Digital Day 2025: Vodeći svetski i domaći eksperti predstavili budućnost digitalnog marketinga

Konferencija Digital Day 2025 održana je 29. i 30. maja u Domu omladine u Beogradu. Oko šest stotina stručnjaka iz zemlje i regiona saznalo je najnovije podatke o digitalnom tržištu i načinima na koje AI menja industriju oglašavanja.

Igor Černiševski, izvršni direktor IAB Srbija, zvanično je otvorio konferenciju, a odmah zatim je Đorđe Bukinac iz GroupM Nexus-a predstavio najnoviji AdEx izveštaj. Podaci pokazuju da je digitalno oglašavanje u Srbiji dostiglo vrednost od 132,48 miliona evra, ostvarivši snažan rast od 24%. Srbija je ponovo zauzela treće mesto po procentualnom rastu u Evropi. Display oglašavanje prednjači sa 91,8 miliona evra i rastom od 33%, dok je Paid Search ostvario 27,2 miliona evra uz rast od 35%. Video segment je posebno uspešan sa 25,55 miliona evra i rastom od 32,3%, a social media marketing je dostigao 46,6 miliona evra uz rast od 28%. Uprkos impresivnim rastom, digitalna potrošnja po glavi stanovnika u Srbiji iznosi samo 20 evra, što je značajno ispod evropskog proseka od 154 evra.

Prvi panel dana “Digitalni budžeti: Gde i zašto?” moderirao je Igor Černiševski uz učešće Milene Đorić iz AikBank, Nikole Radosavljevića iz Delhaize i Vladimira Zarića iz Ananas e-Commerce. Razgovaralo se o tome kako brendovi donose odluke o rasporedu digitalnih budžeta i koje faktore uzimaju u obzir pri investiranju. Tokom diskusije, panelisti su se praktično svi složili da se sve više okreću digitalu i da su budžeti za digital veći nego ranije.

Usledilo je keynote predavanje Konstantina Kamarasa, osnivača i počasnog predsednika IAB Europe, koji je kroz “DNA Talk: Big Tent, Bigger Impact” podelio svoje viđenje budućnosti digitalne industrije. Naglasio je važnost saradnje različitih aktera u ekosistemu i potrebu za zajedničkim pristupom izazovima koje industrija trenutno prolazi.

Google predstavio alate koji menjaju kreativni proces

Filip Baranski iz Google-a održao je jedno od najočekivanijih predavanja dana kroz sesiju “Modern Marketing in AI Era”. Osim što je istakao da moderni marketing prolazi kroz značajne promene koje pokreću i potrošači sa više izbora nego ikad i faktori koje omogućava AI, Baranski je predstavio Veo 3 alat koji pokazuje kako AI text-to-video generator može da napravi celu reklamu. Demonstrirao je i novi interfejs Flow koji će uskoro biti šire dostupan, kao i alate za dubovanje reklama koji omogućavaju brendovima da kreiraju sadržaj na različitim jezicima bez dodatnih troškova snimanja.

Panel “Agencije u 2025: Reset, Reinvent ili Relevance?” koji je moderirao Andreja Milkić iz Leo Burnett-a, okupio je Predraga Vojinovića iz Method Agency, Nikolu Jovanovića iz Havas Adriatic, Zorku Radlović iz New Moment New Ideas i Selenu Radović iz Media House. Diskusija se dotakla tema kako Gen Z menja poslovno okruženje i kako AI ulazi u kancelarije agencija. Panelisti su se složili da pitching agencije treba da bude naplaćen, a govorili su i o tome kako se fokusiraju na svoje zaposlene i prilagođavaju novim trendovima u industriji.

AI testiranje kreativa sa neverovatnom preciznošću

Kataržina Kabiež iz kompanije Teads predstavila je kako Teads koristi prediktivnu AI za optimizaciju kreativnih materijala. “Sa ovom tehnologijom možemo u potpunosti da zamenimo ljude u kreativnom testiranju. Tačnost je 95%“, objasnila je Kataržina. Tehnologija se bazira na milijardima podataka i omogućava brendovima da testiraju kreative na velikoj skali za samo nekoliko minuta, što značajno smanjuje troškove tradicionalnog testiranja.

Zanimljiv segment programa bio je “Konstrakta ubija avatara” gde su Ana Đurić i Nikola Jovanović iz Virgin Music Group-a istražili odnos između autentičnosti i digitalne kreativnosti u muzičkoj industriji.

Prvi konferencijski dan je zatvoio Fran Mubrin, kreativni direktor iz 404 Agency, predavanjem “Naïve Artist Meets Artist” – istraživačkim projektom kroz koji koristi veštačku inteligenciju da nas u eri u kojoj se umetnost može generisati na zahtev podstiče na razmišljanje o autentičnosti umetničkog stvaralaštva.

