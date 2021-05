Evolucija digitalne štampe 2000-2020

Digitalna štampa iskočila je na scenu uz remetilački ‘prasak’ sredinom 90-ih. Do kraja milenijuma, njen potencijal je počeo da rezonuje sa nekima od pružalaca usluge štampe (print service provider – PSP) zato što se, i pored toga što su se mnogi komercijalni štampari i dalje fokusirali na investiranje u opremu ‘velikog kalibra’, tržište kretalo ka manjim narudžbinama i manjim tiražima. Postojala je jasna potreba za isplativim rešenjem i poslovni plan za digitalnu štampu na zahtev postajao je sve ubedljiviji. Kao i kod bilo koje inovativne tehnologije, neki klijenti su i dalje bili sumnjičavi, a oni PSP-ovi koji su prihvatili digitalnu tehnologiju zaista su bili „rani prihvatioci“. Ali industrija je počinjala da shvata šta bi digitalna štampa mogla da joj pruži u budućnosti – konkretno, profitabilne male tiraže zahvaljujući eliminaciji pripreme i veću fleksibilnost.

Tokom poslednjih 15 godina, digitalna štampa je stalno morala da sustiže ofset štampu. Kada je nova tehnologija prvi put predstavljena na tržištu, njene mogućnosti su bile prilično osnovne. PSP-ovi su bili ograničeni u pogledu vrsta papira, brzine i kvaliteta. Rezolucija slike je i dalje bila niska, gama boja je bila ograničena, pa je ofset i dalje bio jasan izbor, ako vam je kvalitet otiska bio na prvom mestu.

Ali, kako je digitalni marketing zaista počeo da hvata zalet oko 2004, vođen bržim internetom, poboljšanim iskustvom pregledanja interneta i rastom SEO usluga, analogni modeli štamparske produkcije počeli su da budu pod još većim pritiskom. Promenljivi marketinški miks doveo je do smanjivanja tiraža, što znači da mnogi poslovi jednostavno nisu bili cenovno isplativi za proizvodnju ustaljenom ofset tehnologijom. Brendovi i agencije su planirali kraće marketinške cikluse sa kraćim vremenima realizacije, pa su se i povećavala i očekivanja klijenata za brzom isporukom. Ofset tehnologija nije mogla da drži korak sa načinom na koji je štampa morala da se razvija.

To je stvorilo nove poslovne modele za PSP-ove, koji su sve više prelazili sa štampanja i čuvanja materijala klijenta na pristup usluge „u pravo vreme“, koji je omogućila štampa na zahtev. To je značilo da su odštampane informacije mogle da se održavaju ažurnim i da su troškovi i rasipanje mogli da se umanje, što je pomoglo ubrzavanju usvajanja digitalne štampe.

Zadobijanje tržišta digitalnom štampom

Digitalna štampa je privukla pažnju svih, ali trebalo je premostiti značajan jaz da bi se ispratio kvalitet ofset štampe. To je ono što nas je 2006. godine dovelo do predstavljanja modela imagePRESS C1. To je bio naš prvi digitalni sistem tonera u boji, a napravili smo ga za komercijalne štamparije, štampu po utrošku i kreativne klijente. Taj proizvod je razvijen kako bi se isporučio dosledan kvalitet i preciznost – što su atributi performansi koji nikako nisu dovođeni u vezu sa digitalnom štampom u to vreme. Tokom 18 meseci nakon lansiranja modela C1, preko 500 uređaja je instalirano kod evropskih klijenata. Tada je bilo jasno da je apetit za ovom tehnologijom postojao, samo je rešenje trebalo da bude pravo.

Pomažući PSP-ovima da digitalnu štampu posmatraju drugačije, počeli smo da remetimo komercijalno tržište štampe. Pokazali smo štamparskim firmama da njen kvalitet zaista može da izazove ofset. C1 je imao ono šta nam je bilo potrebno da bismo odagnali negativne predrasude; gamu boja koja ne samo da je nadmašivala bilo koji drugi digitalni uređaj na tržištu, već čak i četvorobojnu ofset štampu u boji. Ovo je bio apsolutni prodor za našu tehnologiju tonera, a pozitivan odgovor tržišta nas je oduševio.

Ali, pošto su kvalitet i doslednost sada bili dokazani, povratne informacije od PSP-ova pokazivale su da su oni želeli veće izlazne brzine kako bi mogli digitalno da obrade veće mesečne obime – između 100.000 i 300.000 stranica mesečno.

