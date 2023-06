IGF Srbija 2023: Geopolitika i internet, digitalna prava, veštačka inteligencija i IT biznis

Geopolitička situacija i budućnost interneta

U organizaciji Srpskog foruma o upravljanju internetom (IGF Srbija) održaće se konferencija 16. maja 2023. godine u Beogradu, tačnije u prostoru Dorćol Platz. Konferencija će se baviti ključnim temama koje su pod lupom međunarodne internet zajednice i Foruma o upravljanju internetom Ujedinjenih nacija. Fokus će biti na pitanjima koordinacije, upravljanja, digitalnim pravima, veštačkoj inteligenciji i IT biznisu.

Jedna od centralnih tema ovogodišnjeg Foruma biće pitanje kako održati i poboljšati koordinaciju i upravljanje internetom u svetlu složene geopolitičke situacije. S obzirom na izazove koje donosi globalna i lokalna geopolitička situacija, konferencija će se baviti analizom budućnosti interneta i načinima na koje se mogu prevazići ovi izazovi.

Digitalna prava i izazovi digitalnog nadzora

Na Forumu će se takođe raspravljati o digitalnim pravima i izazovima koji proizilaze iz pitanja digitalnog nadzora. Sve veća upotreba digitalnih tehnologija ostavlja digitalni trag koji ima implikacije na naša prava i slobode u digitalnom okruženju. Na konferenciji će biti analizirano kako se naša prava najčešće narušavaju i kako ih možemo zaštititi ili ostvariti.

Veštačka inteligencija između tehnologije, prava i sloboda

Drugi deo programa konferencije posvećen je veštačkoj inteligenciji (VI) i okolnostima vezanim za poslovanje u IT industriji. Tokom panela pod nazivom “Veštačka inteligencija između tehnologije, prava i sloboda“, razmotriće se tehnološki razvoj algoritama, kao i izazovi koje razvoj veštačke inteligencije donosi. Međunarodne organizacije i nadnacionalne institucije izneće svoje poglede na ove izazove, kao i na buduće izazove s kojima se suočava pravna nauka.

IT biznis u doba krize i brzog tehnološkog razvoja

Takođe, jedan od panela na konferenciji biće posvećen IT biznisu u doba krize i brzog tehnološkog razvoja. Predstavnici srpskih IT preduzeća i organizacija povezanih s IT tržištem pokušaće ukazati na izazove i prilike koje donose kontinuirane promene tržišnih uslova i tehnologija.

Organizatori i podrška

Fondacija “Registar nacionalnog internet domena Srbije” (RNIDS) ponovo je domaćin Srpskom forumu o upravljanju internetom. Suorganizatori konferencije su Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, fondacija Diplo, Internet društvo Srbije ogranak Beograd i kompanija Gransy. Konferenciju podržavaju organizacije USAID/Internews, RIPE NCC i ICANN, kao i Kancelarija poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Učesnici konferencije

Panelisti na konferenciji će biti predstavnici međunarodnih organizacija, vladinih institucija, nevladinog sektora, vodećih IT kompanija i univerziteta. Njihovi raznoliki pogledi i iskustva doprineće bogatstvu diskusija i davanju smernica za dalji razvoj i upravljanje internetom.

Registracija i prenos događaja

Detalji o programu konferencije i učesnicima mogu se pronaći na veb adresi igf.rs. Kako bi prisustvovali konferenciji, neophodno je obaviti registraciju, budući da je broj mesta ograničen. Registracija će biti otvorena sve dok se ne popuni sala. Za one koji nisu u mogućnosti da prisustvuju događaju uživo, biće obezbeđen prenos na Jutjub kanalu RNIDS-a.

IGF Srbija 2023 obećava da će doneti inspirativne rasprave i osvetliti ključna pitanja o upravljanju internetom, digitalnim pravima, veštačkoj inteligenciji i IT biznisu. Konferencija će okupiti stručnjake iz različitih oblasti s ciljem kreiranja smernica za budući razvoj i unapređenje interneta i digitalne ere.