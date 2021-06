Huawei i zvanično prvi izbor IT stručnjaka širom sveta!

Kompanija Huawei prvi je izbor korisnika, IT stručnjaka i donosilaca odluka u tehnologiji za 2021. godinu, saopštila je renomirana Gartner platforma za ocenjivanje tehnoloških inovacija koja uključuje više od 350.000 proverenih recenzija na preko 355 tržišta. Huawei je dobio visoku ocenu, čak 4,8 od mogućih pet zvezdica na osnovu 191. pregleda kupaca na pomenutoj platformi. Ovu titulu osvojio je zahvaljujući žičnom i WIFI LAN sistemu koji opslužuje korporacije, vladine agencije, univerzitete i druge velike organizacije. Prepoznat je kao prvi među telekomunikacionim brendovima u Evropi, Aziji, Africi i na Bliskom Istoku.

Predsednik kompanije Huawei Campus Network Domain, Li Ksing, istakao je da je kompanija Huawei ponosna jer je stekla brojne recenzije kupaca i visoke ocene zbog svojih razvijenih performansi postavljenih širom sveta.

„Izuzetno smo ponosni na vredno priznanje Gartner platforme za najbolju infrastrukturu žičnog i bežičnog LAN-a za 2021. godinu. Naš jedini cilj je da pružimo najbolja rešenja u klasi i proizvode koji ispunjavaju zahteve kupaca i dobijaju njihovo priznanje, a sada smo u tome i uspeli“, istakao je Ksing.

Gartner je platforma za ocene i preglede IT softvera i usluga koje pišu i čitaju IT stručnjaci i donosioci odluka u tehnologiji. Cilj je pružanje pomoći IT liderima u donošenju pravih odluka o kupovini, ali i proizvođačima tehnologija u poboljšanju proizvoda pružanjem objektivnih, nepristrasnih, povratnih informacija od kupaca. Gartner uključuje više od 350.000 recenzija koje se posebno proveravaju pre nego što budu objavljene, u cilju većeg kredibiliteta i verodostojnosti.

Od 31. marta ove godine, kupci iz različitih sektora poput finansija, vladinih institucija, prevoznika i proizvodnje imali su priliku da na Gartner platformi ocene Huawei rešenja kao što su CloudCampus Solution ili serija drugih proizvoda – CloudEngine S prekidača, AirEngine Wi-Fi 6 APs, iMaster NCE-CampusInsight i iMaster NCE mreže. Najvažniji kriterijumi su bili funkcionalnost proizvoda, primena, upravljanje i održavanje mreža kao i korisnička podrška. Impresivni utisci dobijeni ovim ocenjivanjem pokazali su da je Huawei brend koji je globalno prepoznat kao glavni lider u telekomunikacijama. Zadovoljni korisnici imaju samo reči hvale za ono što im je Huawei omogućio.

„Kompanija Huawei i moja organizacija dugoročni su strateški partneri. U ovoj ponudi, Huawei se izdvaja od proizvođača i pobeđuje u projektu izgradnje mreže naše centralne zgrade. Iskustvo rada sa njima je odlično“, istakao je jedan od recezenata i IT direktor u jednoj komunikacionoj industriji.

Dugotrajno poverenje kupaca proizlazi iz neprekidnih inovacija i liderstva kompanije Huawei u domenu mreže, a iz ove kompanije najavljuju još progresivnije inovacije u narednom periodu.