Prema najnovijim nalazima kompanije Kaspersky, virtuelni pokloni i personalizovane čestitke uživaju veliku popularnost u prazničnoj sezoni 2025/2026, pri čemu se pretplate na striming servise i krediti za video-igre nalaze na samom vrhu liste želja korisnika.

Kako se naše svakodnevne aktivnosti sve više sele u digitalno okruženje, virtuelni pokloni se ubrzano transformišu iz novine u masovno prihvaćen fenomen. Neposredno pred početak praznične kupovine, Kaspersky je sproveo istraživanje* sa ciljem da utvrdi stvarni nivo popularnosti digitalnih poklona i identifikuje koje vrste virtuelnih darova najviše privlače potrošače.

Samo četvrtina ispitanika ostaje u potpunosti privržena tradicionalnom pristupu, dajući prednost fizičkim poklonima u odnosu na digitalne i ne planirajući da promene svoje stavove u skorijoj budućnosti. Njih 32% je već prihvatilo praksu darivanja digitalnih poklona, dok dodatnih 16% to još uvek nije učinilo, ali su spremni da isprobaju. Dodatnih 28% ispitanika navodi da će verovatno kupovati digitalne poklone u budućnosti, ali još nisu spremni da na to pređu tokom ove praznične sezone.

Mlađa generacija (uzrasta od 18 do 34 godine) pokazuje se kao pravi pionir virtuelnog darivanja, pri čemu 63% planira da kupi digitalne poklone tokom ove praznične sezone. Među ovim „digitalnim urođenicima“, skoro polovina (46%) je već poklanjala virtuelne darove. Starija generacija (55+ godina) pokazuje suprotan trend, ostajući čvrsto vezana za tradiciju, pri čemu gotovo polovina (46%) izražava jasnu sklonost ka fizičkim poklonima.

Iako je popularnost digitalnih poklona u porastu, Kaspersky stručnjaci upozoravaju da, uprkos brojnim prednostima virtuelnog darivanja, postoje i značajni bezbednosni rizici, kao što su lažne internet prodavnice ili fišing linkovi. Zbog toga se korisnicima preporučuje da ostanu oprezni i koriste adekvatnu bezbednosnu zaštitu.

Mlađi odrasli tri puta češće poklanjaju Netflix nego džempere ovog Božića

Prema rezultatima istraživanja, skoro dve trećine ispitanika koji su ikada razmatrali kupovinu digitalnih poklona odlučilo se za striming servise i platforme poput Netflix i Spotify, što jasno pokazuje da je zabava postala ultimativni digitalni poklon. Na drugom mestu nalaze se krediti i pretplate za video-igre, koji su osvojili 40% glasova. Očekivano, ovaj procenat je najviši među mlađom populacijom (47%). Na sledećim pozicijama rang-liste nalaze se onlajn kursevi, koje je izabralo 34% ispitanika. Pretplate na elektronske knjige (e-book) zauzele su 31%, dok su kreativni softverski alati poput Photoshopa i Illustratora činili 28% glasova.

Pored pretplata za zabavu, raste i popularnost kategorije digitalnog blagostanja (digital wellness), u okviru koje se kao pokloni izdvajaju pretplate za fitnes programe, kao i usluge iz oblasti psihologije ili meditacije.

Iako su fitnes pretplate privukle pažnju četvrtine kupaca digitalnih poklona (25%), usluge mentalnog blagostanja su i dalje manje popularne – samo 17% ispitanika je izrazilo interesovanje za ovu vrstu sadržaja.

Razmislite pre nego što kliknete – otkrivanje zabrinutosti u vezi sa privatnošću kod digitalnih poklona

Iako su pretplate prepoznate kao najpopularnija i najpraktičnija opcija digitalnih poklona, praznična sezona kupovine donosi i povećane rizike koje potrošači moraju pažljivo da razmotre. Kako sve veći broj ljudi žuri da kupi striming servise, kredite za igre i onlajn kurseve kao poklone u poslednjem trenutku, sajber kriminalci koriste ovaj porast aktivnosti kroz sve sofisticiranije fišing prevare.

Uz pomoć veštačke inteligencije (AI), prevaranti mogu da kreiraju uverljive lažne veb-sajtove, prevarantske imejl poruke i obmanjujuće iskačuće prozore koji imitiraju legitimne pretplatničke servise, koristeći hitnost i uzbuđenje praznične kupovine. Kako biste učinili kupovinu poklona bezbednijom, preporučuje se korišćenje bezbednosnog rešenja sa AI-baziranom anti-fišing komponentom, koja sprečava klikove na zlonamerne linkove i štiti vaše onlajn transakcije.

Deda Mraz postaje virtuelan

Personalizovane video ili audio čestitke – od Deda Mraza ili poznatih ličnosti – kao i digitalne razglednice, pojavile su se kao podjednako popularni izbori, sa po 21% glasova. Ovi inovativni pokloni pružaju mogućnost kreiranja zaista jedinstvenih i duboko ličnih poruka koje se izdvajaju u odnosu na generičke poklone. Ipak, Kaspersky stručnjaci upozoravaju da neki od ovih servisa zahtevaju previše ličnih podataka, što može dovesti u pitanje njihovu pouzdanost i kredibilitet.

Svaki treći potrošač želi da pokloni ili primi bezbednosni softver

Zanimljivo je da gotovo trećina ispitanika doživljava softver za zaštitu digitalnog života ne samo kao neophodan bezbednosni alat, već i kao promišljen i vredan poklon. Bezbednosna rešenja, menadžeri lozinki, pa čak i VPN pretplate, prevazišli su ulogu običnih alata i postali poželjni pokloni koji nude praktičnu zaštitu i osećaj sigurnosti. Ove digitalne zaštitne mere mogu se lako integrisati sa postojećim uređajima ili drugim digitalnim poklonima, čime se stvara sveobuhvatan paket koji odgovara rastućoj potrebi za bezbednošću na internetu.

„Ohrabrujuće je videti da interesovanje za rešenja iz oblasti sajber bezbednosti raste, jer to pokazuje dublje razumevanje činjenice da je zaštita digitalnog života naših najbližih postala suštinski oblik brige i odgovornosti. Ova promena ukazuje na to da sajber bezbednost danas više nije samo pitanje zaštite sopstvenih podataka – već i stvaranja bezbednijeg digitalnog prostora za one do kojih nam je stalo“, izjavila je Marina Titova, potpredsednica za potrošačko poslovanje u kompaniji Kaspersky.

*Istraživanje je sprovedeno od strane Kaspersky centra za istraživanje tržišta u novembru 2025. godine. U anketi je učestvovalo 3.000 ispitanika iz 15 zemalja (Argentina, Čile, Kina, Nemačka, Indija, Indonezija, Italija, Malezija, Meksiko, Saudijska Arabija, Južna Afrika, Španija, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Ujedinjeni Arapski Emirati).