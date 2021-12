IBM istraživanje: Kraj nekadašnjih navika u kupovini, ali ne i želje za putovanjima

Prema rezultatima novog globalnog istraživanja IBM Instituta za poslovnu vrednost (IBV) među potrošačima je primetan blagi rast raspoloženja za praznične aktivnosti u 2021. godini u odnosu na 2020, jer nameravaju za vreme praznika da potroše više novca za putovanja i lokalne aktivnosti. Anketa otkriva da zabrinutost u vezi sa pandemijom KOVID-19 sprečava povratak tradicionalnim navikama kupovanja.

Globalnim istraživanjem kojim je anketirano više od 13.000 odraslih osoba u devet zemalja, pokazalo se da su mnogi još uvek oprezni kada se radi o druženju, kupovini i putovanjima, uprkos rastućem broju vakcinisanih. Među odgovorima se, ipak, izdvaja da anketirani ove godine nameravaju za prazničnu kupovinu da izdvoje 13 odsto manje novca nego 2019. godine, što je za 30 odsto više od prošle godine, dok 87 odsto njih namerava ove godine da obraduje svoje najbliže poklonima za praznike, što je za šest procenata više nego 2020.

„Najefikasnije kompanije su one koje mogu da zadovolje potrebe potrošača gde i kada to oni žele i na način na koji im to odgovara“, rekao je Džonatan Rajt (Jonathan Wright), partner i potpredsednik na globalnom nivou za lance snabdevanja u IBM Consulting-u. „Istraživanje je pokazalo da učesnici ankete podržavaju anti-kovid bezbednosne zahteve i odlučuju se za savremene načine naručivanja, kao što su beskontaktno preuzimanje, slanje iz prodavnice, dostava na dan naručivanja, kupovina preko interneta, preuzimanje u prodavnici itd. Upotrebom veštačke inteligencije, inteligentne automatizacije i analitike, kompanije mogu da izgrade prilagodljivije poslovanje, pomoću kojih brzo mogu da odgovore na potrebe i da postanu glavni oslonac tokom praznične sezone kupovine.

Raniji početak sezone kupovine

Istraživanje IBV je, između ostalog, pokazalo da potrošače brinu moguće nestašice proizvoda i zbog toga je svaki četvrti ispitanik u kupovinu krenuo u septembru ili ranije kako bi obezbedio kupovinu svega što je na prazničnoj listi. Duplo više ispitanika nego prošle godine planiralo je kupovinu u oktobru, a nešto manje od polovine njih je krenulo u kupovinu pre novembra, nekoliko nedelja pre tradicionalnog „Crnog petka“.

Kupovina preko interneta i dalje u fokusu

Internet kupovina će verovatno zadržati svoju vodeću poziciju čak i tokom ovogodišnjih božićnih i novogodišnjih praznika. Ovu informaciju je važno razumeti u kontekstu poređenja sa podacima iz IBV ankete iz februara 2021. godine, u kojoj je 73% ispitanika izjavilo da nakon vakcinacije želi ponovo da kupuje u tržnim centrima. Nasuprot tome, 43% ispitanika sada kaže da namerava da nastavi da kupuje proizvode na mreži, dok samo 36% želi da ih kupuje u prodavnicama – razlog za ovu promenu je rastuća zabrinutosti zbog novih izbijanja i sojeva virusa KOVID-19.

Praznična putovanja omiljenija nego prošle godine

Rezultati ankete pokazuju da ispitanici nameravaju da potroše 8,2% svojih namenskih sredstava na putovanja, u poređenju sa 5,7% u 2020. godini. Iako je ovaj iznos i dalje manji nego u 2019. godini, skoro 40% ispitanika (u poređenju sa 28% u 2020. ) su rekli da žele da posete porodicu i prijatelje tokom praznika. Sredstva namenjena putovanjima su i ove godine veća za 43 odsto u odnosu na prošlu godinu, pri čemu dominiraju troškovi međunarodnih putovanja i vazdušnog saobraćaja. Lokalni izleti i aktivnosti, kao i večere u restoranima, na dobrom su putu da ostvare visok rast tokom ovogodišnjih praznika, jer ispitanici planiraju da na njih potroše 30% više novca nego prošle godine.

Potrošačima je i dalje važna održivost

Tokom ovogodišnjih praznika prednjačiće ekološki prihvatljivi proizvodi. Čak 80% ispitanika je reklo da namerava da u prazničnoj kupovini donekle vodi računa o održivosti kupljenih proizvoda, što odražava i nalaze prošlogodišnjeg istraživanja. Ova grupa namerava da izbegava plastiku za jednokratnu upotrebu i želi da kupuje u lokalnim prodavnicama i planira da kupi više proizvoda domaće proizvodnje.

*Metodologija IBV studije

Institut IBV anketirao je više od 13.000 odraslih u devet zemalja (Brazil, Kanada, Francuska, Nemačka, Indija, Meksiko, Španija, Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeno Kraljevstvo) kako bi bolje razumeli i stekli uvid u stavove potrošača o pandemiji KOVID-19, kupovini, putovanjima itd. Kompletna studija je dostupna na: https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/2021-holiday-shopping-travel-outlook.