Epson objavio evropski izveštaj o održivosti za 2021. godinu „Green Choice”

U Epsonovom izveštaju su istaknute radnje i napredak kompanije Epson prema održivoj transformaciji pomoću tehnoloških inovacija.

„Glavni i najvažniji cilj koji želimo postići je da osiguramo svojim klijentima najbolje od onoga što pružaju održive tehnologije.” Joširo Nagafusa – predsednik i izvršni direktor, Epson EMEAR.

Epson danas pokazuje značajan napredak prema potpuno održivom poslovanju objavljivanjem svog Evropskog izveštaja o održivosti za 2021. godinu “Izbor ekološkog pristupa”. Osim ulaganja kompanije Epson u sopstvenu transformaciju, u izveštaju su detaljno iznesene inovacije, poput tehnologija bez upotrebe toplote, koje će svakom klijentu pomoći u ostvarivanju održive budućnosti.

Održivost – ambicija i ulaganje

Joširo Nagafusa, predsednik i izvršni direktor kompanije Epson EMEAR, dodao je: „dok se svet prilagođava i usklađuje svoje strategije nakon COP26, Epson nastavlja s ambicioznim naporima i ulaganjima kako bi ostvario svoje ciljeve održivog razvoja. Zahvaljujući našim tehnologijama s nižim emisijama ugljen dioksida, manje otpada i bez upotrebe toplote, naši će klijenti moći zajedno s nama raditi na ostvarivanju obećanja o održivom društvu.”

Epson u sledećih deset godina planira uložiti 100 milijardi jena (oko 770 milijuna eura) u održivu transformaciju, uključujući projekte dekarbonizacije i interne upotrebe resursa po načelu zatvorenog kruga (maksimalno povećanje korišćenja resursa). Sa spoljne tačke gledišta, inovacije kompanije Epson smanjiće će uticaj korisnika na okolinu i razviti nove proizvode koji su sami po sebi održivi.

Održivost – predanost

godine Epson se obavezao da će ispuniti sledeće ciljeve:

Do 2023.– smanjiti emisije u skladu s ciljem zaustavljanja zagrevanja na 1,5 stepena

Do 2023. – upotrebljavati 100 % obnovljivu energiju za sva poslovanja grupacije

Do 2025. –smanjiti direktne (19 %) i indirektne (44 %) emisije do 2030. – ostvariti ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija; dodajući ciljeve 1, 2 i 16 vlastitim obavezama za 2021. godinu (kako bi osigurao da pokriva svih 17 ciljeva održivog razvoja UN-a)

Do 2050. – izbaciti iz upotrebe ugalj i podzemne resurse

Održivost – inovacija

U današnjem Izveštaju o održivosti detaljno je prikazana inovacija kompanije Epson koja je usmerena na korisnike i vođena je održivim razvojem. Epsonovi štampači bez upotrebe toplote, na primer, mogu smanjiti potrošnju struje i emisije CO 2 do 83 %. Usvajanje tih tehnologija širom Evrope smanjilo bi potrošnju energije za 1 milijardu kWh godišnje i 410.000 tona emisija CO 2 . Epsonove tehnologije bez upotrebe toplote podstakle su partnerstvo s National Geographic-om i rad na poništavanju otapanja permafrosta i posledičnom povećanju emisija metana.

Epsonovi štampači EcoTank pružaju slične prednosti u čitavom lancu vrednosti, eliminišući potrebu za kertridžima. Štampači EcoTank do današnjeg dana su iz okoline uklonili 1,6 miliona tona otpadnog potrošnog materijala na bazi plastike. Dodatne prednosti mogu se videti u razvoju novih tehnologija ispisa na tkanine kompanije Epson, koje mogu srezati potrošnju vode do 90 % i potrošnju energije do 30 %.

Epson takođe pomaže korisnicima da zatvore krug upotrebe resursa uz PaperLab. Reč je o prvom postupku upotrebe suvih vlakana u svetu koji omogućuje recikliranje papira u kancelarijama, a čiji je cilj značajno smanjenje potrošnje vode i potrebe za prevozom na udaljene centre za reciklažu.

Održivost – nadzor

Izveštaj o održivosti kompanije Epson takođe detaljno opisuje predanost kompanije nezavisnom, robusnom i međunarodno cenjenom nadzoru.

Epson je 2021. godine osvojio svoj drugi uzastopni Platinasti status koji dodeljuje EcoVadis, jedna od najpouzdanijih platformi za procenu održivosti poslovanja u svetu. Platinasti status stavlja kompaniju Epson u najboljih 1 % održivih kompanija u industriji proizvodnje računara i periferne opreme.

Platinasta nagrada predstavlja priznanje globalnih inicijativa kompanija Epson za društvenu odgovornost preduzeća (CSR). U četiri teme koje je EcoVadis ocenjivao, Epson je dobio najvišu (izvanrednu) ocenu za okolinu, kao i visoke ocene za održivu nabavku, rad, ljudska prava i etiku.

Epson je takođe dobio nagradu Platinasti status saveza Responsible Business Alliance (RBA)– najvećeg svetskog industrijskog udruženja posvećene društvenoj odgovornosti preduzeća u globalnim lancima snabdevanja. Platinasti status dodeljuje se samo kompanijama koje zadovoljavaju najviše standarde društvene odgovornosti preduzeća.

Epson je prošao temeljnu procenu i dokazao da je kompanija posvećena značajnoj održivosti i dobrobiti svojih zaposlenih.

Epson je prošle godine postigao i sledeće ciljeve: neprofitna, nezavisna organizacija CDP uvrstila ga je na prestižni Popis A te je drugu godinu zaredom proglašen vodećom kompanijom u globalnom lancu snabdevanja; pridružio se inicijativi RE100 zbog svoje predanosti korišćenju 100 % obnovljive energije; posluje u skladu sa standardima ISO 9001 i 14001; uključen je u seriju indeksa FTSE4Good 18. godinu zaredom.

Hening Olson, direktor za održivost u kompaniji Epson Europe, rekao je: „Epsonov Izveštaj o održivosti puno je više od pregleda ovogodišnje strategije i napretka. Predstavlja i dodatnu potvrdu uloge naše tvrtke kao nezamenjivog partnera sposobnog pružiti inovativne održive tehnologije izravno u upotrebi, ne samo u proizvodnji. Samo gledajući širu sliku i surađujući sa znanstvenicima, partnerima i korisnicima možemo svi zajedno krenuti prema istinski održivoj budućnosti.”