Drugi dan: Mediji na prekretnici AI transformacije

Drugi dan Digital Day 2025 konferencije započeo je razgovorom o tome kako se medijska industrija suočava sa najvećim promenama od svog nastanka. Panel “Medijski chat: AI, Data, Budućnost” okupio je predstavnike medijske industrije da diskutuju o budućnosti medija u doba AI. Predrag Roganović iz Telegrafa istakao je da najveća promena koju donosi AI jeste personalizacija vesti – ista priča će biti prikazana različito različitim čitaocima na osnovu njihovih preferencija. Ana Marković iz WMG-a fokusirala se na potrebu da se mediji ponovo pokažu kao bastioni kvalitetnog novinarstva.

Liz Lon iz Financial Times-a držala je zanimljivo predavanje “AI and news: transforming editorial workflows and reader experience” gde je pokazala konkretne primere kako njen tim koristi AI. Demonstrirala je kako izgleda AI-generisani sažetak vesti – sistem automatski kreira kratke opise članaka koji se prilagođavaju tome šta čitalac traži. Na ekranu je pokazala tri različite verzije iste vesti o situaciji na Bliskom istoku, gde AI automatski izdvaja ključne informacije i pravi sažetke. Objasnila je kako ova tehnologija omogućava novinarima da rade efikasnije i dosegnu širu publiku bez povećanja tima.

Panel “AI in the Newsroom” moderirala je Jasmina Koprivica iz Euronews uz učešće Liz Lohn, Pavla Zlatića iz Velike Priče i Nedeljnika i Daniela Fazlića iz Bloomberga. Generalni stav panelista bio je da AI neće zameniti novinare, već će postati alat koji će svi morati da koriste. Nema više mogućnosti izbegavanja – AI je već ušao u redakcije i menja način rada od kreiranja sadržaja do distribucije.

AI agenti kreiraju novu eru marketinga

Đurađ Caranović iz Fundus Heritage Ventures održao je keynote predavanje “Šapat između klika i odluke: Šta 220.000 AI agenata zna, a vi ne smete da ignorišete”. Caranović je otkrio da je tokom poslednje četiri godine sa globalnim brendovima implementiran preko 220.000 generativnih AI agenata koji ne samo automatizuju procese već uče i otkrivaju ponašanje korisnika koje tradicionalna analitika ne može da uhvati. Naglasio je da je sada pravo vreme da se uđe u ovu oblast dok je još uvek relativno jeftina – kasnije će implementacija biti skuplja.

Kolin Luis iz Retail Media Works predstavio je keynote “Retail Media Unpacked” gde je objasnio zašto je retail media najbrže rastući kanal oglašavanja u istoriji. Trgovci sada kreiraju medijske biznise koji ostvaruju prihod od svojih podataka o kupcima iz prve ruke, dok brendovi dobijaju precizne kanale koji donose direktnu prodaju i dublje uvide o potrošačima. Lewis je naglasio da ova transformacija već menja ceo ekosistem digitalnog oglašavanja.

“Najveći izazov za trgovce kada grade svoje retail media platforme jeste da nauče da razmišljaju kao medijska kompanija. Trgovci su oduvek bili odlični u operacijama, logistici i trgovini – to rade 2.000 godina. Sada im govorimo da monetizuju svoje podatke i da postanu medijski biznis”, objasnio je Luis u razgovoru nakon predavanja.

Aleksandar Petković iz WMG Product & Services predstavio je IAB Serbia istraživanje “Retail Digital Advertising Capability Map 1.0” koje pokazuje da IAB Europe predviđa potrošnju na retail media oglašavanje u Evropi od 31 milijardi evra do 2028. godine. Srbija već danas ima zreo retail sektor, ali je još uvek na početku transformacije ka naprednim retail media ekosistemima.

Panel “Retail Media – od voblera do klika” moderirao je Vladimir Zarić iz Ananas E-commerce uz učešće predstavnika ključnih domaćih kompanija – Jelene Feratović iz BENU-a, Igora Martinovića iz Heureka-a, Igora Grmuše iz Planeta Sport-a i Darka Čedića iz Direct Media United Solutions-a. Diskusija se fokusirala na praktične korake za razvoj retail media ekosistema u Srbiji.

Konferenciju je zatvoio Anđelko Trpković iz Publicis Groupe Adriatic predavanjem “Istorija Budućnosti” koje je istražilo kako evolucija čovečanstva dovodi do trenutka gde AI menja način funkcionisanja u poslovnom i privatnom životu. Govorio je o tome kako inovativnost rešava nedostatke ljudskog dizajna i o važnosti koncepta povezanog identiteta u budućnosti.

Digital Day 2025 jasno je pokazao da se industrija digitalnog marketinga i medija nalazi na istorijskoj prekretnici. AI tehnologije već kreiraju potpuno nove paradigme poslovanja – od prediktivnog testiranja kreativa sa 95% tačnošću do agenata koji razumeju dublje ponašanje korisnika, od retail media kao novog dominantnog kanala do personalizovanih vesti prilagođenih svakom čitaocu.