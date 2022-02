IBM podržava investicije u Centralnu i Istočnu Evropu

IBM Client Engineering podstiče inovacije u regionu, pružajući unapređeno korisničko iskustvo fokusirano na zajedničkom radu, tehničkoj reputaciji i brzini

IBM je danas objavio da proširuje svoj Client Engineering tim u regionu Centralne i Istočne Evrope (CEE) namenjen klijentima i poslovnim partnerima. Sedište ovog tima je u Pragu, Varšavi i Moskvi, a cilj mu je da podstakne inovacije u regionu pružajući korisnicima unapređeno iskustvo fokusirano na zajedničkom radu, tehničkoj reputaciji i brzini.

IBM Client Engineering čine timovi dizajnera, programera, arhitekata softverskih rešenja, analitičara podataka, stručnjaka za bezbednost, stručnjaka za razvoj i mnogih drugih. Oni zajedno sa klijentima rade na implementaciji IBM tehnologija i usluga (IBM Technologies and Services) rešavajući izuzetno brzo kritične poslovne izazove – i pre samog potpisivanja ugovora. U CEE, srpski tehnološki startap Flamel.AI je za samo sedam nedelja uz saradnju sa IBM timom napravio veb aplikaciju za role-playing igre, aplikaciju pokreće veštačka inteligencija (AI). Ova aplikacija omogućava igračima bolji doživljaj ostavljajući im više prostora za igru, jer zahteva i do 75% manje priprema, zahvaljujući IBM Cloud i IBM Watson rešenjima.

Banka DSK u Bugarskoj, članica OTP grupe, nedavno je sarađivala sa Client Engineering timom iz Centralne i Istočne Evrope na kreiranju minimalno održivog proizvoda (MVP) radi proširenja sloja integracije DSK-a. Preko 20 stručnjaka iz banke i IBM-a aktivno je sarađivalo koristeći Agile i DevOps prakse radi kreiranja rešenja i arhitekture koju je DSK banka mogla da primeni odmah po završetku kreiranja minimalno održivog proizvoda. „Kroz minimalno održivi proizvod koji smo uspešno kreirali sa IBM Client Engineering timom povećali smo poslovnu efikasnost procesa evaluacije. To nam je omogućilo da brzo procenimo rezultate inicijative iz poslovne i tehničke perspektive“, rekao je direktor razvoja u DSK banci Georgi Jotov. Osnovu softverskog rešenja pokreću Confluent Platform for IBM Cloud Pak for Integration instalirana na Red Hat OpenShift platformi zajedno sa IBM InfoSphere Change Data Capture (CDC).

Ovo su primeri angažovanja klijenata koje je sproveo Client Engeeniring tim:

Za 4 nedelje je jedan dobavljač upotrebom AI transformisao proces provere ispunjavanja uslova za životno osiguranje;

3 nedelje je trebalo klijentu koji nije koristio cloud, usluge upravljanja sistemima i automatizaciju, da počne da koristi Red Hat OpenShift na IBM Cloud i da transformiše svoju infrastrukturu i upravljanje aplikacijama;

Klijentu iz javnog sektora sa obimnim zahtevima oko upravljanja podacima, pokazali smo kako IBM tehnologija može da pokrene analitiku 8 puta brže za upola cene, u bezbednom okruženju gde nije potrebno kopirati ili premeštati podatake.

„IBM Client Engineering predstavlja jedinstveni okvir koji stavlja inovacije u središte preduzeća i omogućava brze i obimne inovacije. Oni na taj način stvaraju preduzetničko okruženje za postizanje rezultata brže nego što bi to inače bilo moguće. U osnovi se radi o pružanju poslovne vrednosti našim klijentima, dok im istovremeno pomažemo da uvedu prikupljene informacije u svoje radne tokove“, kaže generalni direktor IBM-a za Centralnu i Istočnu Evropu Volfgang Vend (Wolfgang Wendt).

COVID-19 je promenio čitavo radno okruženje u kojem organizacije širom sveta posluju. Klijenti i zaposleni su postali vezani za kuće, poremećeni su lanci snabdevanja i čitave industrijske grane. Organizacije su morale da preispitaju svoje postojeće poslovne modele, ubrzaju uvođenje digitalizacije i tehnologija kao što su veštačka inteligencija (AI), hibridni cloud i daju prioritet bezbednosti da bi preživele i izašle jače.

„Živimo u svetu velike neizvesnosti i našim klijentima više nije jasno kako treba da ulože svoj novac i kakav povraćaj mogu da očekuju. Oni pokušavaju da shvate kako da krenu napred i izađu iz pandemije COVID-19 kao drugačija organizacija. Ovo je tip potpune holističke transformacije za koju je IBM specijalizovan“, objasnio je tehnološki direktor IBM-a za Centralnu i Istočnu Evropu i rukovodilac za IBM Client Engineering Martin Svik.

IBM Client Engineering je tokom pandemije zabeležio značajan rast sa skoro 300 angažmana u 2020. na preko 2500 u 2021. jer su preduzeća morala da se virtuelno povežu, da brže donose odluke u vremenski osetljivim situacijama kako bi brzo odgovorili na smetnje i fokusirali se na rezultate.