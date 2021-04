Huawei u okviru projekta Woman in tech obeležio Dan devojčica u IKT-u

Od ukupnog broja studenata u STEAM oblasti samo je oko 30 odsto žena, dok je u tehnološkim kompanijama zaposleno svega 20 odsto njih. U cilju osnaživanja i inspirisanja narednih generacija devojčica da budu podjednako zastupljene u tehnološkim poslovima, kompanija Huawei u okviru projekta Woman in tech priključila se događaju Hack teen u organizaciji asocijacije AFA, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i Telenor fondacije.

Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, Tatjana Matić poručila je da je veće uključivanje devojčica i devojaka u tehnološke oblasti neophodno za suzbijanje digitalnog rodnog jaza, ali i za ekonomski rast u digitalnoj budućnosti. Ministarka je navela da je procenat devojaka koje upisuju IT studije u Srbiji porastao sa 25,7 odsto u 2016. godini na 29,3 odsto u 2020.

„Iako Republika Srbija beleži veće učešće devojaka u IКT obrazovanju u odnosu na evropski prosek, potrebno je da i dalje radimo na uklanjanju predrasuda po kojima je to prevashodno muška oblast i da podstičemo devojčice da razvijaju svoja interesovanja i talente u pravcu profesija koje su ne samo najtraženije, već i najplaćenije“, naglasila je Matić.

Jovana Tadić, PR menadžer kompanije Huawei, imala je priliku da bude jedna od mentorki.

“Devojčice su podjednako talentovane za IT, ali ih je tradicionalno mnogo manje u ovoj industriji. Statistika pokazuje da danas svega 20 odsto zaposlenih u IT sektoru čine žene. Taj jaz počinje još od obrazovanja i Huawei je posvećen tome da ovu neslavnu statistiku promeni, zato smo posvetili posebnu pažnju projektu Woman in tech. Želimo da devojčice biraju tehničke fakultete i da sebe vide kao inženjere u okruženju koje je pretežno muško. Ove talentovane devojčice koje sam danas imala priliku da upoznam su dokaz da je taj cilj bliži nego što mislimo. Pokazale su svoju inovativnost i kreativnost, ali i dokazale da poseduju sve ono što je potrebno da u budućnosti budu podjednako zastupljene u poslovima iz oblasti tehnologije, kao i dečaci”, istakla je Tadić.

Tradicionalnim takmičenjem devojčica uzrasta od 11 do 14 godina u nauci, tehnologiji, inženjerstvu i matematici Hack teen obeležen je Dan devojčica u informaciono- komunikacionim tehnologijama. Devojčice su kao i prethodnih godina dobile zadatak da kreiraju rešenje koje na interesantan i efektan način promoviše znanje. U takmičenju je učestovalo više od 50 učesnica iz osnovnih škola iz cele Srbije.

Jelisaveta Lazarević, šef za korporativnu saradnju u asocijaciji AFA, istakla je da je ovaj uzrast izuzetno važan kada je reč o odlučivanju o budućnosti.

“Uzrast od 11 do 14 godina predstavlja kritičan period kada se devojčice ustvari opredeljuju ili ne da li će se u budućnosti baviti STEAM-om. Njihovo interesovanje u 11. godini je na visokom nivou, a onda sa godinama postepeno opada. To se dešava iz nekoliko razloga – jedan je nedostatak rol modela, odnosno ženskih uzora i upravo zbog toga devojčice danas rade sa brojnim tech kompanijama među kojima su velike svetske kompanije kao što je kompanija Huawei, ali i zbog toga što smatraju da su ova zanimanja nekreativna. Baš iz tog razloga trudimo se da promovišemo kreativnost na ovakav način“, istakla je Lazarević.

Jedna od učesnica takmičenja, Petra Ćirić, pohađa 5. razred i deo je Hack teen-a drugu godinu zaredom.

“Prošle godine jeste bilo teško, ali smo ipak imali dobrog mentora koji nam je pomagao da naša igrica ispadne što bolja. Ove godine sam veoma uzbuđena jer ponovo učestvujem. Shvatila sam da programiranje nije samo kodiranje brojeva već i način da se devojčice na jedan kreativan način uključe u tehnologije”, rekla je Petra.

Prvo mesto na ovogodišnjem takmičenju je osvojio tim „Girls Code“ iz osnovne škole Petar Vragolić iz Ljubovije

Drugo mesto: „Girls for 21th century“, O.Š. Dragomir Marković iz Kruševca

Treće mesto: „Veljine pčelice“, O.Š. Velja Gerasimović iz Venčana

Za najbolje timove obezbeđene su vredne nagrade.