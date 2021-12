Huawei Watch GT 3 pametni sat

Nakon Huawei Watch 3 i Watch 3 Pro pametnih satova, ove godine stižu i dva nova modela iz Huawei Watch GT 3 serije. Ovi uređaji vrhunskih karakteristika i elegantnog izgleda od danas su dostupni i kod nas.

Spoj klasičnog i modernog dizajna

Pre svega, rekli smo da je reč o dva modela Huawei Watch GT 3, a glavna razlika među njima jeste u veličini brojčanika. Nešto robusnija verzija od 46 mm namenjena je onima sa smelijim pogledom na svet, dok model od 42 mm svojom veličinom više odgovara ljubiteljima delikatnijeg estetizma.

Zapravo, ono što kod oba Huawei Watch GT 3 modela najviše upada u oči jeste njihov izrazito skladan dizajn. Vrlo uspela mešavina klasičnog i modernog čini Huawei Watch GT 3 elegantnim dodatkom koji će upotpuniti svačiji izgled, što do skoro, kada su pametni satovi u pitanju, nije bio slučaj. Sa dizajnom koji podseća na tradicionalne satove, uz delikatno zaobljene ivice i savršen odnos svih elemenata, Huawei Watch GT 3 je zaista prikladan za sve situacije: posao, sastanak, provod, sport…

U potrazi za savršenim…

Apsolutno savršenstvo ne postoji. Jednostavno, neki će uvek slegati ramenima na ono što druge nedvosmisleno privlači. Zato je Huawei odlučio da napravi toliko kombinacija da će svako moći da pronađe svoju dozu savršenstva.

Reč je o kaiševima. Huawei Watch GT 3 nudi širok izbor kaiševa za svačiji ukus. U ponudi su kaiševi od nerđajućeg čelika dobijeni posebnim procesom poliranja, kaiševi od visokokvalitetne teleće kože, ekstravagantni milanski kaiševi sa zlatnim dodacima, šik najlonski kaiševi, kaiševi od fluoroelastomera otporni na vodu i znoj i dr.

Posebno dizajnirana leptir-kopča savršeno naleže na svačiji zglob, a uz pomoć dugmeta na poleđini možete jednostavnim klikom podešavati obim po vašoj željeni.

Najbolje od tehnologije

Da Huawei Watch GT 3 nije samo lep na oko i prijatan na koži, pobrinule su se njegove sjajne tehničke karakteristike.

Ispod vrhunskog materijala od kojeg je napravljen Huawei Watch GT 3, krije se jedan pravi mali svet za sebe. Tu su režimi za preko 100 vežbi sa ugrađenim planerom vežbanja, reformisane lokacije za precizno praćenje trčanja i nov način merenja otkucaja srca koji pripada petoj generaciji.

Huawei Watch GT 3 poseduje i znatno unapređen SpCO2 za celodnevno nadgledanje i praćenje sna, kao i mogućnost Bluetooth poziva. Za svaku pohvalu je i to da je Huawei Watch GT 3 kompatibilan sa Android i iOS uređajima. A sve to, i još ponešto, dolazi uz moćnu bateriju koja traje do 14 dana na satu od 46 mm, a do 7 dana na modelu od 42 mm. Huawei Watch GT 3 je zaista multipraktična naprava za sve prilike i uslove.

Prilagodite svoj Huawei Watch GT 3

Huawei i ovoga puta ima još jedno iznenađenje za sve ljubitelje brenda. Ukoliko do 31.12. kupite novi Huawei Watch GT 3 uz njega dobijate i dve dodatne narukvice kako biste ih mogli menjati, osvežiti svoj izgled i pratiti svoje zdravstvene parametre i aktivnosti.