Tako smo iste godine predstavili imagePRESS C7000VP – naš prvi tabačni sistem velikog obima. To je bila produkciona tehnologija u pravom smislu te reči. On je bio prvi na tržištu koji je ponudio dosledan kvalitet i stalne brzine bez usporavanja. I nije bilo važno koje medije bi koristio klijent, on je uvek isporučivao rezultat. C7000VP je bio takva prekretnica na tržištu da su mnogi od njegovih ranih prihvatilaca, kao što su Allkopi i Multicopy u Holandiji, danas i dalje imagePRESS klijenti.

Pružanje prekretnica u industriji

Početkom 2010-ih, industrija se i dalje oporavljala od globalne finansijske krize 2008. godine. Marketinški budžeti su smanjeni, što znači da brendovi nisu mogli da se obavezuju na naručivanje velikih obima štampanog marketinškog materijala. To je imalo ozbiljan uticaj na tiraže, pošto su se marketingaši češće bavili test marketingom malih razmera kako bi procenili uspešnost kampanja. Raspolaganje agilnošću digitalne štampe zapravo je postao faktor preživljavanja za mnoge PSP-ove.

Tokom narednih godina, klijenti su sve više prihvatali digitalnu štampu, a tržište za niskotiražnu štampu na zahtev je hvatalo zalet. Digitalna štampa je postala sposobnija, prihvaćenija i imali su sve više poverenja u nju. Kako su se sposobnosti štampe poboljšavale, tako je i usvajanje hvatalo zamaha, naročito za značajnije obime.

Štamparska okruženja srednjeg do visokog obima takođe su tragala za većom fleksibilnosti kako bi mogli da rade na poslovima sa kombinovanim medijima. Kako bi bili konkurentni i ostali profitabilni, trebalo je da budu u mogućnosti da ispune najširi mogući raspon klijentskih zahteva pomoću svojih digitalnih štamparskih mašina, umesto da moraju da se pouzdaju u ustaljenu ofset opremu.

Kako su se marketinški budžeti premeštali na digitalne kanale, PSP-ovi su morali da ponude svojim klijentima još više primena. Na primer, više verzija materijala za kampanje ili prilagođene klijentske materijale koji odražavaju izbor klijenta. Ili čak i prilagođene itinerere putovanja zajedno sa svim različitim komponentama koje su u vezi sa putovanjem klijenta i koji uključuju vaučere s popustom za obližnje atrakcije. Bilo je od suštinske važnosti da se demonstrira kako bi štampa efikasno mogla da dopuni marketing na mreži, prateći je po kreativnosti, uticaju, neposrednosti i isplativosti.

Istovremeno smo videli da je našim klijentima potrebna i naša podrška, a ne samo da isporučujemo tehnologiju. Zato smo pokrenuli Essential Business Builder Programme, osmišljen da pomogne našim klijentima da transformišu svoje poslovanje, ne samo migracijom sa ofseta na digital, već i razvojem poslovnih planova i prodajnih i marketinških strategija, tako što koriste svoje rastuće digitalne mogućnosti za privlačenje novih poslova. Ovaj pristup je bio potpuno nov na digitalnom tržištu.

Na primer, ovaj program je pomogao klijentima da istraže kako bi mogli da dodaju vrednost pomoću personalizacije. Već od prvih dana digitala, individualizacija ili potencijalni ‘tiraž od jednog primerka’, hvaljena je kao njegova ‘ubojita primena’, tako da je sve vreme postojalo interesovanje za personalizaciju. Ali rastuća upotreba podataka za rast marketinga na mreži takođe je ukazivala i na put za štampu. Napredni PSP-ovi su videli da je digitalna štampa bila prilika za rast, ako bi klijentima mogli da ponude personalizovane primene s promenljivim podacima.

Tada su nam već PSP-ovi i klijenti sa štampom u okviru firme tražili digitalnu produkcionu štamparsku mašinu koja bi im pomogla da obrade još veće obime, kao i da im obezbedi veću svestranost primena. Istovremeno, mogli smo da vidimo kako raste zahtev za manjim uređajem, dovoljno robusnim da izađe na kraj sa užurbanim produkcionim okruženjem.

U 2015. godini smo odgovorili modelom imagePRESS C10000VP. S brzinom od 100 stranica u minuti na bilo kojem mediju do 350 g/m2, on je pružao magičnu kombinaciju optimalne produktivnosti i opsega primena. To je imalo ogromnu snagu da uveća kapacitet PSP-a i da im pomogne da diverzifikuju ponudu proizvoda. Klijentima kojima je bila potrebna svestranost, ali nisu imali obime koji bi mogli da opravdaju C10000VP, sada su takođe imali opciju modela imagePRESS C8000VP i, godinu dana kasnije, serije C850.

