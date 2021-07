Epson se obavezao da do 2050. prekida emisiju CO2

Joširo Nagafusa, novoimenovani predsednik kompanije Epson Europe, pozdravlja ovu novu viziju za budućnost koja se zasniva na održivosti

Globalna tehnološka kompanija Epson definisala je svoju viziju budućnosti, zasnovanu na održivosti i posvećenosti smanjenju emisije ugljen-dioksida do 2030. godine, kako bi sprečila povećanje temperature planete za 1,5 . Kompanija Epson će postati članica udruženja RE100, globalne inicijative koja se zalaže za korišćenje električne energije iz 100% obnovljivih izvora. Epson planira da ovaj cilj ostvari do 2023. Osim toga, Epson se obavezao da do 2050. prekine emisiju ugljen-dioksida i korišćenje podzemnih resursa i redovno će obaveštavati javnost o ostvarenom napretku ka ovom cilju na globalnom nivou.

Joširo Nagafusa, novi predsednik kompanije Epson Europe

Joširo Nagafusa, koji je 1. aprila ove godine imenovan za predsednika kompanije Epson Europe, kaže: „ U kompaniji Epson nastojimo da poslujemo na način koji nam omogućava da pružimo podršku društvu u rešavanju tekućih problema, a pored klime, postoji još nekoliko veoma važnih problema sa kojima se svet suočava. Posebna mi je čast da preuzmem rukovođenje kompanijom Epson Europe u trenutku kada započinjemo novu fazu poslovanja. Biće mi zadovoljstvo da doprinesem smanjenju uticaja koji proizvodi i usluge kompanije Epson i njeni lanci snabdevanja imaju na životnu sredinu.”

Pre imenovanja na ovu poziciju, g. Nagafusa je bio viši potpredsednik kompanije Epson Europe zadužen za optimizaciju infrastrukture i prodaje u CISMEA regionu. G. Nagafusa radi u kompaniji Epson više od 30 godina i bio je na brojnim rukovodećim pozicijama i u Evropi i u drugim delovima sveta.

Korporativna vizija Epson 25 i Ekološka vizija 2050.

Kompanija Epson je nedavno objavila dokument „Korporativna vizija Epson 25”, novu korporativnu viziju koja podrazumeva poslovanje ka ispunjenju ciljeva održivosti i oplemenjivanje zajednica u kojima posluje. Prema istraživanju kompanije IDC, ogromna posvećenost održivosti kompanije Epson i dostignuća koja je već ostvarila na ovom polju svrstavaju je među deset najuspešnijih kompanija u pogledu održivog poslovanja i rangira se daleko iznad proseka po izmerenim indeksima. Kompanija Epson je revidirala i dokument „Ekološka vizija 2050.” naglašavajući ove ciljeve, jer planira da do 2050. prekine emisiju ugljen-dioksida i korišćenje podzemnih resursa putem programa dekarbonizacije, reciklaže u zatvorenom lancu, ublažavanja uticaja na životnu sredinu od strane klijenata, kao i razvojem inovativnih ekoloških tehnologija.

Ana Bajagić, marketing i PR menadžer za Balkan iz kompanije Epson dodaje: „Nova ekološka vizija 2050. i naše članstvo u inicijativi RE100 predstavljaju ključne trenutke za našu kompaniju. Ova nova vizija svedoči o tome šta smo, kao kompanija, do sada postigli i u kom pravcu se krećemo sledeći ambiciozne, ali merljive ciljeve. Kada je reč o našoj novoj viziji, oduševljena sam koliku posvećenost zaposleni kompanije Epson širom Evrope pokazuju. Oni me zaista inspirišu i potpuno sam sigurna da ćemo je zajedno ostvariti.”

RE100

Kompanija Epson je 15. aprila objavila da će postati članica udruženja RE100, globalne inicijative koja se zalaže za korišćenje električne energije iz 100% obnovljivih izvora. Epson brzo napreduje ka ostvarenju ovog cilja i 26. marta 2021. je saopštio da će sve lokacije u prefekturi Nagano do 1. aprila 2021. preći na korišćenje električne energije iz 100% obnovljivih izvora. Ova vest je objavljena nakon što je 16. marta kompanija saopštila da će se na svim njenim lokacijama širom sveta električna energija koristiti iz 100% obnovljivih izvora do 2023. godine.