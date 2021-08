Epson x Bijenale mladih 2021

Bijenale mladih je višemesečna manifestacija koja se održava pod okriljem Udruženja likovnih umetnika Srbije tokom koje se organizuju radionice produkcije radova sa timom kustosa iz Srbije i regiona, organizuje međunarodna izložba savremene umetnosti mladih, kao i višenedeljni diskurzivni program. Inicijativa za ponovno pokretanje Bijenala, kao kulturnog okvira u kojem su vizuelni umetnici udruživali svoj rad, oslanja se na baštinu Fonda mladih koja je poverena ULUS-u na čuvanje, a proistekla iz Fonda mladih „Moše Pijade“.

„Značaj jedne ovakve manifestacije nije samo u tome što okuplja jako veliki broj najrazličitijih umetnika i utiče pozitivno na očuvanje kulturne baštine našeg naroda, već je sama manifestacija mesto gde se umetnost i stvara. Jako mi je drago što kompanija Epson ove godine može da podrži Bijenale i pomogne da umetnici dobiju najbolju moguću platformu kako bi promovisali svoje radove tokom izložbenog dela“, izjavila je Ana Bajagić, marketing i PR menadžer kompanije Epson za Balkan.

Zahvaljujući kompaniji Epson mladi umetnici će tokom manifestacije imati priliku da koriste najnovije projektore, modele EF12 i EB-U05 kako bi oživeli svoje kreacije i prezentovali ih publici tokom meseca avgusta na nekim od najprometnijih lokacija u gradu. Pomenuti modeli koriste 3LCD i lasersku tehnologiju koja za rezultat daje jako visok kontrast i svetlinu čak i tokom dana, omogućavajući tako umetnicima da prikažu svoje radove u bilo kojim uslovima, bez bojazni da publika neće videti rezultate njihovog mukotrpnog rada.

Pored podrške tokom izložbenog dela, kompanija Epson je takođe obezbedila štampu materijala koji se koriste za promociju događaja, bilborda i plakata.

U programskom smislu, Bijenale mladih je zamišljeno kao mesto koje odgovara na zajedničke potrebe svih koji učestvuju u njegovom stvaranju, što uključuje ne samo produkciju i izvođenje umetničkih radova, već i izgradnju diskursa i distribuciju znanja. U organizacionom smislu, Bijenale je zamišljeno kao platforma za horizontalnu saradnju i razmenu novih i afirmisanih aktera u polju umetnosti, otvorena za nove učesnike i partnerstva, predviđajući mogućnost kontinuiranog ili povremenog angažovanja.

Tema manifestacije ZAJEDNIČKI JEZIK predstavlja rezultat sinergije različitih koncepata svih uključenih u ovaj projekat (tri zasebna kustoska pristupa nastala su na osnovu uvida u organizacionu strukturu i misiju Bijenala mladih koju su sastavili mladi akteri u polju umetnosti tokom pripremnog perioda za organizaciju Bijenala (Javne pripreme I), a potom su sjedinjena u jedinstvenu formu nizom radionica za mlade (Javne pripreme II). Jedinstveno izložbeno ostvarenje komunicira kroz zajednički označitelj “mi”, a ne govori u u ime nekog, već uspostavlja telo koje govori zajedničkim jezikom.

Takav jezik je konstelacija simbola, haštagova, neologizama, emodžija, ali nije samo to. On je i sistem komunikacije revolucionarnog kolektiva u nastajanju. On je mesto susreta nove generacije koja se sporazumeva na drugačiji način, pomalo kriptovano za prethodne, kroz nova pravila, nove izazove, nove tendencije.