Veliki Huawei x NSF izazov održan u prostoru Non Stop Fitness centra na Tašmajdanu okupio je više od 200 rekreativaca, sportista i ljubitelja aktivnog života. Dinamična atmosfera, snažan takmičarski duh i široka podrška influensera i fitnes zajednice obeležili su događaj koji je pokazao koliko su motivacija, zajedništvo i pouzdana tehnologija važni u izgradnji zdravih navika.

Završnica 21-Day Habit Challenge programa

Ovaj fitnes događaj predstavljao je kulminaciju aktivnosti u okviru 21-Day Habit Challenge koncepta. Ideja se oslanja na istraživanja koja pokazuju da je za usvajanje nove navike potrebno upravo 21 dan. Članovi Non Stop Fitness mreže za to vreme imali su priliku da testiraju najnoviji Huawei Watch GT 6 i da, uz podršku trenera i zajednice, postave temelje dugoročno održivih rutina.

Huawei Watch GT 6 tokom izazova potvrdio je svoju ulogu pouzdanog partnera za trening zahvaljujući bateriji koja traje do 21 dan, naprednim algoritmima za praćenje zdravstvenih parametara i preciznom merenju sportskih performansi. Učesnici su kroz praktičnu upotrebu sata imali bolji uvid u napredak, potreban odmor i promene u kondicionom nivou.

Četiri sata intenzivnog programa

Učesnici su tokom višesatnog programa prolazili kroz različite fitnes zadatke kreirane da testiraju snagu, izdržljivost i agilnost. Podrška profesionalnih trenera, brza muzika i angažovanost voditelja doprineli su tome da događaj ostane istovremeno zabavan i izazovan.

Tokom aktivnosti učesnici su isprobavali funkcije sata kao što su:

merenje pulsa u realnom vremenu,

VO₂ max analiza,

evidencija utrošenih kalorija,

napredna analiza treninga,

preporuke za oporavak,

personalizovane smernice za poboljšanje forme.

Kombinacija laganog dizajna i visokopreciznih senzora omogućila je da Huawei Watch GT 6 prati sve parametre bez ometanja, potvrđujući svoju funkciju „nevidljivog ličnog trenera“.

Takmičenje obeležile snažne performanse i vredne nagrade

Najbolji učesnici u muškoj i ženskoj kategoriji nagrađeni su Huawei Watch GT 6 modelima, dok su drugoplasirani osvojili FreeBuds SE slušalice. Treće mesto nagrađeno je Huawei poklon setom. Svi takmičari poneli su kući majice događaja i dobili 20% popusta na Huawei proizvode, što je dodatno motivisalo zajednicu tokom izazova.

Partnerstvo koje podiže standarde aktivnog života

Saradnja kompanije Huawei i Non Stop Fitness lanca još jednom je pokazala kako se tehnologija i sport prirodno dopunjuju. Događaj je potvrdio da je kvalitetan tehnološki alat ključni oslonac svima koji žele dugoročne, održive navike i jasne uvide u svoje performanse.

Huawei Watch GT 6 istakao se kao uređaj koji kroz precizne metrike, dugotrajnu bateriju i prijatan dizajn unosi dodatnu sigurnost i motivaciju u svakodnevne treninge. Istovremeno, atmosfera događaja – puna zajedništva, pozitivne energije i zdravog nadmetanja – pokazala je koliko su ovakve inicijative važne za podsticanje aktivnog života.