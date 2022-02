Etika i tehnologija tema konferencije DIDS2022

Jedna od najuticajnijih konferencija posvećenih internetu – DIDS (Dan internet domena Srbije), ove godine će biti održana 16. marta u hibridnom formatu. Cilj konferencije je da, kako slogan „Novi prioriteti“ kaže, razmotri nove prioritete koji će okupirati poslovnu zajednicu u predstojećem periodu, a jedan od takvih prioriteta je usklađivanje mogućnosti koje pruža tehnološki razvoj sa etičkim, ali i pravnim normativima. Konferenciju koju organizuje Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) moguće je pratiti besplatno, ali je za pristup sadržajima potrebna registracija koja se obavlja na sajtu dids.rs.

Sažetak predavanja Lazara Džamića, kreativnog i brend stratega, sumira motivaciju ovog tematskog bloka konferencije, a to je da su izazovi modernog biznisa sve više etički, a sve manje stručni. „Moderni marketing stručnjaci se sve više suočavaju s pitanjem ne da li nešto mogu da urade, već da li treba,“ glasi teza Džamića, a upravo tehnologija je omogućila beskrajne mogućnosti čije korišćenje može da bude etički sporno.

Razvoj moderne tehnologije počiva na kôdu, no, kakve etičke dimenzije nečega kao što je programiranje možemo razmatrati? Igor Spasić, arhitekta softverskih rešenja, koji će na DIDS-u govori na temu „Etički kôd“, smatra da je danas, kada postoji više programabilnih uređaja nego ljudi na planeti, neophodno postavljati pitanja o vrednostima kôda koja nisu isključivo ekonomske prirode. Podjednako je važno neprestano tražiti odgovore na ova pitanja, vagati značaj, uticaj i domet kôda.

Tematski celinu zaokružiće predavanje britanskog stručnjaka i tema koja do sada nije načinjana na domaćim konferencijama i u medijskom prostoru, a to je oblast regulisanja upravljanja veštačkom inteligencijom i prepoznavanjem emocija. Endru Mekstej (Andrew McStay), profesor Digitalnog života na Univerzitetu u Bangoru u Velikoj Britaniji, govoriće na temu „Etika veštačke inteligencije i prepoznavanje emocija“. Pitanje prepoznavanja emocija se nalazi pod lupom kreatora politika kao nikada do sada, i prioritetno se pristupa njegovom rešavanju u kontekstu pravne zaštite i zaštite ličnih podataka. Mekstej će istražiti aktuelne procese kojim se etičke vrednosti pretaču u praktično upravljanje, pri čemu će dati istorijski kontekst tehnologija, kao i uvid u stavove društva, da bi se dalje osvrnuo na ključne pravne promene, i na etičke slabe tačke i moguća rešenja.

Više informacija o temama i predavačima dostupno je na sajtu dids.rs gde se obavlja i registracija za pristup sadržajima konferencije.

Ovogodišnji DIDS će okupiti stručnjake iz međunarodnih i domaćih kompanija među kojima su Google, Smashing magazine, Bayer, Onet, Httpool, Bangor University, Direct Media i dr, koji će podeliti svoje ekspertize, uvide i zaključke kroz predavanja i diskusije, i razmotriti koje su to sfere poslovanja dobile nove dimenzije, forme i oblike, kako i koliko se transformisalo ono što znamo kao upotrebu interneta u poslovanju. DIDS ispituje koji su se to Novi prioriteti pojavili u domenu internet poslovanja, ali i kakve se promene već vide na horizontu, promene koje će ubrzo doneti opet nove prioritete.