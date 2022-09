HONOR 70 na IFA osvojio veliki broj nagrada

Globalni tehnološki brend HONOR je na ovogodišnjem sajmu potrošačke elektronike IFA 2022 predstavio svoju viziju nove ere povezivanja, kao i najnoviju liniju proizvoda HONOR N serije na globalnim tržištima.

HONOR 70 poseduje elegantan dizajn, prvi u industriji senzor IMX800 kompanije Sony, kao i moćne performanse kamere. Jedinstvena karakteristika koju poseduje – Solo Cut Mode, nudi novi način kreiranja video sadržaja i ispunjava sve zahtevnije potrebe korisnika, što je tokom IFA 2022 zadivilo sve korisnike i posetioce.

Ove godine, HONOR je osvojio čak 35 nagrada koje dodeljuju svetski mediji, od kojih je HONOR 70 osvojio 21 u različitim kategorijama. Veliki broj vodećih svetskih tehnoloških medija je pametnom telefonu HONOR 70 dodelio „Best of IFA” priznanje. Globalni tehnološki medij TechRadar je za HONOR 70 naveo da je „jedan od najboljih Android telefona ove godine”, dok je Forbes, vodeći međunarodni poslovni medij, potvrdio da je HONOR 70 „snažan svestrani igrač”.

Pored telefona HONOR 70, i drugi HONOR uređaji su dobili priznanja od strane svetskih medija. Trusted Review je za HONOR MagicBook 14 naveo da je to „laptop koji obezbeđuje fantastičnu produktivnost i predstavlja odličnu alternativu za MacBook Air za one koji su navikli na Windows”. HONOR Pad 8 je svojim vrhunskim audio i video performansama takođe osvojio „Best of IFA” priznanje od svetski poznatog muzičkog magazina Billboard.

HONOR 70 5G je na tržištu Srbije u slobodnoj prodaji dostupan od 2. septembra kod svih operatera i u maloprodaji po preporučenoj maloprodajnoj ceni od 69.999 dinara za verziju 8/128 GB i od 79.999 dinara za verziju od 8/256 GB.