GTA, Minecraft i Call of Duty bile mamac za više od 19 miliona sajber napada

Od 1. aprila 2024. do 31. marta 2025. godine, kompanija Kaspersky je među pripadnicima generacije Z detektovala više od 19 miliona pokušaja preuzimanja zlonamernih ili neželjenih fajlova maskiranih kao popularne igre. GTA, Minecraft i Call of Duty bile su među najčešće zloupotrebljenim igrama i jasno je da sajber kriminalci aktivno prate gejming trendove kako bi dosegli svoje mete. Kako bi pomogla igračima da budu bezbedni, kompanija Kaspersky je pokrenula „Case 404“ — interaktivnu sajber bezbednosnu igru koja uči generaciju Z kako da prepozna pretnje i zaštiti svoje digitalne svetove dok rade ono što vole: igraju se.

Generacija Z igra igre više od bilo koje druge generacije – i to ne samo više, već i na drugačiji način. Oni troše više na gejming u poređenju sa milenijalcima i generacijom X, i umesto da ostanu verni nekolicini omiljenih igara, generacija Z prelazi sa jedne na drugu, prateći viralne trendove i nova iskustva. Ipak, upravo ta spontanost i otvorenost ih čini ranjivim jer sajber kriminalci zloupotrebljavaju njihove navike i poverenje na raznim platformama. Na primer, tokom navedenog perioda, više od 400.000 korisnika širom sveta bilo je pogođeno.

U okviru novog izveštaja, stručnjaci kompanije Kaspersky sproveli su detaljnu analizu koristeći 20 najpopularnijih igara među generacijom Z — od GTA, NBA i FIFA do The Sims i Genshin Impact — kao ključne reči za pretragu. Studija je obuhvatila period od drugog kvartala 2024. do prvog kvartala 2025. godine, pri čemu se mart 2025. izdvojio kao mesec sa najviše pokušaja napada, sa 1.842.370 zabeleženih pokušaja.

Igra Broj pokušanih napada Grand Theft Auto 4,456,499 Minecraft 4,112,493 Call of Duty 2,635,330 The Sims 2,416,443 Roblox 1,548,929 FIFA 909,174 Among Us 766,055 Assassin’s Creed 584,873 CS: Go 379,768 Red Dead Redemption 349,821

Deset najviše zloupotrebljavanih igara popularnih među generacijom Z prema broju pokušanih napada tokom posmatranog perioda

Iako je GTA V objavljen pre više od decenije, Grand Theft Auto franšiza i dalje je jedna od najčešće zloupotrebljavanih zahvaljujući mogućnostima modifikovanja otvorenog sveta i aktivnoj onlajn zajednici. Kompanija Kaspersky je detektovala ukupno 4.456.499 pokušaja napada koji su uključivali fajlove maskirane kao sadržaj povezan sa GTA franšizom. Imajući u vidu da je dugo očekivano izdanje GTA VI najavljeno za 2026. godinu, stručnjaci predviđaju mogući porast ovakvih napada jer sajber kriminalci mogu iskoristiti popularnost širenjem lažnih instalacija, ponuda za rani pristup ili pozivnica za beta testiranje.

Minecraft je zauzeo drugo mesto sa 4.112.493 pokušaja napada, što je podstaknuto ogromnim ekosistemom modifikacija i trajnom popularnošću među Gen Z igračima. Call of Duty i The Sims slede sa 2.635.330, odnosno 2.416.443 pokušaja napada. Potražnja za čitovima i krekovanim verzijama CoD izdanja kao što je Modern Warfare III podstiče zlonamerne aktivnosti, dok fanovi igre The Sims, koji tragaju za specijalnim sadržajem ili neobjavljenim ekspanzijama mogu nenamerno preuzeti štetne fajlove maskirane u modove ili rani pristup.

Kao rezultat takvih napada, uređaji korisnika mogu biti zaraženi različitim vrstama neželjenog ili zlonamernog softvera — od daunloudera koji mogu instalirati dodatne štetne programe, do trojanaca koji kradu lozinke, prate aktivnosti, daju napadačima daljinski pristup ili pokreću ransomver. Ciljevi ovih napada su različiti, a jedan od čestih motiva je krađa naloga za igre koji se kasnije prodaju na dark vebu ili zatvorenim forumima.

