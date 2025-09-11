IBM i AMD u savezu: gradimo računar koji će rešiti probleme koje ni AI ne može sam

Dok svet još uvek pokušava da shvati koliko je moćan ChatGPT, dva tehnološka giganta su tiho ušli u laboratoriju i počeli da grade nešto što će – ako uspe – promeniti sve. Govorimo o IBM-u i AMD-u, koji su najavili saradnju koja zvuči kao scenario iz naučne fantastike: kvantno-centrični superračunari – hibridne mašine koje spajaju kvantnu magiju, AI snagu i klasične superračunare kako bi rešile probleme za koje danas nemamo rešenja.

Ne, ne radi se o bržem renderovanju videa. Ne, ne radi se o još jednom AI modelu koji piše pesme.

Radi se o simulaciji molekula za lekove koji još ne postoje.

O materijalima koji mogu da promene energetsku revoluciju.

O logistici koja može da spasi milione tona ugljenika.

O problemima koje nijedan današnji računar – pa ni najjači AI – ne može da reši.

Šta je, zapravo, kvantno računarstvo? (I zašto nam je potrebno AMD?)

Da pojednostavimo:

Klasični računari koriste bitove – 0 ili 1.

koriste bitove – 0 ili 1. Kvantni računari koriste kubite – koji mogu biti 0, 1, ili oba istovremeno, zahvaljujući kvantnoj superpoziciji.

To znači da kvantni računar ne „računa“ kao mi – on istražuje sve moguće rešenja odjednom. Zato je idealan za simulaciju prirodnih procesa – hemijskih reakcija, kvantne fizike, optimizacije na ogromnoj skali.

Ali – i tu dolazi AMD – kvantni računari sami po sebi nisu dovoljni.

Oni su kao specijalizovani laboratorijski instrumenti: neverovatno precizni, ali ne mogu da rade bez podrške. Potrebna im je klasična računarska infrastruktura – procesori, grafičke kartice, AI akceleratori – da bi obradili podatke, upravljali tokovima, i pretvorili kvantne rezultate u nešto što ljudi mogu da koriste.

Zato je ova saradnja genijalna:

IBM donosi kvantne računare – najnaprednije na svetu, sa sistemom kao što je IBM Quantum System Two .

– najnaprednije na svetu, sa sistemom kao što je . AMD donosi snagu klasičnog sveta – CPU-ove, GPU-ove i FPGA-ove koji pokreću najbrže superračunare na planeti (Frontier, El Capitan) i vodeće AI sisteme.

Zajedno? Prave kvantno-centrični superračunar – mašinu koja koristi najbolje iz oba sveta.

Kako to izgleda u praksi? Evo primera:

Zamisli da pokušavaš da razviješ novi lek protiv raka.

→ Klasični računar bi morao da testira milijarde kombinacija molekula – godinama.

→ AI bi mogao da predloži neke kandidate – ali ne može da simulira kvantne interakcije na atomskom nivou.

→ Kvantni računar može da simulira ponašanje atoma i molekula direktno – ali mu treba AMD infrastruktura da obradi rezultate, optimizuje parametre, i integriše sve u korisni model.

Rezultat? Umesto godina – meseci. Umesto pogađanja – precizna simulacija. Umesto „možda“ – „evo rešenja“.

Isto važi za:

Novi materijali za baterije (koje će trajati 10x duže)

(koje će trajati 10x duže) Optimizaciju globalne logistike (da se smanji emisija CO₂)

(da se smanji emisija CO₂) Modeliranje klimatskih promena (sa atomskom preciznošću)

Šta kažu ljudi iza ove revolucije?

„Kvantno računarstvo će simulirati prirodni svet i predstavljati informacije na potpuno nov način.“

— Arvind Krishna, CEO IBM-a

„Vidimo ogromne mogućnosti da ubrzamo otkrića i inovacije.“

— dr Lisa Su, CEO AMD-a

Ovo nije marketing. Ovo su dve žene i muškarci koji vode dve najuticajnije tehnološke kompanije na planeti – i koji zajedno grade sledeću fazu ljudskog napretka.

Šta konkretno rade?

Integrišu AMD CPU-e, GPU-e i FPGA-e sa IBM kvantnim sistemima – da stvore hibridne tokove rada koji nijedna tehnologija sama ne može da ostvari. Rade na korekciji grešaka u realnom vremenu – ključni korak ka kvantnim računarima otpornim na greške, koje IBM planira da isporuči do kraja decenije. Planiraju prvu demonstraciju već krajem 2025. – pokazaće kako kvantni i klasični resursi rade zajedno. Koriste open-source ekosisteme (npr. Qiskit) – da ubrzaju razvoj algoritama i omoguće široj zajednici da učestvuje.

Ovo nije teorija – već se dešava

IBM već sarađuje sa:

RIKEN-om (Japan) – povezali su kvantni sistem IBM Quantum System Two sa Fugaku , jednim od najbržih klasičnih superračunara na svetu.

(Japan) – povezali su kvantni sistem sa , jednim od najbržih klasičnih superračunara na svetu. Cleveland Clinic-om – za istraživanje zdravlja na molekularnom nivou.

– za istraživanje zdravlja na molekularnom nivou. Vladom Baskije i Lockheed Martinom – za primenu u industriji i odbrani.

A AMD?

→ Pokreće Frontier – prvi egzaskalni superračunar u istoriji.

→ Pokreće El Capitan – koji će biti još brži.

→ Pokreću generativni AI kod Amazona, Microsofta, Googlea…

Ovo je početak nove ere

Ova saradnja nije „još jedan korak napred“. Ovo je fundamentalna promena paradigme.

Ne gradimo brži računar.

Gradimo pametniju arhitekturu – koja koristi kvantnu fiziku, AI i klasičnu snagu tamo gde svaka od njih najbolje funkcioniše.

Ako uspe – nećemo samo rešavati teške probleme.

Rešićemo nemoguće.