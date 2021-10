Huawei 5G kamion posetio Beograd i Niš

Direktno iz svetskih metropola srpske gradove Beograd i Niš posetio je demonstracioni kamion kompanije Huawei u okviru putujuće izložbe pod nazivom „Lighting Up the Future“. Posetioci izložbe osećali su se kao da zakoračuju u budućnost, jer su imali priliku da se upoznaju sa najnovijim digitalnim izumima, nastalim primenom 5G mreže.

Da li ste znali?

Trenutno postoji 176 komercijalnih 5G mreža širom sveta koje opslužuju više od 500 miliona pretplatnika i da će se taj broj u budućnosti znatno povećati.

Fokus ovogodišnje izložbe u 5G kamionu je demonstracija mogućnosti novih tehnologija koje unapređuju svakodnevni život i poslovanje. Neke od najznačajnijih oblasti koje su predstavljene su: potpuna automatizacija, digitalna komunikacija na multi-cloud-u, novo iskustvo i harmonija u zaštiti životne sredine.

U okviru Tech4All programa, posetioci su mogli da uživaju u zanimljivim zadacima i interaktivnom gejmingu, uspostave hologramske 3D veze i isprobaju upravljanje bagerom na daljinu. Rotaciona stolica, volan i pedale, VR naočare i 5G mreža koja kreira minimalnu latenciju i besprekorno povezivanje. Posetioci 5G kamiona imali su priliku i da se pridruže multiplayer trkačkoj igri koja im je pružila nesvakidašnje iskustvo.

Chen Chen, generalni direktor kompanije Huawei u Srbiji, istakao je da se tehnologije predstavljene na ovogodišnjoj izložbi velikom brzinom razvijaju.

“Potpuna povezanost i digitalizacija postaju naša realnost mnogo pre nego što smo to očekivali. Nove tehnologije poput 5G, veštačka inteligencija i računarstvo u cloud-u rapidno se razvijaju. Ove tehnologije postaće temelj održivog ekonomskog razvoja, jer se njima povećava proizvodnja i produktivnost industrija. Cilj izložbe „Lighting Up the Future“ je da se posetioci direktno upoznaju upravo sa ovim inovativnim tehnologijama i izumima kako bi videli kako funkcionišu i razumeli koliki je njihov značaj za dalji razvoj celokupnog društva”, istakao je Chen Chen.

Takođe, svi zainteresovani imali su priliku da isprobaju i 5G edukativnu aplikaciju zasnovanu na cloud-u i proširenoj stvarnosti. Ona omogućava korisnicima da pristupe korisnim, visokokvalitetnim i značajnim edukativnim sadržajima na bilo kom uređaju bez latencije i uz stabilnu brzu mrežu.

U okviru Roadshow-a 2021, kamion je u protekla dva meseca već posetio 12 evropskih zemalja, a nakon Srbije uputiće se u Bugarsku i Grčku.