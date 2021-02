Da li ste čuli za 5G rudnik?

U cilju poboljšanja bezbednosti i efikasnosti u rudarskoj industriji, kompanija HUAWEI, kao jedan od najvećih svetskih dobavljača informacionih komunikacija, primenila je 5G tehnologiju i u ovoj oblasti. Kako je rudarstvo ogromna delatnost, u kojoj su nesreće česte, pa je sigurnost radnika prioritet, upotreba 5G povećaće bezbednost i efikasnost zahtevnog rudarskog posla. Na taj način, veliki broj funkcija koje se obavljaju ručno biće digitalizovane, istakao je direktor kompanije HUAWEI Ren Zhengfei i podsetio na ostvareni uspeh u prethodnom periodu, ali i otkrio kakva su njihova očekivanja po pitanju odnosa sa SAD.

“Naš glavni cilj je da povećamo primenu elektronskih, softverskih i računarskih sistema u različitim industrijama. Trenutno smo usmereni na to da primenom naše tehnologije pomognemo rudarskoj industriji u smanjenju broja zaposlenih u svakoj smeni za 10 do 20 odsto, pre svega onih koji se spuštaju u rudarske jame, kako bi njihov rad bio efikasniji i bezbedniji. Osnovna platforma za vađenje uglja je ista kao ona koju pružamo za fabrike gvožđa i čelika, luke i aerodrome. 5G aplikacije su drugačije za različite industrije, ali većina tehnologija je ista”, istakao je Zhengfei i dodao da kada je reč o primeni 5G, većina IT kompanija nije videla rudarstvo kao polje za primenu ove tehnologije, međutim HUAWEI je ovde video veliki potencijal.

“Kina ima oko 5.300 rudnika uglja i 2.700 rudnika rude. Ukoliko uspemo da opslužimo više od 8.000 rudnika, mogli bismo da proširimo svoje poslovanje i na rudnike izvan Kine. Smanjenje broja zaposlenih u ovoj industriji može biti od velikog značaja za rudnike koji se nalaze u arktičkim regionima u Kanadi i Rusiji. Vrlo malo ljudi je spremno da živi tamo zbog surovog okruženja. Iz tog razloga, njihovo korišćenje resursa je vrlo neefikasno”, smatra Zhengfei.

Direktor kompanije HUAWEI takođe je istakao da je njihovo poslovanje u toku 2020. godine bilo vrlo uspešno, te da su ostvarili veći prihod od prodaje i dobit u odnosu na 2019. godinu.

“Luka Ningbo, aerodrom Šenžen, međunarodni aerodrom Dubai i nemačke fabrike automobila koje koriste naše 5G usluge izuzetno su napredovale u prethodnom periodu. Pokrenuli smo i program Nannivan, koji je u osnovi povezan sa konceptom samostalnosti u proizvodnji. Ovaj program ima za cilj da nam pomogne da ostvarimo napredak u rudarskoj industriji, gvožđu, čeliku i muzici, kao i u kategorijama proizvoda poput televizora, računara i tableta. Pomogli smo u izgradnji najboljih 5G mreža u mnogim gradovima širom sveta. Činjenica da korisnici iPhone 12 mogu da koriste u potpunosti na našim 5G mrežama u Evropi, dokaz je kvaliteta onoga što radimo. Zahvaljujući lojalnosti naših kupaca, uspeli smo da preživimo ovu tešku 2020. godinu i kada je naše poslovanje u pitanju”, ističe Zhengfei.

Kada je reč o odnosu Kine i SAD-a, direktor kompanije HUAWEI ističe da njihova međusobna trgovina koristi obema stranama.

“Dozvola američkim kompanijama da isporučuju robu kineskim kupcima pogoduje njihovim sopstvenim finansijskim performansama. Ako bi se proizvodni kapaciteti HUAWEI-a proširili, to bi značilo da bi američke kompanije mogle da prodaju više i to je vin-vin situacija. Verujem da će nova administracija odmeriti i izbalansirati ove interese dok razmatra svoje uredbe”, kaže Zhengfei i dodaje da i Kina i SAD treba da razviju svoje ekonomije, jer je to dobro za celokupno društvo i finansijski balans.

“Svima je to potrebno. Kako čovečanstvo nastavlja da napreduje, nijedna kompanija ne može sama da razvije globalnu industriju. Potrebne su ujedinjene snage iz celog sveta. Mislim da je vrlo mala verovatnoća da će nas SAD ukloniti sa entitetske liste. Neću reći da je to nemoguće, ali je malo verovatno. U osnovi ne razmatramo to kao mogućnost. Ostaćemo posvećeni proizvodnji kvalitetnih proizvoda i rešenja kako bi nam naši kupci i dalje verovali. Rudarska industrija je za nas velika prilika”, zaključuje Zhengfei.