U periodu od 23. aprila do 5. maja u ovlašćenim maloprodajama možete pronaći HONOR Band 6 po ceni od 5.990 dinara

Globalni tehnološki brend HONOR predstavio je početkom aprila svoju novu pametnu narukvicu, Band 6, koja će se naći u pretprodaji od 23. aprila do 5. maja u ovlašćenim maloprodajama po specijalnoj ceni od 5.990 dinara.

Zahvaljujući korišćenju najnovijih tehnologija, HONOR Band 6 (naslednik Band 5-ice) pametna narukvica sada je još inteligentnija i donosi nove opcije i napredne funkcije koje su do sada bile rezervisane isključivo za znatno skuplje pametne satove.

HONOR Band 6 pametna narukvica ima 1,47 inčni AMOLED ekran rezolucije 194 x 368 piksela i poseduje mnogobrojne funkcije pomoću kojih možete dobiti sveobuhvatan pregled svog zdravlja, ali i pratiti svoje fizičke aktivnosti.

Zaljubljenici u dizajn sigurno će ceniti veliki izbor lica sata koja su im na raspolaganju, kao i posebne silikonske narukvice uz pomoć kojih će dodatno moći da prilagode izgled sata svom ukusu.

Baterija uređaja traje do 14 dana tokom uobičajenog rada i do 10 dana tokom pojačanog rada. Takođe, poseduje i tehnologiju brzog punjenja pa uz 10 minuta punjenja baterija može da traje i do tri dana.

HONOR Band 6 pruža veliki izbor funkcija za praćenja zdravlja, poput opcije koja prati nivoe zasićenja kiseonikom u krvotoku (SpO2)[1], što je posebno korisno za sve koji uživaju u planinarenju, ili one koja prati promenu pulsa, sna ili meri nivo stresa – i potom obaveštava korisnika u slučaju bilo kakvih nepravilnosti.

Za ljubitelje fitnesa, kao i onih koje vole redovno da vežbaju, ovaj uređaj je idealan jer podržava 10 režima vežbanja, uključujući trčanje i hodanje na otvorenom i u zatvorenom, biciklizam, plivanje u zatvorenom (Band 6 je vodootporan do 50m), i proizvoljan trening. Takođe, tokom vežbanja ova pametna narukvica pruža sveobuhvatne podatke u realnom vremenu kako bi pomogla korisnicima da prate svoje performanse, te samim tim lakše ispune zadate ciljeve.

Kada je povezan sa korisnikovim telefonom, HONOR Band 6 nudi čitav niz korisnih funkcija koje svakodnevne zadatke čine lakim. Na primer, funkcija daljinskog upravljanja omogućava korisnicima da pokrenu kameru svog pametnog telefona i slikaju fotografiju direktno sa svog zgloba. Druge korisne funkcije uključuju neprimetnu kontrolu puštanja muzike, obaveštenja kada korisnik prima pozive ili poruke, vremensku prognozu, alarme.

Dostupan u tri boje, Meteorite Black, Sandstone Grey i Coral Pink, HONOR Band 6 je savršena kombinacija inovativnog stila i sjajne tehnologije zato ga potražite u periodu od 23. aprila do 5. maja po neverovatnoj ceni od 5.990 dinara u Tehnomaniji, WinWinu, Gigatronu, Tehnomedii.