, deca koriste digitalnu tehnologiju više nego ikada ranije. Najnovija istraživanja pokazuju da deca uzrasta od 8 do 10 godina u proseku provode šest sati dnevno ispred ekrana, dok deca uzrasta od 11 do 14 godina provode oko devet sati dnevno. S obzirom na to da se značajan deo njihovih života odvija onlajn, postaje naročito važno da roditelji razumeju šta privlači pažnju njihove dece u digitalnom prostoru — šta pretražuju, koje platforme koriste i koji trendovi utiču na njihova interesovanja i ponašanje.

Svake godine novi digitalni trendovi oblikuju način na koji deca istražuju svet. U ovogodišnjem izveštaju, kompanija Kaspersky je zabeležila nagli porast interesovanja za alate veštačke inteligencije. Dok se nijedna AI aplikacija nije našla među 20 najkorišćenijih u periodu 2023–2024., Character.AI se sada našao na toj listi, što pokazuje da deca nisu samo radoznala kada je reč o veštačkoj inteligenciji, već je aktivno uključuju u svoje digitalne živote. Više od 7,5% svih pretraga odnosilo se na AI četbotove gde se ističu imena poput ChatGPT, Gemini i naročito Character.AI. Ova platforma omogućava korisnicima da kreiraju ili komuniciraju sa botovima koji oponašaju izmišljene ili stvarne ličnosti. Ovo predstavlja nagli porast u odnosu na prošlu godinu: u izveštaju za period 2023–2024., pretrage u vezi sa veštačkom inteligencijom činile su samo 3,19% svih pretraga, što znači da su se ove godine više nego udvostručile.

Međutim, nisu sve interakcije sa četbotovima bez rizika. Neki botovi mogu izložiti decu emocionalno intenzivnom sadržaju, dezinformacijama ili temama koje nisu primerene njihovom uzrastu, naročito kada su botovi kreirani ili prilagođeni od strane drugih korisnika. Pošto se ove platforme često oslanjaju na sadržaj koji prave korisnici i mogu imati slabu moderaciju, ključno je otvoreno razgovarati sa decom o tome kako koriste AI alate i podesiti aplikacije za digitalno roditeljstvo koje pomažu porodicama da ostanu informisane, uključene i zaštićene.

Iako su mimovi ove godine činili mali deo pretraga, oni i dalje otkrivaju još jedan sloj digitalne kulture dece. Mnogi od najpopularnijih mimova spadaju u takozvani „brejnrot“ (brainrot) — vrstu apsurdnog, namerno haotičnog humora koji se širi putem kratkih video snimaka. Među najpretraživanijima su bili italijanska fraza „tralalero tralala“ i muzički mim pod nazivom „tung tung tung sahur“. Ove fraze mogu zvučati nasumično odraslima, ali za mnogu decu one predstavljaju zajedničke šale koje se brzo prenose s jedne platforme na drugu.

Među novitetima koji su privukli pažnju analitičara našla se i Sprunki — ritmička igrica u pregledaču koja kombinuje muziku i vizuelnu interakciju. Igrači moraju da pogode ritam u skladu sa brzom muzikom, što iskustvo čini i imerzivnim i fizički angažovanim. Njena svetla, crtana grafika i zarazna igrivost čine je sve popularnijom među mlađom publikom. To se vidi ne samo u Google pretragama, već i na YouTube-u, gde se Sprunki našla među pet najpretraživanijih igara, rame uz rame sa dugogodišnjim favoritima poput Brawl Stars i Roblox.

Istovremeno, već poznate navike i dalje su jake. Najčešća onlajn aktivnost među decom u Srbiji bila je Google pretraživanje striming platformi — gotovo 18% svih upita odnosilo se na gledanje video sadržaja. Nije iznenađujuće što YouTube ostaje omiljena Android aplikacija, sa 34,13% zastupljenosti u ukupnom broju upita. TikTok je zauzeo drugo mesto sa 12,69%, a za njim slede Viber sa 9.50% i Instagram sa 9,28%. Snapchat gubi popularnost i zastupljen je svega 1,59%, a Facebook se više ne nalazi na listi zbog zanemarljive zastupljenosti. Ova promena može odražavati evoluirajuće komunikacione navike — deca sve češće koriste čet aplikacije za deljenje linkova, mimova i kratkih video snimaka sa prijateljima.

Video sadržaj i igre su takođe ostali popularne teme u dečijim pretragama. Platforme kao što su Netflix, Twitch i Disney+ zadržale su svoju snagu i taj trend se podudara sa nalazima iz nedavnog izveštaja kompanije Kaspersky o strimingu, koji je istakao kako zabavne platforme često postaju meta sajber kriminalaca. Istovremeno, u svetu igara, deca i dalje preferiraju Roblox, Minecraft, a sve više i portal Poki koji nudi stotine besplatnih igara, često jednostavnih, brzih i odmah dostupnih u pregledaču.

„Trendovi ove godine jasno pokazuju koliko se brzo digitalna kultura dece menja — jedan dan četuju sa AI botovima, a već sutradan svi pevaju italijansku mim pesmu koju nikada pre niste čuli. Međutim, iza svakog trenda krije se prilika za povezivanje. Kada roditelji odvoje vreme da razumeju šta njihova deca gledaju, igraju ili pretražuju, to otvara vrata za smislene razgovore i pomaže u izgradnji sigurnijih i poverljivijih digitalnih navika. Aplikacije za digitalno roditeljstvo mogu biti koristan alat na tom putu — ne samo za zaštitu, već i za aktivno uključivanje,” komentariše Ana Larkina, stručnjak za privatnost u kompaniji Kaspersky.

Nalazi iz ovog izveštaja zasnovani su na anonimizovanim podacima koje su dobrovoljno dali korisnici Kaspersky Safe Kids rešenja za roditeljsku kontrolu u periodu od maja 2024. do aprila 2025. Ceo izveštaj možete pronaći na KDaily.

Za bezbedno gledanje omiljenih emisija, kompanija Kaspersky preporučuje sledeće:

Održavajte otvorenu komunikaciju sa decom o mogućim rizicima na internetu i uspostavite jasna pravila kako biste osigurali njihovu bezbednost.

Omogućite bezbedno igranje igara instaliranjem pouzdanog bezbednosnog rešenja kao što je Kaspersky Premium kako biste sprečili preuzimanje zlonamernih fajlova.

Budite u toku sa novim pretnjama i aktivno pratite onlajn aktivnosti dece kako biste stvorili sigurnije digitalno okruženje.

Uvedite decu u osnove sajber bezbednosti koristeći edukativne alate poput Kaspersky Cybersecurity Alphabet — besplatne knjige za preuzimanje koja objašnjava ključne pojmove, pravila sajber higijene i kako izbeći prevare.

Koristite aplikacije za digitalno roditeljstvo kao što je Kaspersky Safe Kids da biste zaštitili decu na mreži i van nje, upravljali vremenom provedenim pred ekranom, blokirali neprimeren sadržaj i pratili njihovu lokaciju za veći osećaj sigurnosti.