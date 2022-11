Honor osvojio kinesko tržište

Čuvena kineska poslovica kaže „Uzmite u obzir prošlost i znaćete budućnost”, HONOR to dobro zna, a posebno nakon nezavisnog ulaska na tržište od novembra 2020. godine kada je brend počeo samostalno da gradi svoj put ka budućnosti.

U poslednjih godinu dana HONOR je uspeo, ne samo da predstavi nove proizvode, već i da stvori uslove koji će omogućiti da se dobiju dve važne utakmice – da osvoji kinesko tržište i da napravi važan ulazak na evropsko tržište.

Kompanija HONOR je za manje od dve godine postigla mnoge ciljeve – u drugom kvartalu 2022. postala je prva kompanija u Kini sa čak 19,5% tržišnog udela i sa 13,1 miliona prodatih mobilnih telefona (prema IDC-u).

HONOR – Od nezavisnosti do inovacije

Posvećenost otvorenosti, saradnji i doprinosu industriji duboko su ukorenjeni u srž brenda. Misija kompanije je stvaranje veće vrednosti za potrošače i širu industriju pomoću razvijenih tehnologija koje rade sa otvorenim ekosistemima. Ovo je ujedno i osnova na kojoj je HONOR započeo svoj samostalni put.

Na IFA 2022 događaju HONOR je najavio svoje proširenje na 20 ključnih tržišta širom Evrope, Bliskog istoka, Afrike, Azije i Pacifika i Latinske Amerike. U Zapadnoj Evropi u narednom periodu, kompanija HONOR će se fokusirati na rast ključnih tržišta kao što su Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Italija, Španija i Finska.

HONOR sada pokriva više od 200 operatera i distributivnih kanala i ima više od 30.000 prodavnica i šaltera sa preko 3.000 servisnih centara, 9 regionalnih pozivnih centara i 180 miliona aktivnih korisnika širom sveta.

Ovi brojevi ne bi bili mogući da HONOR nije bio posvećen inovacijama, ali i pružanju vrednih proizvoda svojim kupcima. Kao rezultat posvećenosti dolaze mnoge nagrade koje je HONOR osvojio i na MWC 2022 i na IFA 2022.

HONOR je dobio priznanje u industriji svojim prvim globalnim predstavljanjem flegšip modela na MWC 2022 osvojivši 29 „Best of MWC” nagrada, uključujući 19 za HONOR Magic4 seriju pametnih telefona. Dodela nagrade Magic4 seriji kao „Best of MWC” pokazuje da i industrija i mediji prepoznaju novi flegšip model kompanije HONOR kao ozbiljnog kandidata u premijum segmentu. HONOR je prvi put od nezavisnosti nastupio na IFA sajmu i osvojio 35 nagrada, dok je HONOR 70 osvojio 21 nagradu u različitim kategorijama, uključujući nagradu EISA BEST BUY SMARTPHONE 2022-2023. Veliki broj vodećih svetskih tehnoloških medija ocenio je HONOR 70 kao „Best of IFA”. Od svetski poznatog muzičkog i zabavnog časopisa Billboard, HONOR Pad 8 dobio je nagradu „Best of IFA”.

Najveći akcenat HONOR stavlja na razvoj inovativnog softvera i blisku saradnju sa velikim svetskim dobavljačima na tržištu. Na ovogodišnjem IFA sajmu predstavljen je MagicOS 7.0, operativni sistem koji je dizajniran da pruži odlično iskustvo na različitim platformama i na različitim uređajima. Ovaj operativni sistem zasnovan je na Android-u, kao i na PC i IoT operativnim sistemima čime se omogućava da se uređaji sa različitim operativnim sistemima mogu povezati sa MagicOS uređajima. Pored novih promena korisničkog interfejsa, MagicOS 7.0 će omogućiti korisnicima da kontrolišu HONOR laptop, pametni telefon i tablet pomoću jedne tastature i miša. Pomoću ove funkcije, korisnici mogu neprimetno da prevlače datoteke preko uređaja, kao i da unose tekst u pametni telefon ili tablet pomoću tastature za laptop.

Zajedno sa kompanijom Microsoft, HONOR donosi Phone Link međunarodnim korisnicima uređaja. HONOR Magic4 Pro je među prvim međunarodnim modelima HONOR pametnih telefona koji podržavaju Phone Link, dok će HONOR 70 takođe podržavati ovu opciju nakon OTA ažuriranja.

HONOR je zajedno sa Qualcom-om, koji je zasnovan na mobilnoj platformi Qualcomm Snapdragon 8 Gen, razvio sistem dvostruke bezbednosti HONOR Magic4 serije (HTEE+QTEE) koji pruža poboljšane bezbednosne zahteve za usluge širom sveta.

Put do premijum kvaliteta

HONOR insistira na kvalitetu i postavljeni su strogi standardi u svakoj fazi procesa razvoja proizvoda, sa preko 600 sistema standarda kvaliteta koji pokrivaju sve aspekte – dizajna proizvoda, razvoja, materijala i proizvodnje. Svaki HONOR pametni telefon podleže strogoj kontroli kvaliteta i mora proći preko 400 testova proizvoda i preko 20 globalnih standarda sertifikacije pre lansiranja.

HONOR je izgradio Inteligentni park za industrijsku proizvodnju– prvu fabriku kompanije koja se samostalno finansira. Automatizovano je 75% proizvodnog proizvoda, a više od 40% ovog procesa razvijeno je od strane tima za istraživanje i razvoj kompanije HONOR. Ovaj automatizovani proces proizvodnje proizvodi jedan pametni telefon na svakih 28,5 sekundi. Sinergija između istraživanja i razvoja i procesa proizvodnje osigurava konstantno visok kvalitet na globalnom nivou.

Svakog meseca preko 300 patenata!

U proteklih 18 meseci HONOR je uspeo da ostavi trag na tržištu koje se suočava sa mnogim izazovima. U tom kontekstu, kompanija je uspela i predstavila niz inovacija koje su realizovane kroz 6 centara za istraživanje i razvoj i preko 100 inovativnih laboratorija.

Samorazvijajuća Rotating Water Droplet Hinge od HONOR Magic V i HONOR Image Engine-a su dva primera koji pokazuju kako se mogućnosti za istraživanje i razvoj kompanije HONOR koriste za rešavanje korisničkih usluga.

U vreme lansiranja, HONOR Magic V je bio najtanji pametni telefon na preklapanje, što je bilo moguće postići samo korišćenjem samorazvijajučeg Rotating Water Droplet Hinge. Ovo omogućava da se dve strane čvrsto sklope bez razmaka između dve polovine, a kada je preklopljen, veličina ekrana je poput običnog pravougaonog pametnog telefona.

HONOR Image Engine je sistem za obradu fotografija koji pomoću naprednog hardvera i softvera (algoritama i veštačke inteligencije) postiže visokokvalitetne slike i snimke. HONOR Magic4 Pro i HONOR Magic4 Ultimate predstavljaju dokaze efikasnosti rešenja, pri čemu je osvojeno čak 146 poena na DXOMARK-u u kategoriju za ukupnu ocenu kamere– najviši rezultat ikada postignut u kategoriji od strane organizacije za procenu proizvoda.

Kako je za manje od 2 godine HONOR uspeo da postigne ovakve rezultate, očekujemo još dinamičniju budućnost, a možda čak i osvajanje globalnog vrha na tržištu pametnih telefona i IoT-a.