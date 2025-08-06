Bez obzira da li ste rekreativac ili profesionalni sportista, danas od pametnih satova očekujemo mnogo više od brojanja koraka. Potrebni su nam uređaji koji mogu da prate performanse u realnom vremenu, pruže detaljne uvide i pomognu da iz svakog treninga izvučemo maksimum.

Tu na scenu stupa nova Huawei Watch Fit 4 serija pametnih satova, koja kombinuje naprednu fitnes tehnologiju i moderan dizajn, savršeno se uklapajući u svaki aktivan stil života. Bez obzira da li želite da podignete formu na viši nivo ili već trenirate kao profesionalac, ovi pametni satovi su vaši saveznici u postizanju vrhunskih rezultata.

Preciznost u svakom zamahu

Dobar zamah nije dovoljan za odličan golf rezultat – potrebna je preciznost, snalažljivost i poznavanje terena, a u svemu tome vam Huawei Watch Fit 4 Pro može biti od velike pomoći. Dizajniran i za amatere i za ozbiljne takmičare, ovaj moćni sat pruža pristup mapama preko 15.000 terena širom sveta, sa 3D prikazima rupa i ferveja koji pomažu da unapred osmislite taktiku.

Zahvaljujući Dual-Frequency petosistemskom GNSS-u, funkcija merenja razdaljine u realnom vremenu pokazuje preciznu udaljenost do prednjeg, centralnog i zadnjeg dela zelenila, kao i prepreka – bez nagađanja, samo tačna metrika. Takođe, Half Scoring izveštaj vam daje uvid u učinak na polovini igre, dok funkcija Scorecard detaljno prikazuje krajnji rezultat i ukazuje na segmente igre koje možete dodatno poboljšati.

Pametno, bezbedno i efikasno ronjenje

Svako zaranjanje je nova avantura, a pravi sat čini je bezbednijom. Huawei Watch Fit 4 Pro osmišljen je da vam pruži sigurnost i potpunu kontrolu tokom podvodnih aktivnosti.

Ovaj sat funkcioniše do dubine od 40 metara, uz prikaz dubine, brzine i trajanja u realnom vremenu. Nakon ronjenja, možete videti detaljne krive dubine i brzine kako biste precizno analizirali performanse.

Takođe, bezbednost je prioritet, tako da vam sat šalje upozorenja, kao što su ograničenje dubine i “hover timer”, koji prati koliko dugo zadržavate neutralnu plovnost. Za vežbanje kontrole daha tu je apnea režim, koji prati nivo kiseonika u krvi i pomaže vam da poboljšate izdržljivost.

Trail trčanje uz podršku na svakom koraku

Trail trčanje je izazov za sebe: nepredvidive nadmorske visine, neravan teren, promenljiv ritam. Tu dolazi Huawei Watch Fit 4 Pro, koji je dizajniran tako da vas vodi kroz svaki zavoj i uspon.

Uz navigaciju kroz kontrolne tačke, postavljate ključne lokacije i dobijate uputstva u realnom vremenu, dok segmentirana navigacija omogućava pregled cele rute uz panoramski prikaz. Možete jednostavno importovati personalizovane rute i koristiti backtrack funkciju kako biste se vratili na početak ukoliko zalutate. A ako skrenete sa puta, navigaciona upozorenja vas odmah obaveštavaju i pomažu da se vratite na pravi kurs.

Preciznost i performanse bez kompromisa

Ove vrhunske funkcije za sportiste su samo deo onoga što Huawei Watch Fit 4 Pro nudi. Ovaj pametni sat kombinuje udobnost, vrhunsku izradu i najnovije funkcije praćenja zdravlja, što ga čini savršenim dodatkom za sve koji vode aktivan životni stil.