Eksperti GReAT tima kompanije Kaspersky su takođe analizirali darknet tržište i zatvorene platforme za oglase za prodaju kompromitovanih gejmerskih naloga i skinova. Istraživanje pokazuje da se sve veći broj takvih ponuda pojavljuje ne samo na darknetu, već i na običnim zatvorenim forumima i Telegram kanalima, što ove nezakonite resurse čini vidljivijim i pristupačnijim nego ikada ranije.

Ovo pokazuje da krađa naloga za igre i digitalnih predmeta više nije ograničena na uske krugove sajber kriminala već počinje da se širi u otvorenije onlajn prostore. Prag za ulazak u prodaju ili kupovinu ukradenih naloga značajno je pao. Ono što je nekada bila tehnička i malo poznata praksa, sada je postalo tržište — brzo, dostupno i globalno. Sada je dovoljno samo nekoliko klikova da se pridružite privatnom Telegram kanalu i pristupite stotinama oglasa koji nude retke skinove, naloge visokog ranga i pristup premijum predmetima u igri. Za gejmere, to znači da rizik od gubitka naloga ili njegove preprodaje više nije retka pojava — već glavna pretnja.

Da bi se suprotstavili tome, kompanija Kaspersky je lansirala interaktivnu onlajn igru „Case 404“, kreiranu posebno za gejmere iz generacije Z. U ovoj sajber-detektivskoj avanturi, igrači zaranjaju u fiktivne slučajeve inspirisane stvarnim digitalnim pretnjama, učeći kako da prepoznaju prevare, pokušaje fišinga i taktike preuzimanja naloga koje su česte u gejmingu. Sa „Case 404“, Kaspersky ne samo da podiže svest, već oprema igrače pravim razmišljanjem i veštinama kako bi bili bezbedni dok rade ono što vole. Oni koji završe igru dobijaju i popust na Kaspersky Premium, što im pruža pouzdane alate za zaštitu gejminga i digitalnog života.

„Od popularnih igara otvorenog sveta poput GTA do opuštenih simulacija poput The Sims, sajber kriminalci ciljaju igre iz svih žanrova koje generacija Z voli. Ono što ih ujedinjuje je publika: generacija Z je najaktivnija digitalna generacija i ostavlja bogat trag podataka, klikova i znatiželje. To ih čini glavnom metom — ne zato što su nepažljivi, već zato što su stalno na mreži, istražuju, preuzimaju i dele. Zato digitalna samoodbrana više nije opcija. Učenje kako prepoznati pretnje trebalo bi da bude podjednako prirodno kao i napredovanje u igri. Kroz „Case 404“ želimo da opremimo mlade igrače alatima i instinktima da zaštite ono što im je najvažnije — njihov digitalni identitet, naloge i slobodu da igraju bezbedno,“ kaže Vasilij Kolesnikov, stručnjak za bezbednost u kompaniji Kaspersky.

Da bi bezbedno igrali svoje omiljene igre, kompanija Kaspersky generaciji Z preporučuje sledeće:

Isprobajte interaktivnu onlajn igru „Case 404“ kompanije Kaspersky, posebno kreiranu za Generaciju Z kako biste naučili kako da ostanete bezbedni u sve ranjivijem onlajn svetu.

Preuzimajte igre, modove i alate samo sa zvaničnih izvora. Izbegavajte torente, sajtove trećih strana ili linkove deljene na forumima i u četovima — čak i ako obećavaju retke skinove ili besplatne bonuse.

Budite skeptični prema poklonima. Ako vam neki sajt ili poruka nudi nešto što zvuči predobro da bi bilo istinito (kao besplatna valuta ili legendarna oprema), verovatno i jeste — naročito ako traže vaše pristupne podatke.

Koristite jake i jedinstvene lozinke za svaki nalog za igranje i imejl. Menadžer lozinki može pomoći da ih bezbedno kreirate i sačuvate.

Uključite dvofaktorsku autentifikaciju (2FA) gde god je to moguće — posebno na platformama kao što su Steam, Epic Games i Discord.

Pažljivo proveravajte URL adrese. Fišing sajtovi često izgledaju skoro identično kao pravi, ali imaju sitne greške u pisanju ili lažne poddomene.

Nemojte deliti naloge ili pristupne podatke, čak ni sa prijateljima. Zajednički pristup često vodi do nenamerne izloženosti ili krađe.

Koristite pouzdano sigurnosno rešenje, poput Kaspersky Premium, za otkrivanje zlonamernih priloga koji mogu ugroziti vaše podatke.

Obezbedite sigurno pretraživanje i bezbedno dopisivanje uz Kaspersky VPN, koji skriva vašu IP adresu i sprečava potencijalne curenje podataka.