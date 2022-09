Huawei proizvodi osvojili nagrade na sajmu IFA 2022

Proizvodi kompanije Huawei, MatePad Pro 11, nova 10 serija, WATCH D i prodavnica aplikacija AppGallery, osvojili su nagrade na sajmu potrošačke elektronike IFA 2022 u Berlinu.

Huawei je nakon predstavljanja svojih novih vodećih pametnih uređaja osvojio i nekoliko nagrada koje su došle kao dokaz inovativnosti i stalne orijentisanosti na korisnike koje kompanija uključuje u svaki segment svog poslovanja. Benefiti koje njihovi proizvodi pružaju jasno dokazuju da je funkcionalnost i naprednost u fokusu kreiranja svih novih proizvoda.

Neki od medija koji su prepoznali proizvode kompanije Huawei kao najbolje na ovogodišnjem sajmu IFA 2022 jesu Trusted Review, Android Headlines, Phone Arena a više od 10 nagrada pokazuje da u budućnosti možemo očekivati još bolja iskustva pri povezivanju korisnika u različitim situacijama.

Huawei MateBook X Pro i Huawei MatePad Pro 11

Novi premium laptop Huawei MateBook X Pro, dizajniran za korisnike koji vole da budu u pokretu, povezani sa svojim kolegama i pre svega da imaju moćan i kvalitetan uređaj koji je kompaktan i lako prenosiv, osvojio je dve nagrade. „Best in Show“ nagradu mu je dodelio Trusted Reviews, eminentni sajt na kome se mogu saznati sve najnovije vesti iz sveta tehnike, uz ekspertske uvide u karakteristike novih uređaja. Yanko Design je online magazin koji je posvećen najbolje dizajniranim internacionalnim proizvodima, i ovom laptopu je uručio „Best of IFA 2022“ nagradu.

Huawei MatePad Pro 11 je gedžet koji privlači pažnju, visokih tehnoloških karakteristika i praktičnog tankog dizajna koji utiče na podsticanje mobilnosti i produktivnosti svojih korisnika. Nagradu „Best of IFA 2022“ su mu uručili Yanko Design, Android Headlines i Android Authority, mediji specijalizovani za najnovije vesti na tržištu pametnih uređaja.

Huawei nova 10 serija, WATCH D i App Gallery

Telefoni iz dugo očekivane Huawei nova 10 serije su prepoznati kao „Best of IFA 2022“ od strane magazina Yanko Design, kao i premijum sajta koji se bavi detaljnom analizom specifikacija novih uređaja i najnovijih vesti u svetu tehnoloških uređaja koji doprinose boljoj sutrašnjici. Poseban član ove serije, Huawei nova 10 Pro, dodatno je prepoznat kao „Best in Show“ od strane Trusted Review. Phandroid, prvi sajt posvećen izveštavanju o operativnim sistemima telefona, dodelio je nagradu „Best of IFA 2022“ baš ovom sofisticiranom i drugačijem uređaju koji poseduje mnoge karakteristike koje su prvi put viđene na tržištu, a o kojima će se tek pričati.

Huawei WATCH D je svojim impresivnim mogućnostima i velikim brojem funkcija koje pokrivaju zdravstvene, wellness i fitness potrebe korisnika prepoznat od strane čak pet medija kao „Best of IFA 2022“. Pored pomenutih sajtova Yanko Design, Phone Arena i Android Authority, nagrada je došla i od Tech Radar tima, koji daje savete za kupovinu najboljih novih gedžeta. Ubergizmo, publikacija iskrenih mišljenja i duhovitog osvrta na proizvode, je takođe uručila ovu nagradu satu Huawei WATCH D.

Huawei AppGallery je javno prepoznata kao jedna od vodećih platformi za distribuciju aplikacija u svetu. Mnoštvo korisnih sadržaja je ovim putem pruženo Huawei korisnicima, a u isto vreme striktno štiti privatnost i bezbednost korisnika, pružajući im jedinstveno i pametno iskustvo. Huawei AppGallery je dostupna u više od 170 zemalja i regiona, ali posebno u Evropi, a rast tokom protekle godine je porastao u smislu mesečno aktivnih korisnika. Huawei je mnogo uložio u obogaćivanje svoje platforme, radeći sa programerima na podsticanju inovacija, optimizaciji njihovih aplikacija i pružanju poboljšanih iskustava korisnicima. Newsweek je ovim povodom rešio da Huawei AppGallery bude dobitnik „Best of IFA 2022“ nagrade.