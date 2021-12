Glovo otvara prvu Glovo Express prodavnicu u Srbiji

Ovaj novitet je deo plana kompanije Glovo da unapredi Q-Commerce uslugu i time obezbedi bržu dostavu

Glovo, jedna od vodećih svetskih multikategorijskih platformi za dostavu, pokreće Glovo Express uslugu u Beogradu, otvaranjem prvog Micro Fulfillment Centra (MFC) u Srbiji. Do kraja 2021. godine, Glovo planira otvaranje ukupno dva ovakva centra, kojima će obezbediti bržu dostavu za mnogo različitih kategorija proizvoda.

Micro Fulfillment Centar je naziv koji se odnosi na inovativan model prodavnice, kreirane sa ciljem da ekskluzivno, putem usluge brze dostave, na dnevnom nivou i tokom cele godine, korisnicima nudi robu široke potrošnje, ali i mnoge druge proizvode. Prvi ovakav centar kompanije Glovo nalazi se u Beogradu i deo je plana kompanije Glovo da unapredi svoju Q-Commerce uslugu, kojima će biti obezbeđena brža dostava velikog broja proizvoda.

Zahvaljujući Glovo Express prodavnici, korisnici će biti u mogućnosti da direktno putem aplikacije, sa kratkim vremenom dostave, biraju između gotovo 1500 artikala, kao što su: povrće, voće, zamrznuti proizvodi, prehrambene namirnice, alkoholna i bezalkoholna pića, slatkiši, mlečni proizvodi, kao i proizvodi za negu deteta i proizvodi za kućne ljubimce.

“Pokretanje Glovo Express kategorije na tržištu Srbije i tranzicija u novu fazu dostave na zahtev su za nas od velike važnosti. Verujemo da će ovaj novitet pozitivno da utiče na iskustvo naših korisnika. Ujedno, veliko nam je zadovoljstvo što će širenje Glovo usluge omogućiti da sve više proizvoda iz raznih kategorija za kratko vreme stigne do što većeg broja ljudi u našoj zemlji. Samim tim, korisnici Glovo aplikacije će imati priliku da vreme koje bi iskoristili za odlazak u prodavnicu, kupovinu namirnica provedu efikasnije, iz udobnosti svog doma”, kaže Branimir Đurović, direktor kompanije Glovo u Srbiji.

Radno vreme Glovo Express prodavnice biće od ponedeljka do nedelje, od 08:00 do 24:00, a do kraja godine, Glovo planira da u Beogradu otvori još jednog Micro Fulfillment Centra.

Q-Commerce sektor, odgovor na promene navika korisnika

Ranije ove godine, Glovo je potpisao strateški sporazum sa švajcarskom kompanijom za nekretnine Stoneweg, kako bi investirao 100 miliona evra u izgradnju i rekonstrukciju nekretnina na najvažnijim tržištima kompanije Glovo. Ovo će ubrzati širenje infrastrukture i prostora za bezbedno i kvalitetno skladištenje proizvoda za dostavu, budući da će sve više maloprodajnih partnera biti uključeno u Q-Commerce dostavu.

“Predanost kompanije Glovo jačanju Q-Commerce sektora direktan je odgovor na promene u navikama korisnika i na zahteve za trenutnom dostavom proizvoda. Glovo smatra da MFC predstavlja budućnost trgovine i da ćemo biti svedoci trajne promene u potrošačkim navikama u pravcu dostave”, kaže Bojan Barišić, MFC regionalni direktor za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Crnu Goru.

Više od 100 Glovo Express centara u više od 50 gradova iz 16 zemalja će do kraja ove godine početi sa radom. Među zemljama u kojima će MFC objekti biti otvoreni su Srbija, Španija, Italija, Rumunija, Portugal, Ukrajina, Poljska, Gruzija, Kenija, Maroko, Hrvatska, Obala Slonovače, Slovenija, Kazahstan, Moldavija i Bugarska.