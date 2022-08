Inicijativa “No More Ransom” pomogla je više od 1,5 miliona ljudi da dešifruju svoje uređaje

Inicijativa „No More Ransom“ koja je pokrenuta da pomogne žrtvama ransomvera da dešifruju svoje datoteke, danas slavi svoju šestogodišnjicu. Od osnivanja, inicijativa je porasla sa četiri na 188 partnera i korisnicim je dostupan 136 alata koji pomažu u borbi protiv 165 ransomver porodica. Tokom poslednjih šest godina više od 1,5 miliona ljudi preuzelo je ove alate za dešifrovanje –dostupnim na 37 jezika.

Ransomver šifruje vredne informacije uskladištene na računarima žrtava tako što ih inficira korišćenjem nesigurnih i lažnih veb lokacija, preuzimanja softvera, zlonamernih priloga i putem RDP-a i iskorišćavanja ranjivih servera. Kriminalci tada traže otkup od žrtve, obećavajući da će za uzvrat povratiti njihove šifrovane podatke. Ova vrsta zlonamernog softvera već dugi niz godina predstavlja problem sajber bezbednosti, a napadači ciljaju na sve tipove zainteresovanih strana – od kupaca do preduzeća – i evoluiraju od zasebnih grupa do punopravnih preduzeća sa sopstvenim eko-sistemima.

Da bi pomogli ljudima i organizacijama da dobiju pristup vrednim informacijama, Nacionalna jedinica za visokotehnološki kriminal Holandske nacionalne policije, Evropski centar za sajber kriminal, kompanija Kaspersky i drugi partneri zajednički su kreirali inicijativu No More Ransom 2016. Na zvaničnom sajtu učesnici mogu da objave alate za dešifrovanje, smernice i uputstva o tome kako prijaviti sajber zločin bez obzira na to gde se on dogodio. Ovi alati i materijali su pomogli žrtvama 165 porodica ransomvera da vrate svoje podatke bez ikakvih plaćanja. Pored alatki za dešifrovanje, inicijativa takođe ima cilj da edukuje o tome kako funkcioniše ransomver, kao i koje mere mogu preduzeti da bi bio sprečen napad.

Kompanija Kaspersky jedna je od partnera osnivača, kreirala je 9 alata za dešifrovanje, koji su pomogle da se povrate podaci šifrovani od 38 ransomver porodica. Od 2018. ovi alati su preuzeti 304 274 puta.

„Ransomver je efikasan način kroz koji kriminalci mogu da ostvare profit i uzmu novac od žrtava što predstavlja jedan od najvećih problema sajber bezbednosti. U samo prva tri meseca 2022. godine, otkriveno je da je više od 74.000 korisnika bilo izloženo ovoj vrsti pretnje– ali su svi ovi napadi uspešno otkriveni. To je doprinelo povećanoj tendenciji pomaganja ovim inicijativama i izuzetno sam srećan što smo u mogućnosti da pomognemo ljudima i kompanijama da povrate svoju digitalnu imovinu, bez plaćanja. Nastavićemo da se borimo protiv ransomvera sa našim postojećim i budućim partnerima“, rekao je Jornt van der W ie , istraživač bezbednosti u timu Kaspersky Global Research and Analysis kompanije Kaspersy.

Za dodatne informacije o pomoći u borbi protiv ransomvera, kao i za više informacija o inicijativi „No More Ransom“, posetite veb lokaciju inicijative na nomoreransom.org.