Dobar signal za IT sektor u Srbiji 2021. godine

Prema podacima Narodne banke Srbije, u 2020. godini izvoz kompjuterskih usluga iz Srbije iznosio je 1,37 milijardi evra što je za 4,4% više nego u 2019. godini. Decembarski izvoz kompjuterskih usluga bio je čak za trećinu veći nego godinu dana ranije.

Ovo nije rezultat na koji smo navikli proteklih godina kada je izvoz IT usluga rastao prosečnom stopom iznad 25%, ali pandemija je učinila svoje. Januar i februar prošle godine su pokazali nastavak dugogodišnjeg trenda, no sa izbijanjem pandemije je došlo i do značajnog pada.

Srpske IT kompanije su ipak uspele od marta 2020. godine, kada je registrovan pad prihoda i broja projekata, da očuvaju likvidnost i ljudske resurse – što je u datim okolnostima fantastičan podvig – pa je u poslednjem kvartalu ponovo zabeležen uspon, da bi kraj 2020. godine doneo rast od iznad 30% u poređenju sa decembrom prethodne godine.

Izvoz IT usluga je veoma važan za Srbiju, kao i 20.000 IT stručnjaka koji stoje iza ovog uspeha.