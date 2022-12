IBM osniva novi ogranak u Novom Sadu

Nedavna nova zapošljavanja u timu u Novom Sadu dokaz su kontinuiranih napora IBM-a da iskoristi veliki broj talenata u Srbiji

IBM (NYSE: IBM) je danas svečano otvorio svoj novi ogranak u Novom Sadu, u Bulevaru Evrope. Širenje prisustva IBM-a u Srbiji – sa još jednom IBM lokacijom u zemlji – ubrzaće izgradnju veština neophodnih za jačanje IT ekosistema u regionu i podstaći razvoj inteligentne automatizacije i izgradnju veština. Na novoj IBM lokaciji fokus će biti na razvoju i podršci rešenjima u oblasti podataka, veštačke inteligencije i automatizacije i osnažiće saradnju između IBM-a i njegovog partnerskog ekosistema u zajedničkom stvaranju rešenja za globalnu industriju.

U novoj kancelariji biće smešten tim stručnjaka iz oblasti softverskog inženjerstva, tehničke podrške, marketinga i dizajna, koji će razvijati IBM Instana Observability rešenja za praćenje performansi aplikacija. Tim će takođe klijentima pružati tehničku podršku 24/7 širom sveta za preko 200 tehnologija koje IBM Instana ima mogućnost da nadgleda.

Preduzeća danas sve više primenjuju veštačku inteligenciju u IT operacijama kako bi proaktivno upravljala složenim radnim okruženjima. Prema IBM IBV CIO studiji iz 2021. godine, direktori informacionih tehnologija izveštavaju da je 20% do 40% organizacionih poslovnih procesa automatizovano, i to će samo da raste. IBM je fokusiran na to da kompanijama ponudi najrobusniji, sveobuhvatni paket rešenja za automatizaciju, koji obuhvata poslovnu i IT automatizaciju, kao što je IBM Instana. Uz pomoć IBM Instana Observability platforme, kompanije dobijaju mogućnost potpunog praćenje aplikacija u realnom vremenu i vidljivost neophodnu za brzo rešavanje incidenta. Rešenje je dizajnirano da pomogne timovima za IT operacije, razvojnim timovima i DevOps timovima kako bi radili efikasnije, pružajući kontekst potreban za donošenje inteligentnih odluka i kako bi obezbedili optimalne performanse aplikacije.

U Srbiji, IBM već postoji partnerstvo u oblasti inteligentne automatizacije sa klijentima iz nekoliko industrijskih sektora. Na primer, DualSOFT, dobavljač razvoja softvera iz Niša sa preko 20+ godina iskustva u obezbeđivanju softvera za iGaming, nedavno je odabrao IBM Instana za praćenje aplikacija u realnom vremenu. Sa IBM tehnologijom, DualSOFT može da obezbedi precizno i tačno praćenje aplikacija svojim krajnjim kupcima koji imaju preko milion korisnika dnevno na više kontinenata. Pored toga, mogu predvideti moguće sistemske probleme pre nego što se pojave i – koristeći Instana sistem upozorenja – blagovremeno ih otkriti i rešiti.

Novu kancelariju u Novom Sadu danas je svečano otvorila predsednica Vlade u prisustvu potpredsednika, Task Automation i France Lab-a, IBM-a Harlija Dejvisa, potpredsednice, EMEA Data, AI i lidera za prodaju automatizacije, IBM-a Patriše Nojman, generalnog direktora IBM za Teritoriju istočne Evrope Igora Pravice, direktora IBM za Srbiju, Makedoniju, Crnu Goru i Albaniju Nikole Polića, sa drugim zvaničnicima iz Vlade Srbije.

Komentarišući novu investiciju IBM-a u regionu, Igor Pravica, generalni direktor IBM-a za istočnu Evropu, je rekao: „IBM ima dugo i prihvaćeno prisustvo u Istočnoj Evropi i srećni smo što ćemo proširiti svoje mogućnosti u Srbiji kao podršku našim klijentima u regionu i šire. Tokom protekle dve godine, kompanije su počele ubrzano da usvajaju nove poslovne modele koji uključuju automatizaciju poslovnih tokova. Sa stručnim timom u Novom Sadu, fokusiranim na razvoj Instana rešenja, kombinujemo najbolje svetske prakse sa lokalnim talentima da bismo obezbedili rešenja u oblastima visokog rasta, kao što je automatizacija poslovanja.“

Nikola Polić, direktor IBM za Srbiju, Makedoniju, Crnu Goru i Albaniju, dodao je: „Otvaranje našeg novog ogranka u Novom Sadu je zaista nešto za proslavu. Nadovezujući se na naše 30-godišnje nasleđe na lokalnom tržištu, prošireno prisustvo IBM-a u Srbiji će igrati važnu ulogu u doprinosu ekonomskom rastu zemlje kroz otvaranje radnih mesta i angažovanje lokalnih talenata na visokokvalifikovanim poslovima. Nastavićemo da blisko sarađujemo sa državnim organima i preduzećima kako bismo ubrzali digitalnu transformaciju i podržali klijente inovativnom tehnologijom i stručnošću u industriji.”