Razvijajući se pomoću tehnologije i šire

Tako smo 10 godina nakon lansiranja prvog imagePRESS modela imali porodicu rešenja i opseg mogućnosti da pomognemo bilo kojem poslovanju da proizvede širok spektar kreativnih proizvoda i da stavi štampu u središte višekanalnih marketinških kampanja.

U razgovorima koje vodim sa klijentima, izazov koji oni opisuju je uglavnom sličan. Oni žele efikasno da proizvedu širok spektar različitih kreativnih primena. Ne žele da odbiju nijednu narudžbinu, tako da im je potrebna fleksibilnost da obrade svaki dolazni posao i da ga isporuče u najkraćem mogućem vremenu uz zdravu maržu. A žele i da budu sigurni da će postići najbolji kvalitet bez obzira na medij.

Znamo da je digitalna štampa odgovor na to, a zahvaljujući više opcija završne obrade u proizvodnom procesu, kao i povećanoj automatizaciji i integraciji procesa rada, možemo još više da smanjimo vremena realizacije za klijente i da im pomognemo da isplativo proizvode gotovo bilo kakvu tabačnu primenu. U niskotiražnoj štampi na zahtev leži potencijal za rast obima.

Ali, kako bismo zaista pomogli našim klijentima da uspeju, naši razgovori moraju da odu dalje od tehnologije. Takođe moramo da im pomognemo da shvate šta vlasnici brendova i drugi kupci štampe zahtevaju od štampe dok marketinško i komunikaciono okruženje nastavljaju da se razvijaju i da im pokažemo vrednost veće saradnje sa svojim klijentima. To je suštinska motivacija iza programa za podršku poslovanja koje razvijamo i marketinških uvida koje skupljamo i delimo sa PSP-ovima.

Ono što se ne menja je naša vera u kreativnu štampu kao moćnog pokretača poslovanja, ne samo za PSP-ove, kopirnice i štamparska okruženja u okviru firmi, već i za druge klijente kao što su kreativne agencije i mala i srednja preduzeća. To je podstaklo neke od naših skorašnjih inovacija kao što su imagePRESS C910 serija i C165, nova rešenja za laku produkciju koja pomažu još većem broju firmi da iskoriste snagu štampe na zahtev.

Transformacija štamparskog poslovanja za budućnost

Kada govorimo o transformaciji, tada naš cilj treba da bude da pomognemo PSP-ovima da razumeju šta pokreće njihove klijente i da istupimo sa stručnim savetima i kreativnim rešenjima koja daju merljive rezultate, a koje pokreće digitalna štampa na zahtev.

Ovde smo kako bismo PSP-ovima pokazali kako da koriste svoju tehnologiju digitalne štampe u punom potencijalu, kako da stvaraju optimizovane i efikasne sveobuhvatne procese rada, kako da koriste podatke uz štampu i da uverljivo razgovaraju s klijentima o tome kako štampa može da pojača njihove napore u digitalnom marketingu.

Na primer, mislim da personalizacija u štampi i dalje nije ispunila svoje rano obećanje, zato što malo PSP-ova zaista zna kako da iskoristi podatke o klijentima nekog brenda kako bi pomerila personalizaciju dalje od imena i adrese. U doba pojedinca, tu leži velika mogućnost koja može da se iskoristi, za brendove i za PSP-ove koji im pomažu da joj pristupe.

Štampa je danas mnogo kreativnija nego što smo ikada mogli da zamislimo. Ona više nije analogni medij, zato što postoji u okviru kompleksnih digitalnih ekosistema, radeći u tandemu s internetom i kanalima društvenih medija. Brendovi mogu da stope štampu s tehnologijama kao što su proširena i virtuelna realnost kako bi njihov marketing oživeo. Zbog toga će budući potrošači doživljavati štampu na potpuno nove načine.

Našu ulogu vidim u tome da pomognemo PSP-ovima da pomere granice štampe, da osmislimo nove primene i da budemo proaktivni u pomaganju firmama da vide štampu kao suštinski element njihovih budućih strategija uspeha. Zauzvrat ćemo omogućiti veće obime štampe za PSP-ove i stvoriti profitabilne mogućnosti za rast.

Ali to ćemo moći da uradimo samo aktivnim prikazivanjem onoga šta je moguće pomoću štampe. PSP-ovi mogu da naprave neverovatne primene, ali prečesto ono što može da se postigne pomoću štampe, posebno kada se to iskombinuje s digitalom, ostaje tajna.

Kao industrija moramo da budemo bolji u sopstvenoj promociji kupcima štampe i marketingašima, tako što demonstriramo jedinstvene mogućnosti štampe i kako ona može da radi u tandemu s digitalnim marketingom. Tek tada možemo da dokažemo moć štampe da pokreće rast poslovanja i da daje brendovima merljiv povraćaj njihovih marketinških investicija.