Huawei Watch Fit 4 je tanji od novčanika, a pametniji od pola telefona!

Pametni satovi prešli su dugačak put od svojih prvih, nezgrapnih verzija koje su predstavljale tehnološke eksperimente na zglobu. Danas korisnici očekuju mnogo više od jednostavnih funkcija i žele pametni sat koji kombinuje intuitivan dizajn, pouzdanost i udobnost nošenja.

Huawei Watch Fit 3 je postavio te standarde, unapredivši karakterističan pravougaoni oblik ranijih modela u elegantan kvadratni dizajn.

Sada na scenu stupa Huawei Watch Fit 4 serija. Ultra-tanki, izuzetno lagani i izrađeni od vrhunskih materijala, ovi pametni satovi predstavljaju savršen spoj najsavremenijeg dizajna i vrhunske izrade, stvoreni za one koji vode aktivan život.

Modni dodatak koja prati vaš tempo

Huawei Watch Fit 4 serija nastavlja uspeh prethodnih modela, spajajući moderan dizajn, inovacije i vrhunske performanse u pametni sat koji donosi novu dimenziju nosive tehnologije.

Vođena Fashion Squared filozofijom, Huawei Watch Fit 4 serija objedinjuje tri ključna elementa – stil, inovaciju i lakoću, u savršen sklad. Stil se ogleda u modernom izgledu, inovacija u jednostavnom i intuitivnom korisničkom iskustvu, dok lagan i tanak, kvadratni dizajn donosi udobnost i praktičnost.

Kada je u pitanju vizuelno iskustvo, Huawei Watch Fit 4 ima zadivljujući AMOLED ekran od 1,82 inča sa ultra-visokom rezolucijom od 347 ppi i maksimalnom osvetljenošću od 2000 nita, pružajući izuzetno jasne i žive boje. Huawei Watch Fit 4 Pro podiže standard vrhunskom osvetljenošću od 3000 nita, omogućavajući impresivno iskustvo gledanja čak i na direktnoj sunčevoj svetlosti.

Neverovatno lagan i izuzetno udoban

Težine samo 27 grama i debljine 9,5 mm, ovaj pametni sat prati svaki vaš pokret. Za one kojima treba više snage bez kompromisa u udobnosti, Watch Fit 4 Pro donosi dodatnu izdržljivost, ali je i dalje kompaktan – teži svega 30,4 grama, a debljine je 9,3 mm.

Uprkos tankom i laganom dizajnu, ova serija nudi izvanrednu trajnost baterije – do 7 dana u standardnoj upotrebi, a čak do 10 dana u optimalnim uslovima. Huawei Watch Fit 4 se puni u potpunosti za 75 minuta, dok Huawei Watch Fit 4 Pro to postiže za samo 60 minuta.

Dizajniran za svakodnevne izazove

Kada ste konstantno u pokretu, svaki trening, avantura i neočekivani trenutak zahtevaju sat koji može da prati ritam aktivnog života. Huawei Watch Fit 4 Pro je stvoren upravo za takve situacije, napravljen od visokokvalitetnih materijala koji pružaju vrhunsku zaštitu.

Safirni kristalni ekran štiti displej od ogrebotina i oštećenja, čineći da vaš pametni sat izgleda kao nov čak i nakon dugotrajne upotrebe. Kućište je izrađeno od aluminijumske legure kvaliteta koji se koristi u avio-industriji, što omogućava da sat ostane lagan, ali otporan na udarce i padove. Elegantni okvir od titanijumske legure daje dodatnu čvrstinu, ali zadržava moderan i minimalistički izgled.

Vaš pouzdan partner u svakom trenutku

Svaki detalj, materijal i linija pažljivo su dizajnirani sa namerom da Huawei Watch Fit 4 serija savršeno prati oblik vašeg zgloba, postajući njegov prirodni nastavak. Bilo da ste na treningu ili obavljate svakodnevne zadatke, Huawei Watch Fit 4 Pro prati svaki vaš korak i pruža vrhunsku funkcionalnost bez kompromisa. Uz savršen spoj pouzdanosti, udobnosti i modernog dizajna, ovaj pametni sat je pravi izbor za sve koji vode aktivan život, a ne žele da se odreknu stila.