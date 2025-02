Digitalni detoks: Da li ste spremni da isključite telefon svake nedelje?

By

Da li je došlo vreme da konačno pobegnemo od notifikacija?

U svetu u kojem su mobilni telefoni postali produžetak naših ruku, kompanija Human Mobile Devices (HMD) pokrenula je inicijativu „Shut the Phone Up Sunday“ s ciljem da nas natera da na trenutak zastanemo, isključimo se iz digitalnog haosa i pronađemo balans između onlajn i oflajn života. Ova ideja dolazi u pravom trenutku – dok se globalno tržište pametnih telefona suočava s usporavanjem, raste interesovanje za jednostavnije, klasične telefone.

Retro telefoni se vraćaju u modu – a razlog nije samo nostalgija

Jedna od najzanimljivijih pojava u industriji mobilnih uređaja jeste neočekivani povratak klasičnih telefona na preklop. I dok su nekada služili samo kao relikt prošlosti, danas ih sve više korisnika bira namerno – da bi smanjili zavisnost od ekrana i pobegli od stalnih obaveštenja. HMD, kao lider u ovom segmentu, zabeležio je dvocifreni rast prodaje ovih uređaja dve godine zaredom.

Posebno interesantan trend primećen je kod Generacije Z, koja je među prvima počela da promoviše korišćenje „dumbphone“ telefona. Na platformama poput TikToka, #bringbackfliphones dostigao je preko 61 milion pregleda, dok mladi širom sveta sve češće dele iskustva o tome kako im jednostavni telefoni pomažu da se fokusiraju, smanje anksioznost i poboljšaju produktivnost.

HMD inicijativa: Kako izgleda nedelja bez telefona?

Ideja „Shut the Phone Up Sunday“ nije samo marketinški trik – to je pokušaj da se promeni način na koji koristimo tehnologiju. Cilj je da korisnici jednom nedeljno u potpunosti isključe pametne telefone i fokusiraju se na realni svet. Postoje tri načina na koja se korisnici mogu pridružiti ovom izazovu:

Zameniti pametni telefon klasičnim uređajem – kao što su HMD Nokia 2660 Flip ili Nokia 3210, koji su u poslednje dve godine ponovo postali izuzetno traženi.

– kao što su HMD Nokia 2660 Flip ili Nokia 3210, koji su u poslednje dve godine ponovo postali izuzetno traženi. Aktivirati detoks režim na pametnom telefonu – isključivanjem obaveštenja i društvenih mreža barem jedan dan u nedelji.

– isključivanjem obaveštenja i društvenih mreža barem jedan dan u nedelji. U potpunosti se odreći telefona na jedan dan – za one koji su spremni na potpuni digitalni post.

Prema stručnjacima za digitalni detoks, poput Arnea Mathiesena, važno je postaviti jasne granice prema tehnologiji kako bismo sačuvali mentalno zdravlje. Njegov savet je jednostavan: „Što jači otpor osećate prema ideji digitalnog detoksa, to ćete više imati koristi od njega.“

Globalni trend povratka jednostavnosti

HMD je tokom protekle godine lansirao nekoliko modela klasičnih telefona, a jedan od najuspešnijih je Nokia 3210, koji je izazvao ogroman interes u Kini i Evropi. Pored toga, saradnja sa Mattelom rezultirala je jednim od najprodavanijih modela u SAD i Velikoj Britaniji – HMD Barbie™ Flip, koji je rasprodat gotovo odmah nakon lansiranja.

Ovaj trend nije slučajnost – potrošači širom sveta žele funkcionalne, dugotrajne i jednostavne uređaje, koji im neće trošiti sate na beskonačno skrolovanje, već će služiti osnovnim potrebama poput poziva i poruka.

Kako se priključiti izazovu?

Svi zainteresovani mogu postati deo inicijative „Shut the Phone Up Sunday“ već od februara 2025. godine. HMD je čak kreirao i specijalne „out of office“ poruke koje korisnici mogu preuzeti i postaviti na društvenim mrežama ili mejlovima kako bi obavestili ljude da su na digitalnoj pauzi.

Za one koji žele da naprave prvi korak ka smanjenju upotrebe pametnih telefona, HMD preporučuje sledeće korake:

Počnite polako – ne morate odmah isključiti telefon na ceo dan. Počnite s nekoliko sati bez ekrana. Pronađite aktivnosti van digitalnog sveta – čitanje knjiga, sport, druženje sa porodicom. Koristite alternativne uređaje – klasični telefoni mogu biti odlična opcija za one koji žele da ostanu dostupni, ali bez svih ometajućih aplikacija. Postavite granice – obavestite ljude da nedeljom ne koristite telefon kako biste izbegli pritisak da odmah odgovarate na poruke i pozive.

HMD takođe podseća da je mentalno zdravlje jednako važno kao i fizičko zdravlje, te da je pravljenje digitalnih pauza jedan od ključnih koraka ka smanjenju stresa i povećanju produktivnosti.

Da li je ovo početak kraja pametnih telefona?

Iako se ne očekuje da će pametni telefoni potpuno nestati, sve je više dokaza da su potrošači umorni od stalnog digitalnog pritiska. Inicijativa „Shut the Phone Up Sunday“ ne samo da promoviše zdravije navike, već i potvrđuje da tržište klasičnih telefona nije mrtvo – naprotiv, ono doživljava pravi preporod.

Pitanje je: da li ste spremni da se pridružite izazovu i isključite telefon bar jedan dan nedeljno?