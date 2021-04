Digitalna higijena i pažljivo komuniciranje

S obzirom na to da je većina naših aktivnosti od prošle godine prebačena u digitalni svet, očuvanje sigurnosti i bezbednosti digitalnog prostora je postalo važnije nego ikada pre. Prepoznavanje značaja onlajn privatnosti dovelo je do porasta proizvoda fokusiranih na privatnost, međutim mnogi su i dalje zbunjeni u vezi sa tim do kojih opasnosti može doći usled izloženosti ličnih podataka. Upoznatost sa pretnjama olakšava preduzimanje mera za njihovo izbegavanje, a jedna od takvih pretnji je doxing – praksa prikupljanja i otkrivanja ličnih informacija o nekome onlajn protiv njihove volje. Kako bi pomogla korisnicima da zaštite sebe i svoje najdraže od doxing-a, kompanija Kaspersky je, zajedno sa kompanijom Endtab.org pokrenula besplatni onlajn kurs. On pruža uvid u to šta je doxing, kako se od njega zaštititi, i kako izaći na kraj sa posledicama.

Uvreženo je mišljenje da je doxing nešto što se dešava ranjivim grupama ili ljudima specifičnih profesija, kao što su novinari, aktivisti ili seksualni radnici. Mnogi ljudi smatraju da njihovi životi nisu dovoljno zanimljivi da bi postali žrtve targetiranih onlajn napada. Ipak, praksa pokazuje da to nije slučaj i da svi mogu postati žrtve doxing-a. Postoje mnogobrojni razlozi iza aktivnosti počinioca doxing-a – uključujući to što žele da se zabave online i nedovoljnu svest o šteti koju nanose, isterivanje pravde (uglavnom pogrešno), osvetu, ljubomoru, uznemiravanje, pa čak i profit.

Doxing je nešto što se može desiti samo jednom i u potpunosti promeniti celokupni život osobe, bez da je ona ikada to mogla da predvidi. Korisnici su izloženi onlajn na mnogobrojne načine koji nisu ograničeni isključivo na njihovu prisutnost na društvenim mrežama. Izloženost takođe može biti posledica curenja podataka, aplikacija za fitnes koje dele informacije sa javnošću, zvaničnih službenih evidencija, i privatnih poruka. Ostavljamo veliki trag svojih ličnih podataka, a ti podaci se mogu preuzeti i koristiti od strane doxera. Imajući to na umu, ponovno preuzimanje kontrole nad podacima korisnika i „upravljanje sopstvenim digitalnim životima“ postaje neophodno za osiguravanje dobrobiti ljudi. Da bi to postigli, korisnici moraju da razviju pozitivne digitalne navike i pažljivo pristupe onlajn aktivnostima. Kurs koji su razvile kompanije Kaspersky i EndTab.org ima za cilj da u tome pomogne.

Podeljen u sedam kratkih lekcija, kurs iznosi osnove za razumevanje porekla doxing-a, ciljeve počinioca doxing-a, etičke aspekte ove prakse, kako se od nje odbraniti i, što je najvažnije, šta treba da preduzmete ukoliko ste se vi ili neko koga poznajete našli na meti doxing-a. Prva polovina kursa je već dostupna onlajn, a preostale lekcije će biti objavljene narednih nedelja.

“Nije novost da živimo u digitalnom svetu, a baš kao i u stvarnom svetu, moramo razviti dobre navike i slediti pravila koja će nam pomoći da bezbedno upravljamo svojim prostorom. Nudimo svoju stručnost u oblasti sajberbezbednosti i korišćenju tehnologije kako bismo korisnicima pružili pravo znanje i alate koji će im pomoći u ostvarivanju tog cilja. Naravno, doxing nije nešto što se ljudima događa masovno, međutim, mi nikada nismo 100% sigurni da se neće desiti nama. Nažalost, naši postupci ne mogu garantovati da nas neko ko je ljut na internetu ili u stvarnom životu neće odabrati kao žrtvu – bez obzira na to da li je krajnji cilj sajber maltretiranje, iznuda, zabava ili čak isterivanje onoga što počinilac doxing-a može videti kao pravdu. Dakle, najbolji način da izbegnete nevolje je da znate sa čime imate posla – i nadam se da će naš kurs pomoći korisnicima da budu osnaženiji dok doživljavaju manje digitalnog stresa, tako da mogu bezbrižno da uživaju u tehnologiji.“

“Takođe je bitno da znate kako da sami ne postanete doxer – slučajno ili namerno. Moramo da razumemo zašto je ova praksa opasna, i nešto što je suprotno etičkim standardima koje mi kao društvo treba da poštujemo,” komentariše Ana Larkina (Anna Larkina), stručnjak za privatnost u kompaniji Kaspersky.

“Mada nisu svi nužno svesni doxing-a, trebalo bi da budu. Ovo se naročito odnosi na roditelje. Dok bilo ko može postati meta, ovo je vid nasilja koji se javlja u slučaju sajber maltretiranja i maltretiranja unutar tinejdžerskih veza. Ako smo informisani o opasnostima doxing-a, možemo da sačuvamo onlajn bezbednost sebe i svoje dece,” dodaje Adam Dodž (Adam Dodge), generalni direktor kompanije Endtab.org.

Onlajn kurs je prvi deo serije alata koju će tim kompanije Kaspersky predstaviti u cilju očuvanja i unapređenja digitalne dobrobiti korisnika. Besplatan kurs je dostupan na Education.kaspersky.com.

